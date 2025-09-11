El puzle que Minas no resolvió y que pudo evitar las cinco muertes de Cerredo

¿Tuvo la dirección de Minas del Principado motivos suficientes para elevar la exigencia y control sobre la explotación de Cerredo y, quizás así, haber evitado el accidente mortal del pasado 31 de marzo en el que fallecieron cinco mineros cuando extraían carbón de manera ilegal? Esa pregunta es una de las que trata de dilucidar la comisión de investigación que se desarrolla en la Junta General y por la que esta semana ya han comenzado a pasar algunos de los inspectores de minas de la administración regional.

Para tratar de responder a la pregunta inicial resulta relevante conocer cómo actuó la administración regional ante el accidente que ya se produjo en la misma explotación en agosto de 2022 y en el que falleció un trabajador y otro sufrió la amputación de una pierna. En aquella ocasión, el siniestro se produjo tras perder ambos trabajadores el control de un camión cargado de carbón con el que descendían del piso sexto de la explotación.

Ya entonces, los inspectores reflejaron en un informe remitido al juzgado de Cangas del Narcea que instruye el accidente su sospecha de que la carga de carbón había sido obtenida de manera irregular del interior del sexto piso. Esa sospecha se confirmó con una visita de la Brigada Minera al interior de las galerías de esta planta, un año después. Sin embargo, la administración autonómica continuó otorgando a la empresa (ya con un providencial cambio de nombre aun a sabiendas de que se trataba del mismo empresario) autorizaciones que podían servir como "tapadera" para continuar extrayendo carbón de manera ilegal, como los permisos de desmontaje de material en el tercer piso. Justo ahí, en marzo de 2025, se produjo el segundo trágico accidente y se comprobó que, en realidad, los cinco trabajadores muertos picaban carbón en unas condiciones que "ni en el peor de los chamizos", como admitió la entonces consejera, Belarmina Díaz, quien posteriormente dimitió por entender que el resto de partidos la atacaban ferozmente sin permitirle explicarse.

Encajar las piezas del puzle. Basta ordenar cronológicamente la documentación que obra en poder de la comisión de investigación de la Junta General, así como contar con la declaración de testigos y personal de la propia mina, para componer el siguiente relato de los acontecimientos en torno al accidente de 2022. Son piezas que constan en distintos informes oficiales.

La compra de la mina en 2021

Las instalaciones, sobre las que pesa orden de cierre de la Unión Europea, estaban clausuradas y sujetas a un proceso concursal. La empresa Combustibles Asturiana y Leonesa, vinculada al empresario minero Jesús Rodríguez Morán (aunque es su mujer quien consta como administradora), adquirió en 2021 los derechos mineros y todo el material que existe en la explotación. Un auto judicial el 12 de julio de 2021 así lo establece y el 26 de octubre de 2021, se lleva a cabo la escritura pública del nuevo titular.

Acopio de material tras el siniestro de 2022 en el yacimiento. |

Sacando carbón desde el principio

En mayo de 2022, sin permiso alguno, se inicia la extracción según confirman testigos. Las declaraciones de personas vinculadas a la explotación en aquellos años, obtenidas por este diario, aseguran que esa extracción se inició hacia el mes de mayo de 2022, cuando Combayl no contaba con ninguna autorización administrativa de trabajos en la mina. Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, en marzo de 2022 comenzaron a llegar cargamentos de madera para postear en el sexto piso, donde presuntamente había esa intención de extraer carbón sin permiso. El material llegaba antes incluso de que el Principado resolviese a favor del cambio de titularidad de la concesión, hecho que se produjo en abril de 2022. En mayo, ya se iniciaron trabajos en el interior del sexto piso, con la apertura de una chimenea de ventilación.

