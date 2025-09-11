El Partido Popular reclama la anulación de la contratación de Graciela Blanco como directora del Centro de Innovación Territorial

El Partido Popular ha solicitado que se anule la contratación de Graciela Blanco como directora del Centro de Innovación Territorial (CIT) al considerar que el proceso de selección estaba “hecho a medida”, lo que supone “un modo de corrupción”. “Barbón y su Gobierno se parecen cada vez más a una mafia”, ha criticado este jueves Agustín Cuervas-Mons.

El diputado ha explicado que ya en julio el PP advirtió que las bases estaban “hechas a medida de la candidata. Se pedía una titulación concreta, un año de experiencia en empresas públicas…”. Además, el proceso de contratación se inició en marzo y finalizó en mayo, pero el convenio de creación del centro no se firmó hasta agosto.

“Es un escándalo mayúsculo. Primero lo que hacen es amañar la plaza y luego ya crean el órgano”, ha remarcado. Un órgano, ha continuado, que se financiará con una subvención directa de 100.000 euros, siendo el sueldo anual de Blanco de 52.000, algo más de la mitad.

Cuervas-Mons ha insistido, por tanto, en que se realice un nuevo proceso, “con publicidad, transparencia y bases legales”. Además, ha reclamado a Gimena Llamedo, consejera de Presidencia, órgano desde el que se encargó al Reader la contratación de Blanco, que dé explicaciones y que les facilite toda la documentación que han solicitado.

“A Barbón y su Gobierno no tienen límites. Ya no le basta con tener un número insoportable de cargos de libre designación, que pagamos todos. Además, ahora amañan los procesos de selección, engañando a quienes concurren a los mismos”, ha señalado.

El PP solicitará la comparecencia de todos los actores implicados ante el parlamento asturiano: “Vamos a llegar hasta el final”.