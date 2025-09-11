El supervisor de la restauración ambiental del exterior de la mina de Cerredo niega haber visto actividad irregular en sus visitas

El ingeniero técnico de minas del Principado Enrique Fidalgo Menéndez aseguró este jueves ante la comisión parlamentaria que investiga el accidente mortal de la mina de Cerredo (Degaña) que "jamás" vio movimientos sospechosos o indicios de extracción de carbón en la bocamina conocida como El Mangueiro, próxima a las instalaciones de la empresa pública Tragsa. Tampoco nadie le trasladó nunca sospecha alguna al respecto.

Según recordó durante su intervención, cualquier actividad de saca o transporte de carbón tendría que haberse realizado por esta zona, que se situaba a poco más de cien metros de las oficinas de Tragsa, donde se cambiaba cada vez que realizaba alguna visita a las instalaciones como parte de sus funciones de supervisión del proyecto de restauración ambiental adjudicado a dicha empresa.

Fidalgo visitó por primera vez las instalaciones de Cerredo tras el accidente de 2022, en el que murió un trabajador y otro sufrió la amputación de una pierna. Desde entonces acudió más de una treintena de veces. Siempre para controlar la restauración ambiental encargada a Tragsa, nunca para actividades relacionadas con la labor que desarrollaba la empresa Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl), primero, y Blue Solving, después.

La única ocasión en la que presenció movimientos de material procedentes del interior de la mina fue en noviembre de 2024, cuando vio la retirada de chapas de pánzer y otros elementos metálicos: "Vi unas chapas de pánzer, unas cabezas...", explicó al ser preguntado sobre este asunto por el diputado de Vox, Gonzalo Centeno.

También vio maquinaria en el entorno de la bocamina, la cual era “compatible con labores de desimpactación y recuperación de cuadros, como indica el permiso concedido a la empresa Blue Solving para limpieza de galerías y retirada de residuos carbonosos”. En esta misma línea, indicó que el carbón visible en determinadas zonas podía proceder de acumulaciones antiguas o de residuos carbonosos.

Asimismo, apuntó que en abril de 2022 se desplegó un equipo de seguridad en Tormaleo y Cerredo y que tenía base en El Mangueiro. Según indicó, nunca informaron ninguna alerta de actividad irregular.

Fidalgo fue uno de los trabajadores del Principado encargado de entrar a la mina de Cerredo tras el trágico accidente del 31 de marzo, en el que perdieron la vida cinco trabajadores. Sin embargo, el ingeniero no ofreció durane su comparecencia información detallada al encontrarse abierta aún la investigación judicial, sobre la que recae secreto de sumario.

Tras Fidalgo, compareció David Valiño, jefe de sección de Investigación y Desarrollo Minero desde abril de 2022, quien negó haber tenido ninguna relación con la actividad que se desarrollaba en la mina de Degaña.

Valiño centró su intervención en explicar que el proyecto de investigación complementaria para el que tenía permiso Blue Solving no tenía entidad jurídica propia. Según detalló, la coletilla de “investigación complementaria” se la pusieron los promotores y no tiene un significado especial. “Entra dentro de la categoría de proyectos, como muchos otros”, incidió. Estos se presentan cuando se quiere realizar una actividad a mayores de la que se contempla en la concesión de explotación, a la que van obligatoriamente ligados.

El geólogo también valoró el hecho de que el servicio de Seguridad Minera pasase a ser una simple sección. “Puedes reducirlo, pero no puedes pretender que se haga exactamente lo mismo que antes. Nosotros como funcionarios tenemos que aceptarlo e intentar hacerlo mejor posible, incluso cubriendo algunas carencias”, opinó.