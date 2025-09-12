Casi 4.000 médicos asturianos, convocados a hacer huelga el 3 de octubre

“Los médicos hemos despertado”, han subrayado esta mañana los responsables del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) al anunciar que convocan a todos los médicos de la sanidad pública y concertada (cerca de 4.000) para que hagan huelga el próximo 3 de octubre, viernes.

Entre otras exigencias, los facultativos asturianos demandan al Ministerio de Sanidad un nuevo estatuto laboral exclusivo de los médicos (y no que abarque a todos los profesionales sanitarios, como el actual Estatuto Marco). Asimismo, reclaman que las guardias tengan un límite de 12 horas, la mitad que las actuales: “Nuestra pretensión es clara: un máximo de 12 horas de jornada diaria total, ordinaria y extraordinaria, y 48 horas de jornada máxima semanal”.

Otra exigencia de los médicos es que el Ministerio, en el borrador de Estatuto Marco que está elaborando, renuncie a establecer equiparaciones entre los médicos y otras categorías profesionales de la sanidad. “Se están mezclando cosas equivocas por basarse en una clasificación académica y no de responsabilidad. En le práctica diaria, toda la responsabilidad es de los médicos, y nuestra cualificación y formación es muy superior a la del resto de las categorías”, destacaron los dirigentes del SIMPA.

En relación con la Consejería de Salud, una de las peticiones más relevantes se centra en rebajar el descuento de 1.026 euros brutos mensuales que se aplica a los médicos del Sespa que también ejercen en el sector privado.

La rueda de prensa fue ofrecida por José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico, y por cuatro miembros de su equipo: Begoña Paredes, Alberto Mariano, Marián Gutiérrez y Diego Pidal.

Otra convocatoria a nivel nacional el mismo día

El paro convocado por el SIMPA para el 3 de octubre coincidirá con el promovido a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que también reclaman una "auténtica regulación específica" del colectivo médico y piden la voluntariedad de las guardias, una jornada de 35 horas semanales o una clasificación que reconozca sus particularidades.

Con su convocatoria, el SIMPA logra “tener nuestro comité de huelga y poder discutir nuestros temas con la Consejería", explicó José Antonio Vidal.