Multitud de actividades en Noreña por el Ecce Homo

Noreña aguarda con entusiasmo la celebración del Ecce-Homo. Las fiestas llenarán desde mañana el concejo y traerán hasta él un sinfín de actividades no solo de carácter religioso. "Todas las personas son bienvenidas a Noreña, que vivirá dos semanas en las que reinará el mejor ambiente festivo y que traen consigo actividades para todos los públicos y edades", advierte María Luisa Fonseca Villaverde, concejala de Festejos.

El día de mañana se inaugurará con el pregón de Bárbara Monte Donapetry, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a las 21.30 horas en los Jardines del Ayuntamiento. Allí se coronará a las reinas del Ecce-Homo 2025 y actuará la Banda de Gaites de Noreña. La pregonera colocará después el pañuelo al gochu, símbolo de las celebraciones. La música continuará con el concierto de Trastornos del Sueño, en el Quiosco de la Música a las 22.30 horas, y la sesión de DJ Katongo y La Palace and Friends en el Paseo Fray Ramón,a medianoche.

El sábado se abrirá con la diana floreada, a las 10.30 horas), que se repetirá en jornadas posteriores. A la misma hora, en la bolera municipal, se disputará el campeonato de bolos "Villa de Noreña", mientras que en el campo "Güelito" tendrá lugar el encuentro juvenil entre Condal y Alcázar B. La mañana culminará con la esperada comida en la calle, organizada por la hostelería local, animada por Grupo Malaky y Ricardo Cumbia, y acompañada de la degustación gratuita del gochu en los jardines del Ayuntamiento.

Bárbara Monte en su despacho / LNE

La tarde estará marcada por el teatro infantil, con La Pirata Escarlata, y por la música en distintos puntos de la villa: los DJ Oliver y Benji, en el Restaurante Carbón; DJ Green Eventos en El Retiro; y la escuela Swing Pire, en la avenida Flórez Estrada. La noche dará paso a la primera gran verbena, con Tattoo, la Macro Disco Crystal y el DJ Dani Junquera.

El domingo, día grande, la Banda de Gaites conducirá a las autoridades desde el Ayuntamiento hasta la iglesia de Santa María, donde se celebrará la solemne eucaristía, cantada por el Orfeón Condal. Tras la procesión del Ecce-Homo hasta la capilla de La Soledad, la jornada se completará con música en la hostelería, juegos tradicionales en la plaza para toda la familia, el partido Condal–Barcia en el campo Alejandro Ortea y las actuaciones de Cum Laude, a las 20.30 horas, y de Dani Parrondo, a las 22.00.

Dani Parrondo protagonizará la verbena del domingo día grande / LNE

El lunes será turno de la misa en recuerdo de los difuntos, fijada para las 11.20 horas, la tradicional comida campestre en Los Riegos, el reparto del bollu y el vino a los socios, y la música de FL Covers. Habrá también animación infantil, a las 17.00 horas.

El martes se celebrarán juegos tradicionales y una chocolatada en los Jardines a las 17.00 horas, además de dar inicio la programación teatral de la Casa de Cultura, que incluirá representaciones diarias hasta el viernes. Ese último día, además, habrá fiesta de la espuma, tobogán acuático y el concierto de Gemtonics, en el Quiosco a las 22.30 horas.

El sábado, más actividades: el desfile por las calles, el partido entre Condal B y Langreo B, y el Baile del Caldo, a las 23.00 horas, animado por DJ Pika y La Última Legión.

Las celebraciones se despedirán el domingo con el concierto de la Banda de Música Condado de Noreña, a las 13.30 horas en el Quiosco.