La prueba la puso el agente Carral

¿Hay documentación que apunte a esa extracción ilegal? Sí. La evidencia que da verosimilitud a las afirmaciones de los testigos está en el informe que en mayo de 2022 elaboró el guarda de medio natural José Manuel Carral tras una visita a la zona. En un acta que envió a la consejería de Medio Rural, el agente detecta "trabajos de transporte de materiales para explotar una galería de interior conocida como ‘el sexto’". El guarda de Medio Natural refiere además que "en la plaza de entrada de la galería se localizó maquinaria pesada (pala y retroexcavadora) electrogeneradores, y madera (apeas de mina) almacenada de las cuales se adjuntan fotos". Las imágenes no dejan lugar a dudas. "En el lugar se encontraba una persona joven atendiendo un generador", apunta el informe. El guarda le pregunta por el responsable de la empresa, al que no consigue localizar. Carral regresa días después a la mina y localiza al ingeniero de la explotación. "Me comunicó que todavía no habían iniciado la explotación o extracción de mineral, y que solo se trataba de trabajos preliminares y preparación pues estaban pendientes de autorizaciones", señala el guarda. Es decir, reconocía que había intención de obtener carbón en el sexto piso, pese a que nunca se solicitó ningún permiso al respecto.

El primer permiso, para trabajar solo en el exterior

Combayl registra el 7 de junio de 2022 su memoria de "trabajos de desimpactación", un plan para utilizar el material de carbón que permanecía depositado en el exterior de la mina, así como retirar chatarra situada también en el exterior. El 25 de mayo, la empresa registró la solicitud de licencia municipal, que nunca se terminó por conceder. La dirección general de Minas aprobó ese plan de retirada de material que, en ningún caso, refiere trabajos en el interior, y en el que se plantea el uso de unas 7.000 toneladas de carbón repartidas en varias naves, escombreras y una zona de acopio en una explanada. Respecto a la chatarra, el documento especifica que "la mayoría está en la zonas del primer piso".

Una visita llamativa

La primera inspección minera a la explotación estando en manos de Combayl despierta interrogantes: el inspector no ve nada irregular, pese a que visita el interior del sexto piso, donde teóricamente no había ningún permiso para trabajar. ¿Por qué? Algunas fuentes aseguran que era conocido que Combayl esperaba una autorización oficial, que podría haber sido apalabrada. El inspector de minas del Principado llega a la explotación el 21 de junio de 2022. Combayl acababa de presentar su "plan de desimpactación", por lo que parecía lógica esa visita antes de iniciar los trabajos. El inspector, Alejandro Álvarez, que declaró la pasada semana ante la comisión parlamentaria, refiere en su informe que recorre las zonas exteriores referidas en el "plan de desimpactación", pero añade que continúa la inspección "accediendo a las labores subterráneas de la zona en la que se encontraba el denominado piso sexto de la antigua unidad de producción". El inspector no explicó por qué acudió a esa zona cuando la empresa no tenía ningún permiso para realizar actividad alguna. Con todo, Combayl ya estaba realizando trabajos que el inspector conocía, ya que afirma: "No se aprecia la realización de actividad extractiva alguna en la actualidad". ¿Permanecía en el exterior de la plaza la maquinaria y el acopio de material que denunció el agente Carral? "Cuando venía una inspección nos decían que nos escondiésemos por ahí y se retiraban las máquinas", afirmaron a este periódico extrabajadores de la explotación sobre aquella época.

Amor Domínguez

La empresa tenía claras sus intenciones

En esa misma visita, después de realizar mediciones de gas en el interior del sexto piso y según el informe de inspección, el ingeniero de la explotación le explica al inspector Alejandro Álvarez que han detectado materiales de carbón "susceptibles de ser coquizados", por lo que pedirán un Proyecto de Investigación Complementaria. ¿Cómo detectaron esos materiales si no podían extraer carbón? ¿Se refería únicamente al carbón presente en el exterior? ¿Y por qué ese comentario se produce precisamente cuando el ingeniero y el inspector visitan el sexto piso? (El informe señala que el comentario se produce "en este punto", es decir, justo tras las mediciones). El propio Jesús Rodríguez Morán había referido a personas de su entorno su confianza en obtener un permiso del Principado ese mismo año.

"Todo en orden", dice Minas pese al informe del guarda de Medio Natural. Un apunte: el acta del agente de Medio Natural que en mayo vio maquinaria y material en el sexto piso fue trasladado por su consejería, la de Medio Rural, a la dirección de Minas, ya que el agente consideraba que era necesario un permiso de ocupación del monte. Minas respondió que esas labores estaban bajo su control y que no había nada irregular. La dirección general de Montes consideró que no era necesario un permiso de ocupación del monte público que sí era preceptivo, según reconoció un exjefe de servicio en la Junta General.

