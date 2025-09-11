TK Elevator fabrica en Mieres su mayor pasarela de barcos, que se instalará en el puerto de Dover

TK Elevator fabricará en Mieres su mayor pasarela de embarque de pasajeros para barcos de crucero. La instalación se ubicará en el puerto británico de Dover, que es una de las principales escalas europeas en las líneas de grandes cruceros.

A través de su filial Airport Solutions, dedicada a los sistemas de atraque y acceso a aviones y con sede central en Mieres, TK Elevator –antigua división de ThyssenKrupp– ha entrado en el negocio de las pasarelas de embarque a buques. El salto del aire al mar se produjo durante la pandemia de coronavirus, cuando la compañía buscó alternativas de negocio ante el parón de contratos en los aeropuertos.

Durante los últimos años, la factoría de TK Elevator Airport Solutions en el polígono mierense de Baiña ha fabricado pasarelas de embarque a buques para puertos de países como Suecia y ahora afronta su mayor contrato.

El puerto de Dover, en Reino Unido, ha adjudicado a TK Elevator el suministro, la entrega y la instalación de una nueva pasarela de embarque de pasajeros para la terminal 1 de cruceros, que está abordando una ampliación de su capacidad.

Fuentes de TK Elevator señalaron que la nueva pasarela proporcionará una conexión fluida, protegida de la intemperie y accesible entre la terminal y el buque. El puente contará con ventanas panorámicas de cristal que aportarán luz natural y vistas, calefacción integrada para el uso durante todo el año y suelo iluminado para mayor seguridad. Fuentes de TK resaltaron también la "flexibilidad operativa" de la pasarela, que la hace compatible con una amplia gama de tamaños y diseños de buques gracias a características como un rango de movimiento vertical de 15 metros, una longitud de túnel de 100 metros, una rotación de cabina de 90 grados y la capacidad de atracar con buques cuyas puertas de entrada se encuentran por debajo del nivel del puerto.

"En TK Elevator nos enorgullece apoyar al puerto de Dover en su transformación hacia un centro de cruceros preparado para el futuro. Nuestras soluciones de embarque sostenibles y eficientes están diseñadas para satisfacer las necesidades cambiantes de los puertos marítimos, priorizando a los pasajeros y la excelencia operativa", destacó el asturiano Ignacio Medina, director ejecutivo de TK Elevator Airport Solutions, división con sede en Mieres y que también tiene factorías en Fort Worth (Estados Unidos) y Zhongshan (China).

Fuentes de TK Elevator destacaron que todo el proceso de fabricación de la pasarela para el puerto de Dover se realizará en Mieres. La instalación está prevista para principios de 2027.