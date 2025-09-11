María Calvo advierte que "el corazón industrial de Asturias está bloqueado energéticamente"

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) advirtió ayer de que la saturación de la red eléctrica en el área central de Asturias "supone un cuello de botella crítico para la industria y la atracción de nuevas inversiones".

Fuentes de la patronal destacaron ayer que los últimos mapas de capacidad publicados por la CNMC y las compañías distribuidoras sitúan a Asturias como la comunidad con menor saturación global de nudos. Sin embargo, apuntaron que "este dato es engañoso", ya que no distingue entre los nudos periféricos y los del eje central. Destacaron que en esa última zona, donde se concentra el 70% de la actividad económica de la región, casi todos los nudos de 132 kV (aptos para la gran industria) están colapsados. En cambio, la capacidad sobrante del Principado se localiza en puntos periféricos como Narcea (154 MW), Grandas (100 MW, con limitaciones), Salas y Tineo (35 MW cada uno) o Valdés (30 MW). También en la red de 50 kV se registran pequeños márgenes en Avilés (8 MW), Gijón (6 MW) u Oviedo (5 MW), pero que son insuficientes para cubrir la demanda de la gran industria.

María Calvo, presidenta de FADE, señaló que "el corazón industrial de Asturias está bloqueado energéticamente. Sin capacidad de red, no se pueden electrificar procesos ni atraer nuevos proyectos estratégicos en hidrógeno, almacenamiento o digitalización".

FADE considera imprescindible acelerar la construcción del anillo central de 400 kV, previsto en la planificación 2021-2026. Según la patronal, esta infraestructura permitirá aprovechar la potencia sobrante en las alas y reforzar la seguridad del suministro eléctrico en toda la región. La patronal insiste en que la obra debe ejecutarse de forma inmediata y acompañarse de medidas transitorias.

Fuentes de Gobierno de Asturias señalaron que la saturación de las redes eléctricas "es un asunto conocido y que preocupa" y que desde hace meses se trabaja con el Gobierno de España, agentes sociales y empresas. Desde el Principado se destacó que este fue uno de los asuntos recogidos en la última declaración del Foro por la Industria y que el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, lo trasladó al secretario de Estado de Energía. El Gobierno de Asturias calificó ayer de "urgente y prioritario" el refuerzo de la red y destacó que "un primer paso" ha sido el lanzamiento de la subestación de Cardoso.