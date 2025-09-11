Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio

Tras cuatro años de espera, la multinacional estadounidense Costco Wholesale conocerá en tres semanas si su proyecto para abrir una gran superficie en el polígono de Bobes (Siero) cumple con los requisitos para ser considerado por el Principado de "interés estratégico", lo que le permitiría agilizar los trámites y usar suelo industrial, algo que no permite la normativa para este tipo de hipermercados. El Gobierno autonómico dio ayer el acuse de recibo a la compañía, que presentó un documento de 286 páginas en el que desgrana los pormenores de su propuesta y las razones por las que entiende que su llegada a Asturias sería beneficiosa para la región. El texto eleva la inversión inicial, que iba a rondar los 40 millones, hasta situarla entre 45 y 50 millones (sin subvenciones o recursos públicos).

La documentación incluye información muy detallada con algunos datos ya conocidos, como su previsión de crear 200 empleos directos tras su apertura, que se incrementarían hasta los 260 en los tres años posteriores (además de otros 700 puestos de trabajo indirectos). La plantilla será igualitaria y el noventa por ciento tendrán contrato indefinido. Además, la compañía resalta que su política retributiva es entre un 30 y un 50% mejor que la de sus competidores. "Todo ello, unido a la calidad de vida del Principado de Asturias en comparación con otros territorios, se traduce en una retención de capital humano local y un potencial efecto retorno del capital humano emigrante", destaca en el documento.

Pero el texto también ofrece datos muy novedosos. Por ejemplo, que la obra de construcción del hipermercado, si finalmente Costco logra el permiso, durará en torno a un año y conllevará la creación de cerca de 1.500 empleos (entre 300 y 500 directos; y 450 y 1.000, indirectos). Además, un punto destacado de la argumentación de la multinacional responde a las numerosas críticas que ha generado su plan para implantarse en la región. Frente a quienes dicen que su llegada perjudicará al pequeño comercio, la dirección de la compañía defiende que son "un aliado estratégico para operadores de servicios turísticos, comerciales y de restaurantes en el área de influencia". Y asegura que comerciantes y empresarios también realizan compras en sus instalaciones para la venta de sus productos, "lo que supone aproximadamente el 50% de su facturación, proporcionando de esta forma un elemento diferencial y que fomenta el comercio y la actividad económica de la región".

Contar con una superficie de Costco en la región permitirá, por tanto, a las "pequeñas y medianas empresas independientes (bares, restaurantes, hoteles, tiendas...", comprar productos para su reventa, "los cuales son significativamente más baratos que las fuentes de distribución tradicionales", subraya el documento remitido al Principado.

Esta relación con los sectores locales sería recíproca, "puesto que Costco busca a sus proveedores en el entorno cercano, ayudándoles posteriormente a vender esos mismo productos en otras filiales". Es decir, "funciona como una plataforma de promoción y exportación de productos locales, lo que abriría la puerta a los negocios asturianos a mercados internacionales, bien sea bajo las marcas originales bien bajo su marca propia, Kirkland Signature". Esto impulsaría su producción y el crecimiento de dichas empresas.

El proyecto pretende además "reactivar" el polígono de Bobes, actualmente "infrautilizado", según la compañía, a pesar de los recursos que se utilizaron para su adecuación. Costco dice además que puede ser una pieza "clave" en la vertebración económica de Asturias, "tal y como ha ocurrido con Amazon". En esta misma línea, señala que Siero está "muy afectado por el proceso de cierre de empresas de la minería del carbón", teniendo en cuenta las ayudas que concede el Instituto para la Transición Justa.

Pero más allá de los "beneficios económicos" que la implantación de Costco tendrá para Asturias, el documento explica en detalle cómo será la instalación. Se ubicará en una parcela de 54.586 metros cuadrados, destinando a la tienda cerca de 15.000. Dispondrá de una sala de ventas, zona de óptica y audiometría, obradores (para la venta de alimentos), zona y carga y descarga, línea de cajas, espacio administrativo y taller de instalación de neumáticos. En el exterior se ubicará una gasolinera con 16 surtidores. El aparcamiento dispondrá de capacidad para 822 vehículos, 26 plazas serán accesibles y 23 para coches eléctricos.

La venta en Costco funciona a través de membresía. Es decir, los clientes deben hacerse socios pagando una cuota anual de 30 euros. Esta forma de trabajar se encuadra "en la economía base asociativa". El margen de sus productos nunca supera el 15% "para beneficiar al consumidor, lo cual repercute positivamente en los costes de los productos", sostiene la multinacional. De esta forma consigue, por ejemplo, "generar una fidelización superior al 90%", lo que "garantiza" el crecimiento del establecimiento.