Picando a dos turnos

Las declaraciones obtenidas por este periódico refieren que a desde mayo de 2022 se continuó trasladando material para los trabajos de interior del sexto piso. De hecho, se transportaron chapas para bajada de carbón que la empresa llevó a Cerredo desde Ponferrada. Las primeras que se trasladaron resultaron demasiado estrechas y hubo que llevar otras. También se construyeron dos compuertas en el taller de la explotación que Carbones La Vega (del mismo conglomerado familiar que Combayl) tenía en Tormaleo. Esas compuertas se usaban para verter el carbón recién picado hacia las vagonetas. Todo ese material se dejaba en la bocamina del sexto piso y los mineros que picaban sin permiso en el interior lo trasladaban a la zona de explotación, siempre según las mismas fuentes. De hecho, aparece en la visita al interior que realizó la Brigada Minera después del accidente de 2022.

El accidente mortal debió hacer saltar las alarmas

El 25 de agosto de 2022, dos trabajadores suben con un camión a cargar carbón en la plaza del sexto piso para las mezclas de carbones que se realizaban en las instalaciones de la parte inferior de la explotación. No deja lugar a dudas la declaración del superviviente ante la Guardia Civil, que obra en el juzgado de Cangas del Narcea que instruye el accidente y las posibles consecuencias penales. El herido refiere que esa operación se realizó "coincidiendo que salían de trabajar en ese momento los mineros Ibán, Rubén, Sergio y David". Dos de esos mineros citados, que ya estaban en el interior del sexto piso extrayendo carbón sin permiso, fallecieron tres años después, en marzo de 2025, cuando lo hacían también sin permiso en el piso tercero. Los trabajadores accidentados en 2022 cargan el camión con 20 toneladas utilizando la pala que fotografió el guarda Carral unos meses antes.

Los inspectores tenían sospechas

Tras el accidente, la evidencia de que se extraía carbón del sexto piso no solo estaba reconocida en la declaración del superviviente, pese a que los responsables de la mina lo negaban, sino que los propios inspectores del Principado lo reseñaron en el informe que enviaron al juzgado. "Se advierte que el carbón que transporta el camión accidentado procede de la plaza del sexto piso de la mina de interior, para la que no existe autorización de explotación", señala ese informe. Más adelante se afirma: "Dado que existen indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada, procede la inmediata apertura de un expediente informativo".

Un derrumbe provocado

Un mes después del siniestro, el mismo inspector de la primera visita, Alejandro Álvarez, vuelve a la mina y se dirige al sexto piso. Es el 22 de septiembre de 2022 y la empresa tiene tiempo de sobra para hacer de las suyas. De hecho, la maquinaria que había en el sexto piso y que fotografió el agente Carral había desaparecido al día siguiente del accidente, como comprobaron familiares del superviviente. Ni siquiera la pala con la que se cargó el camión siniestrado estaba ya allí un día después. El inspector recorre el interior de la sexta planta y refiere que existe un hundimiento que "compromete la seguridad de las personas", por lo que no avanza más allá. Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que ese hundimiento fue provocado por la propia empresa.

LNE

La brigada minera lo certifica

A las 11 de la mañana del 21 de marzo de 2023, responsables de la Brigada Minera y de la inspección de Minas volvieron al sexto piso. Ya habían transcurrido casi siete meses desde el accidente. El informe realizado señala cómo los integrantes de la Brigada Minera llegan hasta el derrumbe que había referido el inspector del Principado un mes después del accidente y que le impidió avanzar. Los integrantes de la Brigada deciden sobrepasarlo. Tras él, la galería está perfectamente y avanzan otros 319 metros hasta un cruce en el que toman el ramal izquierdo y caminan 169 metros hasta llegar al final de la guía. Acceden a un espacio de extracción de carbón, en el que se encontraban material y útiles. Entre ellos, bolsas de explosivo e hilo de cobre para voladuras, instalación de aire comprimido, así como un hueco en el que constatan la explotación, ya que se trata de una rampla. Es en esa zona tras avanzar aún más encuentran una herramienta Turmag. Entre el material fotografiado se encuentran algunos de los elementos que fueron transportados en mayo de 2022 a la explotación e introducidos en la galería.

