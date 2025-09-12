Asaja-Asturias aborda la futura PAC con el Ministro Planas

Asaja-Asturias se reunió este pasado miércoles con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante un encuentro de trabajo con el comité ejecutivo de la organización a nivel nacional con su presidente, Pedro Barato a la cabeza. Por Asturias asistió el encuentro la secretaria general, Geli González, quien pudo exponer algunos de los principales retos del sector.

Entre los asuntos se abordó con especial interés la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC) y del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, que han hecho saltar las alarmas en el campo asturiano, donde hay mucha incertidumbre acerca de lo que pueda pasar con las ayudas, claves para garantizar la viabilidad del sector regional.

Asimismo, se habló de la situación política comercial y arancelaria a nivel global.