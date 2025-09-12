Agenda: qué hacer en Asturias este viernes 12 de septiembre de 2025

Oviedo

Programa de San Mateo

Segundo día de programación de los festejos mateínos. De 20.00 a 1.00 horas actuarán Ramudo + Eva Hevia + Samu Ríos DJ en el Campillín y Montefurado + EH, Mertxel + Anima DJ en la plaza del Paraguas. El recinto de La Ería acogerá, a partir de las 21.00 horas, un tributo a Hombres G, Estopa y Shakira; a las 22.30 horas comenzará el concurso de rock «Ciudad de Oviedo» en la plaza Feijóo actuando como invitado Holy Shee, concierto a las 23.00 horas de «Los Testigos» en el Bombé, las casetas hosteleras abrirán de 12.00 a 4.00 horas y las atracciones instaladas en el parking del centro comercial Los Prados estarán abiertas de 12.00 a 1.00 horas. Además, a las 17.00 horas habrá Bubble Art para niños en el estanque de Covadonga, La isla de los sueños a las 19.00 horas en el paseo del Bombé y pasacalles de la Banda de Música «Ciudad de Oviedo» a las 19.30 horas. Por su parte, la avenida de Italia del Campo de San Francisco acoge el mercado de San Mateo y cuarenta restaurantes servirán el menú del Indiano.

Ópera: «Hänsel und Gretel»

La temporada de Ópera comienza con «Hänsel und Gretel» de Engelbert Humperdinck (1854-1921). Se estrenó en el Teatro de la Corte de Weimar bajo la dirección de un joven Richard Strauss, quien la calificó como «una obra maestra de eximia calidad, original en todo, nueva y auténticamente alemana». La función tendrá lugar a las 19.30 horas en el teatro Campoamor y las entradas están a la venta desde 16 euros.

Pintoras en Villa Magdalena

Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el centro social de Villa Magdalena la exposición de pintura «Dos mujeres tras los pinceles». La muestra es el resultado de un proceso en el que dos mujeres, que dedicaron su vida laboral a trabajos nada relacionados con la creación artística, Paquita Alija y Maite Alonso, deciden dejar de ser observadoras para ponerse ante el lienzo y ser parte del proceso creativo desarrollando una nueva manera de mirar, plasmándola a través del color y el trazo.

Exposición «Vestir a La Regenta»

La plaza Trascorrales acoge hasta el próximo domingo la exposición «Vestir a La Regenta», una muestra que parte de una pregunta sencilla: ¿cómo se vestía la ciudad en la que se ambienta la novela? La respuesta nos lleva a un recorrido que es a la vez literario, histórico, comercial, artístico y social. A través de una cuidada selección de piezas —fotografías, publicaciones, objetos de época, figurines y vestidos— el visitante podrá asomarse al universo estético de la moda en la Asturias de la Restauración, y comprender cómo el vestir se convirtió en un lenguaje para ordenar el mundo: clasificar, atraer, excluir o aparentar. La exposición abre de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas de lunes a sábado y de 11.30 a 14.30 horas los domingos y festivos. Entrada libre.

Muestra fotográfica

Ágora Fotocine Club presenta en el cibercentro de La Lila de Oviedo la exposición con una selección de obras de la IV Liga de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. La muestra fotográfica tendrá lugar del día 9 al 26 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, (de lunes a viernes) en la sala de exposiciones del edificio municipal y hoy se celebrará la inauguración a las 19.00 horas. Entrada libre.

Gijón

Oktoberfest

Hasta el 21 de septiembre se celebrará el Oktoberfest en la plaza de toros de El Bibio. El horario hoy es de 19.00 a 2.00 horas.

Fiestas de Cimavilla

Las fiestas del barrio de Cimavilla continúan. A las 17.00 horas, fiesta de la espuma y chocolatada. A las 19.30 horas, desfile de «Introcharangueros» y cabezudos. A partir de las 20.00 horas, conciertos en varias plazas y a las 23.00 horas, actuación de «Eleven» y DJ RVS.

