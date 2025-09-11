La ingeniería Impulso diseña la fábrica de blindados de de Indra en El Tallerón
La compañía llanerense ya proyectó las plantas de Escribano en Madrid
La ingeniería Impulso, situada en el Parque Tecnológico de Llanera, ha sido la compañía contratada por Indra para diseñar la transformación de El Tallerón de Gijón –que funcionaba como taller de calderería pesada con Duro Felguera– en una fábrica de vehículos blindados militares.
Impulso, empresa familiar fundada en 1998 por el llanerense Avelino Suárez, comenzó los trabajos de remodelación de El Tallerón hace aproximadamente dos meses, según fuentes conocedoras. Estas también señalaron que es "muy probable" que se cumplan los plazos previstos por Indra y que dentro de seis meses las instalaciones gijonesas estén ya listas para comenzar a fabricar, si bien la producción arrancará a un ritmo suave y se irá incrementando de forma progresiva. Las primeras labores de la planta, según anunció Indra, será el montaje final de los blindados 8x8 "Dragón" para el Ejército de Tierra que actualmente construye Santa Bárbara en Trubia (Oviedo).
Impulso tiene experiencia en el diseño de centros de producción para el sector de defensa. De hecho, la compañía asturiana realizó la ingeniería de las cuatro fábricas que tiene en Alcalá de Henares (Madrid) la firma Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), presidida por Javier Escribano –hermano de Ángel, presidente de Indra–.
El proyecto de Indra en El Tallerón, en el que la compañía invertirá 43 millones de euros, supone una modificación en profundidad del recinto anteriormente perteneciente a Duro. Los trabajos implican la reforma y adquisición de maquinaria –para lo que Indra mantiene negociaciones con la empresa asturiana GAM–, la adaptación de los terrenos al tránsito de vehículos pesados, la construcción de una pista de pruebas adjunta a la nave para probar los blindados de pequeño tamaño y la creación de oficinas para el personal administrativo y directivo.
