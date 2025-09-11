La mierense Carmen Salvo, la diplomática asturiana más joven: "Me gustaría que me destinasen a Irán"

Este 15 de julio, con 28 años, Carmen Salvo González se convirtió en la diplomática más joven de Asturias. Sacrificio, tesón e inteligencia son alguna de las virtudes de esta joven asturiana que vio en la carrera diplomática la culminación del sueño de toda su corta vida. “Desde pequeña me ha gustado viajar, descubrir nuevas culturas, aprender idiomas y estar al tanto de lo que pasa más allá de nuestro día a día”, asegura esta joven.

Aunque Mieres ha sido y será su casa, ha estudiado en Estados Unidos, Francia, Canadá y Alemania el Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas, con francés y portugués como especialidades, en la Universidad de Oviedo.

Tuvo que mudarse a Madrid para cursar el Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU, lo que le decidió definitivamente a cumplir su sueño de ser diplomática. “Por eso, veo la carrera diplomática no únicamente como un trabajo, sino como la culminación de los estudios y decisiones de toda una vida, que me permite dedicarme a lo que de verdad me gusta, señala la joven

La oposición para ser diplomático es algo particular, un reto dificilísimo, poco usual, un hito al alcance de unos pocos, que ven ahora, el cumplimiento del sueño de su vida, deja atrás un enorme y continuo sacrificio. En este camino abrupto, “ha sido fundamental el apoyo de mis padres, mi novio, mis amigos y mis preparadores”, sostiene.

La carrera diplomática concluye con la realización de cuatro exámenes. El primero es un test que abarca tanto el temario como asuntos de actualidad y de cultura general. Un segundo examen versa sobre idiomas, y es oral y escrito, en el que se exige un dominio perfecto del inglés y del francés. El tercer examen, un ensayo acerca de un tema de actualidad. “Y por último el temido ‘cante’, un examen oral sobre cuatro temas al azar elegidos entre los más de doscientos que componen el temario”, rememora.

Carmen Salvo es consciente de que existe “cierto estigma hacia la diplomacia”, ya que muchas veces se piensa que es un mundo al que se dedican quienes ya pertenecen a él, pero la realidad es muy diferente. Ella, como la gran mayoría de sus compañeros, viene de familias que no han tenido ningún contacto con el mundo de la diplomacia, hasta llegar a la oposición, y que han podido dedicarse a esto gracias al esfuerzo de sus padres.

Carmen Salvo en el patio del edificio histórico de la Universidad. / José Luis Llamazares

Aunque la media de duración de los estudios suele situarse en torno a los cinco años, Carmen lo ha conseguido, tras mucho esfuerzo y sacrificio, en tan solo tres años y medio. La rutina y la disciplina son clave a la hora de enfrentarse a un reto de esta magnitud, estudiar entre 8 y 10 horas al día con un solo día libre a la semana. Y los dos últimos meses antes del examen final, la jornada de estudio empezaba a las seis de la mañana y terminaba a las once de la noche. El Colegio “César Carlos”, en el que actualmente vive y que acoge a opositores al grupo A1, se ha convertido en su segunda casa y ha permitido que pudiera dedicarse a tiempo completo al estudio.

Manifiesta que también “es importante mantener un equilibrio y dedicar tiempo al deporte, a las amistades y a las aficiones, así como priorizar la salud mental. La oposición desgasta mucho, y la ansiedad y el estrés están a la orden del día. A los actuales y futuros opositores les diría que no tengan miedo de pedir ayuda y de tomarse un descanso si eso es lo que el cuerpo y la mente necesitan, explica Carmen Salvo. La nueva diplomática añade que “en este camino ha sido fundamental el apoyo de mis padres, mi novio, mis amigos y mis preparadores”.

El primero de septiembre empezó el curso práctico de la Escuela Diplomática y, transcurridos unos cinco meses, se incorporará al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en Madrid. Es difícil que la destinen al extranjero en los primeros años, pero a ella le gustaría salir tan pronto como sea posible. Le agradaría orientar su carrera profesional hacia dos ámbitos. Por un lado, la defensa, y por otro, el mundo árabe. De hecho, su destino soñado sería Irán, un país que siempre le ha llamado la atención, tanto por su excepcional cultura, como por su protagonismo en la geopolítica internacional.

Carmen Salvo González, siendo consciente de que es la diplomática más joven de Asturias, y tras unos días de descanso en Mieres, con los suyos, siente que, tras el esfuerzo y el sacrificio, “el deber está cumplido“.