Fiestas de El Coto

Desde hoy hasta el domingo se celebrarán las fiestas de San Nicolás en El Coto. A las 18.30, en la plaza de la República, exhibición de baile con «Paso a dos». A las 19.00 horas, concurso de dibujo infantil y, después, actuación del grupo «Coros y Danzas Jovellanos». A las 20.00 horas, pregón de la Coral Amanecer y entrega del premio «Orgullo de barrio». Posteriormente, reparto del bollo y verbena con Arancha Miñán y el DJ Dani Vieites.

Fiestas de Moreda

Desde hoy hasta el domingo habrá festejos en Moreda. Hoy, a las 18.00 horas, actuación de la charanga «Los Mazcaraos». A las 19.30 horas, pregón de la periodista Ana Valverde y a las 20.30 horas, actuación del «Mago Pelayo». A las 23.00 horas, concierto de «Los Buscavidas».

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, María Pilar García Cuetos ofrecerá una conferencia sobre el patrimonio románico: restauración, conservación, expolio…Organiza la Asociación Románico Rural Asturiano (ARRA).

Fundación Alvargonzález

A las 19.00 horas, se inaugurará la exposición de escultura «Jaulas», de Carmen Montes, que podrá visitarse hasta el 26 de septiembre. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

CMI Pumarín-Gijón Sur

A las 19.30 horas, el grupo de teatro «Picamaro», de la asociación vecinal de La Guía, ofrecerá la obra «Las apariencias engañan».

CMI El Llano

A las 19.00 horas, se proyectará la obra «El cielo dividido». Organiza el acto la Sociedad Cultural Gijonesa.

CMI El Coto

De 16.00 a 21.00 horas, se desarrollará la jornada «La educación sexual como herramienta para el empoderamiento», organizada por Abierto hasta el Amanecer. Requiere inscripción. Además, hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición «Pintar es mi forma de asombrarme», de Emilio Carabajal. Hasta el 15 de septiembre estará la muestra «Gijón en imágenes», del Grupo Filatélico «El Texu».

Meidinerz Jazz Club

A las 22.00 horas, concierto de Jacque Falcheti.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta octubre está disponible la propuesta «Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Palacio de Revillagigedo

Se puede visitar la exposición «Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)». El Palacio de Revillagigedo abre de martesa domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición «Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad». Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el domingo, 14 de septiembre, puede visitarse la muestra «Libertad encorsetada. Medio siglo de moda en la obra de Evaristo Valle». La exposición «Bamboo Planet», de Laurent Martin «Lo» podrá visitarse hasta el 28 de septiembre de 2025. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas;domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Fiestas de La Carriona

Dentro de la programación festiva de La Carriona hoy, a las 18.00 horas, leerá el pregón la empresaria Mónica Cerro García. Habrá también «Holy Party» a las 17.30 horas, merienda de socios y romería asturiana y noche en danza, además de actuación musical en un local del barrio.

Fiestas de Corvera

La «folixa» se vive estos días en Corvera. Hoy habrá actividades culturales: una exposición en el teatro La Lechera de Cancienes. Habrá también torneo de tenis en el polideportivo de Cancienes entre las 10.00 y las 14.00 horas. De 11.00 a 12.00 horas está programado un taller de autodefensa para mujeres en la Casa del Deporte. A mediodía habrá un pasacalle de Los Campos a Las Vegas. Entre otras actividades, muchas deportivas, e incluso un torneo de voley playa en Los Campos, de 16.00 a 19.00 horas, habrá una folixa de los colores («Holy Party») en el parque de Europa a partir de las 17.00 horas. Por la tarde, a las 17.30 horas, se celebrará a su vez la gala «Corvera Ejemplar» en La Lechera. Ya por la noche (22.00 horas) habrá concierto a cargo el tenor Emilio Menéndez en El Llar. Y en prao de la fiesta actuarán las orquestas Assia y Fórmula hasta entrada la madrugada.