Una evidencia que ponen en duda los inspectores

Varios técnicos vinculados a explotaciones mineras aseguran a este periódico que la descripción que hace la Brigada Minera solo es compatible con una extracción de carbón. La Turmag se utiliza para efectuar perforaciones. En minería es habitual para abrir los huecos en los que colocar explosivo. Con todo, el inspector del Principado Alejandro Álvarez, que reconoció que la Turmag es una herramienta "de avance", fue preguntado en la comisión de la Junta al respecto por el diputado del PP Rafael Alonso. ¿Era necesaria esa herramienta para trabajos de desmontaje? "Podría serlo, para fijar algún cuadro", aseguró. En todo caso, se trataría de trabajos realizados a más de 500 metros en el interior que en ningún caso constaban en la memoria de desimpactación autorizada a Combayl.

Pese a todo, se vuelven a dar permisos. El informe de la Brigada Minera se rubrica en abril de 2023, coincidiendo casi al tiempo con una visita de los inspectores a la mina, cuyas labores estaban suspendidas tras el accidente de agosto de 2022. Pese a todos los antecedentes, vuelven a activar la autorización a Combayl para proseguir con la retirada de los acopios exteriores de carbón.

Un cambio de nombre providencial

Poco después, Combayl (administrada por la mujer de Jesús Rodríguez Morán) vende a Blue Solving (administrada por el hijo del anterior) los derechos mineros. Se trata de unos derechos que Combayl adquirió por un millón de euros en su día pero que vende por 130.000 euros a Blue Solving. Ya ha quedado acreditado que entre los inspectores de minas del Principado era sabido que todas esas empresas pertenecían al mismo empresario, pese a que la exconsejera Belarmina Díaz aseguró que no era conocido. Blue Solving fue tratada por la administración como otra empresa ajena a todo lo anterior. Se le autorizó un nuevo plan de desimpactación para seguir con la recogida de acopio de carbón en el exterior pero también para entrar en el interior, esta vez, en el tercer piso. Sin embargo, en la solicitud que Blue Solving presentó para obtener el Permiso de Investigación Complementario por el que el Principado autorizaba extraer 60.000 toneladas de carbón, la empresa señala expresamente que forma del mismo grupo empresarial que Combayl, Cristal Mining y Carbones La Vega: el entramado de Jesús Rodríguez Morán reconocible para cualquier persona del sector.

Una historia que se repite

Las piezas que evidenciaban en 2022 que se producía una extracción ilegal de carbón, supuestamente a espaldas de la administración, quedaron sin conectar sobre la mesa. Dos años después, la historia comenzó a repetirse: de nuevo el guardia de Medio Natural detecta en junio y septiembre de 2024 acopio de material ante la bocamina del tercer piso: maquinaria y madera. Es entonces cuando se encuentra con el empresario Jesús Rodríguez Morán, quien le confirma que el objetivo es extraer carbón y le dice la frase que consta en acta: "Estoy en contacto a niveles altos, en Medio Ambiente… somos todos paisanos y con voluntad todo se arregla". De todo ello informa. Nuevamente, no saltó ninguna alarma. La mañana del 31 de marzo de 2025, meses después, una explosión en el interior del tercer piso se llevó la vida de cinco mineros. Dos de ellos ya estaban trabajando extrayendo carbón en el sexto piso en 2022. Uno de ellos, según algunas fuentes, pudo ser quien ocasionó el derrumbe que impedía el acceso a la zona donde entonces se extraía carbón y que pudo sortear la Brigada Minera. La Administración regional reaccionó al accidente con una actitud de sorpresa. "Si hubiéramos tenido cualquier información, no les quepa duda de que habríamos actuado", dijo la ya exconsejera Belarmina Díaz en su comparecencia en la Junta tras el accidente.