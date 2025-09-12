Alsa resiste al AVE y gana viajeros en los principales corredores de largo recorrido

El AVE no ha echado a la cuneta al Alsa. La compañía asturiana de transporte consiguió en el primer semestre del año unos ingresos récord de 816 millones de euros y sus principales líneas de autobús de largo recorrido en España ganaron viajeros pese a la expansión del tren de alta velocidad y la entrada de nuevos operadores ferroviarios con la liberalización del sector.

La matriz de Alsa, la multinacional Mobico, destacó que los nueve principales corredores de larga distancia que opera la compañía asturiana registraron un incremento de viajeros del 9,5% en el primer semestre del año y con ello un incremento de los ingresos del 9,1%. Los contratos regionales experimentaron un incremento del 10,8% en los ingresos y del 6,7% en pasajeros, mientras que las operaciones urbanas también experimentaron un aumento del 16,3% en ingresos y del 16,4% en el volumen de pasajeros.

"Si bien el crecimiento se mantiene sólido, Alsa gestiona activamente la competencia derivada de la liberalización del ferrocarril de alta velocidad, que afecta a un número creciente de rutas", señala el informe de resultados de Alsa, que añade que "para competir eficazmente y fidelizar a los clientes, la calidad del servicio de Alsa y la experiencia general que ofrece siguen siendo fundamentales". Avanzar en las redes es clave y así las ventas digitales cerraron el primer semestre de 2025 con un 72,7%, frente al 68,6% del año anterior.

En el primer semestre del año Alsa logró varios "éxitos" contractuales (con renovaciones en el Consorcio de Madrid, Torrelavega, Aeropuerto de Barajas y una extensión en Baréin) y está "avanzando en oportunidades internacionales clave en Arabia Saudí".