Libro sobre el Palacio Valdés

El periodista Luis Muñiz Suárez tiene nuevo libro –«Teatro Palacio Valdés. Templo de las artes escénicas» (Nieva, 2025)– y tiene previsto presentarlo esta tarde (19.00 horas) en odeón avilesino.

Conferencia

La concejala de Turismo, Raquel Ruiz, pronuncia una charla sobre los Planes de Sostenibilidad Turística y repercusión de la Muralla, organizada por la Asociación de Vecinos Centro Pedro Menéndez. Será a partir de las 18.00 horas en el Palacio de Valdecarzana. Entrada libre.

Distinciones en Miranda

El concejal de Deporte, Juan Carlos Guerrero, participa en la Casa de Cultura de Miranda, a las 20.00 horas, en la entrega de una distinción a José Luis Guardado Álvarez (Arcea II), Manuel Romalde García (Romalde), José Aurelio Núñez García y José Ángel Suárez Menéndez (Angelín) en el marco de la celebración del día del socio de la Asociación de Veteranos del Miranda C.F.

Jornadas del cómic

Las actividades programadas para hoy comienzan a las 12.00 horas con una charla-coloquio de Garth Ennis en la sala polivalente de la Casa de Cultura. A las 13.20 horas tomará el relevo Desirre Bressend, Carolina Corvillo y Enric Pujadas que hablarán de la difícil tarea de abrirse camino como guionista de cómic en España. Seguirán las charlas por la tarde: a las 17.00 horas con Fernando de Felipe, a las 18.00 con Ram V, a las 19.00 con Mikel Janín y a las 20.00 horas con Deniz Camp.

Paseos por la ría de Avilés

Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora aproximadamente para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros por pasajero.Siempre sujetos a las condiciones de la mar, los viajes contarán con la atención de cuatro personas que la empresa Navegastur podrá a disposición de este servicio: un director, un capitán-patrón, un guía turístico y un recepcionista para en el Centro de Atención a pasajeros, además de habilitar una web específica: www.paseosbarcoaviles.es.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición «Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón» se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, «Paloma al aire», del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición «Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]», que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Las Cuencas

Fiestas del Cristo de la Paz en Turón

Las fiestas del Cristo de la Paz prosiguen hoy en Turón. A las 17.00 hab´ra torneo de fútbol benjamín, animación infantil y media hora después, «holi party» y fiesta de la espuma, en el parque. A las 17.30 empezará también la final del torneo de bolos «Gabriel Mier Suárez». A las 19.00 hay exhibición de gimnasia rítmica y a continuación, triangular de fútbol sala memorial «Luis Fenro». A las 20.00 se inicia la música en la calle, con «Fuente de Duchamp», a las 21.00 con «Carlos y el chino» y a las 23.00 la verbena, con el «Dúo Sensación» y «The goat, Dan / Parrondo».

Feria de Muestras de San Martín del Rey Aurelio, Femex

El parque del Florán y el polideportivo de Blimea acogen hasta el domingo 14 la Feria de Muestras de San Martín del Rey Aurelio, Femex. Hoy se abre la feria comercial a las 12.00. Habrá música del grupo «L’Esperteyu». A las 13.00 es la inauguración institucional. De 18.00 a 20.00 hay servicio de ludoteca. A las 17.00 se inica la feria de artesnaía, y a las 18.00 habrá tertulia feminista con «Les Rosalíes». A las 19.00 se presentará el programa de actividades deportivas de San Martín y a las 20.00 habrá concierto con el grupo «Malvís».

«Los locos del paraíso», teatro en Pola de Laviana

Este viernes 12 de septiembre, desde las 19.30, en la Casa de Cultura de Pola de Laviana, podrá verse la obra «Los locos del paraíso», que lleva a escena la Compañía Teatro Paladio. La entrada es libre hasta completar aforo.

