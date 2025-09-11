La Universidad contará este curso con 866 alumnos del programa de movilidad Erasmus

La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo celebró ayer el acto de bienvenida a los estudiantes internacionales del programa Erasmus, en un curso en el que la movilidad se situará como uno de los ejes estratégicos del centro. En total, son 866 los alumnos Erasmus que recibirán este año las distintas facultades de la institución académica asturiana.

En el caso concreto de la Facultad de Economía, 87 estudiantes extranjeros han llegado ya para cursar o bien el primer semestre o todo el año académico. A ellos se les sumarán en los próximos meses los que lleguen únicamente para el segundo semestre, una cifra aún por concretar. La movilidad no se limita a los estudiantes entrantes. De hecho, durante el curso 2025 - 2026 serán 121 los alumnos de la Facultad que estudien en universidades extranjeras, a los que hay que añadir otros 86 más procedentes del doble grado en ADE y Derecho, que podrán hacerlo tanto en instituciones socias de Administración y Dirección de Empresas como en Facultades de Derecho.

Desde que la Facultad obtuvo la acreditación internacional que avala su calidad académica, se han firmado una veintena de nuevos convenios de movilidad, diez de ellos con centros reconocidos por la acreditación internacional AACSB. Entre los acuerdos más recientes destacan dos en Irlanda (Lochlann Quinn School of Business y University of Cork), uno en Alemania (RWTH Aachen School of Business) y dos en Francia (Neona Business School y Université Catholique de Lyon).

En España, la Facultad ha rubricado un convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, la otra universidad pública del país que comparte la misma acreditación. Con estas cifras y alianzas, la Facultad de Economía y Empresa consolida su papel como una de las más internacionales de la Universidad de Oviedo, reforzando su apuesta por ofrecer a sus estudiantes oportunidades académicas de calidad en todo el mundo.