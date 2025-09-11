El trasplante hepático se normaliza y la lista de espera toca mínimos

El programa de trasplante de hígado del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha recobrado la normalidad después de un tiempo de turbulencias. Esto es, al menos, lo que se desprende de las cifras de actividad. En lo que va de año, el equipo del complejo sanitario ovetense ha llevado a cabo 25 injertos hepáticos, tantos como en todo el ejercicio 2024. Por otra parte, en el momento actual sólo hay dos pacientes en espera de un nuevo hígado, el mínimo histórico desde la puesta en marcha de esta prestación en el Principado, en abril de 2002.

"Los números son buenos, pero lo más importante es la motivación y la satisfacción de todos los profesionales que intervienen en este tipo de procesos", explicó ayer a este periódico Carmen García Bernardo, cirujana general y responsable desde mayo de 2024 de la faceta quirúrgica del trasplante de hígado.

Según la doctora Bernardo, el equipo de cirujanos que practica las extracciones y los posteriores implantes ha experimentado una notable renovación en la que "la experiencia se conjuga con la incorporación de jóvenes que tienen por delante un largo recorrido". La responsable del equipo quirúrgico confía en llegar al final de este año con un volumen de actividad que oscile "entre 32 y 38 trasplantes", que ha sido la cifra habitual durante un largo periodo y que hace varios años que no se alcanza, entre otros motivos por las restricciones derivadas de la pandemia de covid-19.

La normalidad del trasplante hepático en el HUCA –único hospital de la región que desarrolla este tipo de intervenciones– se quebró a principios de 2023, cuando en un corto espacio de tiempo se registraron varias muertes de pacientes trasplantados de hígado en el HUCA. Pasado un tiempo, los responsables hospitalarios emprendieron una revisión de los protocolos e introdujeron algunos relevos en las plantillas, el más importante de los cuales fue el acceso de Carmen García Bernardo a la jefatura del equipo quirúrgico.

La cirujana del centro sanitario ovetense destaca el "compromiso" de los diversos especialistas que intervienen en los trasplantes, entre los que figuran cirujanos, especialistas en digestivo, anestesistas o personal de enfermería, entre otros colectivos. Asimismo, advierte de que el dato de dos pacientes en lista de espera es "positivo, pero también efímero", ya que en cualquier momento pueden ingresar más enfermos cuyo tratamiento requiere "no sólo que nosotros hagamos nuestro trabajo, sino también que haya donantes, que al final son la clave de todo".

A juicio de la doctora Bernardo, el buen momento actual de trasplante de hígado en Asturias "no ha de llevarnos a la autocomplacencia, sino a tratar de continuar mejorando".