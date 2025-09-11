La jornada escolar partida gana adeptos en Asturias, pero la mayoría de centros elige la continua

¿Jornada partida o continua? Un eterno debate en los colegios que se ha vuelto a poner sobre la mesa por la decisión del Gobierno autonómico de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso de limitar el modelo intensivo para que los niños pasen más horas en el colegio y así favorecer la conciliación laboral de los padres. En Asturias, esta opción gana adeptos, pero en la red pública siguen siendo amplia mayoría los centros que optan por impartir todas las clases seguidas.

En el concejo de Oviedo, tan solo hay dos colegios públicos con horario partido: El Villar, en Trubia; y Gesta. En este último, su director, Andrés Flórez, avisa de la "dificultad" que supone que un centro cambie de modelo: "Tiene que aprobarse por dos tercios de los padres según la nueva normativa. No obstante, la oferta de este tipo de horario es limitada y la demanda está cada vez más al alza", cuenta. "Siempre que intentamos cambiarlo, vuelve a ganar la jornada partida", reconoce el docente. Y asegura que muchos padres acuden al centro precisamente por tener este tipo de jornada.

La conciliación es uno de los principales puntos a favor del horario partido para muchas familias. Con esta opción, los escolares acaban las clases entre las 16.30 y las 17.00 horas, lo que permite a las familias bien recogerlos en ese momento o bien alargarlo más aún con alguna actividad extraescolar hasta que terminen su jornada laboral. En el otro lado de la balanza, la jornada continua (con salida a las 14.00 horas), obliga a muchas familias a llenar la tarde con comedor, actividades extraescolares o academias.

Pero, académicamente, ¿qué opción es mejor para los niños?. Sara Buján, psicóloga y coordinadora del Gabinete de Psicología Integral, la clave está en el reparto del tiempo: "Está demostrado que los niños no pueden sobrellevar una clase de más de 45 minutos". Por eso, la organización en el reparto de las cinco horas y media lectivas diarias (en Infantil y Primaria), debe estar condicionado a la capacidad de concentración de los escolares para así mejorar su aprendizaje. "Las dos opciones tienen partes positivas y negativas", sostiene. "El hecho de hacer un descanso largo a mediodía y continuar por la tarde es muy favorable, pero también está demostrado que, sobre todo en invierno, estar encerrados en una clase por las tardes disminuye su rendimiento", subraya la especialista. Por lo que la dinamización y optimización de los tiempos será la clave.

En Avilés, todos los centros públicos cuentan con jornada continua. En el Colegio Palacio Valdés, su directora, Isabel Suárez, asegura que, de las dos opciones, esta suele ser la que mejor funciona: "El centro está abierto desde las 7.30 hasta las 18.00 horas. El horario no lectivo es de pago, pero suele haber becas y es lo suficientemente amplio como para poder conciliar", explica Suárez, al tiempo que explica que llevan muchos años con este sistema.

Fue en el curso 2004-2005 cuando la jornada continua se abrió hueco en los colegios asturianos a través de un ordenamiento de la entonces Consejería de Educación y Cultura. Una regulación que llevó a que la mayoría de centros públicos de la región cambiasen a una alternativa que sigue siendo la favorita de los padres.

En el Colegio Público La Canal, en Luanco, los padres decidieron acabar con la jornada partida hace tres cursos. "Desde el AMPA se organizaron las extraescolares de tal forma que los niños pudiesen seguir saliendo a las 16.15 horas", explica su presidenta, Maite Sánchez. Las familias que los deseen pueden ir a por los niños a las 14.15 horas, pero el colegio da la opción de encadenar comedor y actividades hasta la hora de salida antigua, que coincide, además, con la del transporte escolar. "Así es mucho más flexible para la organización de las familias y notamos a los niños más descansado", asegura Sánchez.

En contraposición a la tendencia en los centro públicos, los concertados y privados tienen, en su mayoría, el horario partido. Uno de los motivos de peso es la ubicación de los centros. Muchos se encuentran a las afueras de las ciudades lo que dificulta la recogida o el transporte, ya que si las clases acaban a las 14:00 horas, muchos niños no llegarían a casa hasta las 15:00 horas.

No obstante, siempre hay excepciones. El Colegio Amor Misericordioso, en Oviedo, votó hace dos décadas la jornada continua. El que hasta este curso fue su director, José López, asegura que en aquel momento "arrasó" el horario intensivo, con casi un 80 por ciento de las familias a favor. "Con las clases partidas, si algún niño quería participar en una actividad extraescolar se les hacía muy tarde; de esta forma es más cómodo organizarse", explica.