Juegos infantiles en Santullano

El Ayuntamiento de Mieres desarrolla este mes un plan de ocio destinado a niños y adolescentes entre 5 y 16 años, con juegos y actividades que buscan fomentar el deporte, la actividad física y unos hábitos saludables a través del ocio. Hoy le toca el turno a Santullano, en la cancha polideportiva. Será de 17. 00 a 19.00 horas y no es necesaria inscripción previa.

Feria del Deporte en Mieres

El parque Jovellanos de Mieres acoge hasta el domingo 14 la Feria del Deporte de Mieres. Se inicia esta tarde, a las 17.00, con una exhibición de gimnasia rítmica y patinaje artístico. A las 18.00 habrá una clase magistral de ajedrez, y desde las 20.00, música con el grupo «Spoiler».

Exposición de pintura en Sama

Las «Escuelas Dorado» de Sama albergan hasta el día 26 la exposición «Muestra libre de pinturas acrílicas» de la pintora Sevi García Coto

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica «Embarca2», con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Gala lírica en La Fresneda

El Centro Cultural de La Fresneda acoge, desde las 19:30 horas, una gala lírica organizada por Arteforum, entidad para la promoción de cantantes amateurs. Actuarán los intérpretes María Alonso, Isabel Díaz, María Fernández, José Filgueira, Teresa García, Vicente García, Reyes López, Patricia Martínez, María Peñalver y Lorenzo Roal, bajo la dirección de Yolanda Montoussé y con la música de la pianista Ella Esipovich. El repertorio incluye «las arias de ópera y canciones de zarzuela más emblemáticas y conocidas, pasando por las canciones del repertorio español, francés e italiano más popular», según se explica en la convocatoria.

Fiestas del Portal en Villaviciosa

El pregón a cargo del equipo femenino del FS Rodiles abre hoy, en la plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa, las fiestas de Nuestra Señora del Portal. El acto comenzará a las 20.30 horas e incluirá además la presentación de las reinas y reyes de los festejos. El evento se cerrará con fuegos artificiales lanzados desde el entorno del parque de La Ballina.

Fiestas de la Ponte en Pravia

El programa de las fiestas de La Ponte en Pravia dedica la jornada de hoy al «Día de la Juventud». Los actos incluyen un campeonato de bolos, juegos infantiles, actuación del grupo «The Classic Rock Band» y, desde las 23:00 horas, verbena con «Grupo Beatriz» y «Origen».

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Blues en Llanes

El programa del IV Festival Llanes in Blue ofrece hoy un concierto del cuarteto «Maraya Zydeco». Será a las 20 horas en el Casino de Llanes.

Mónica Riaza presenta libro en Ribadesella

La escritora, dibujante y bióloga Mónica Riaza Suárez presenta hoy, en la Casa de Cultura de Ribadesella, su libro de relatos “Trazadores de líneas imaginarias”. Será a las 18 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase). El número de personas por pase está limitado a 15.

Occidente

Teatro en Luarca

La compañía asturiana «Teatro Kumen» representa hoy la obra «Tartufo Play» en el Auditorio del Conservatorio de Luarca. Será a las 20:00 horas, en el contexto de la III Muestra de Teatro de Valdés. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Besullo (Cangas del Narcea)

y la huella de Alejandro Casona

El Centro de Recepción de Visitantes está dedicado a la figura de Alejandro Casona, famoso dramaturgo de la Generación del 27 nacido en Besullo, y se ubica en las antiguas escuelas del pueblo. El contenido expositivo del museo nos guía por la historia, tradiciones y costumbres de la población local, nos revela su riqueza etnográfica y arquitectónica de este núcleo rural.

Fotografías en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura «Palacio de Omaña» de Cangas del Narcea acoge hasta el 15 de diciembre la muestra fotográfica «Horizontes», de David Mancebo.