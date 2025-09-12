La autopista del Huerna mantiene el nivel de tráfico pese a las obras
Más de 12.400 vehículos pasaron a diario en verano por la gran vía de conexión con la Meseta
Un total de 12.434 vehículos circularon a diario este verano por la autopista del Huerna, la AP-66. El verano pasado fueron 12.470. Las cifras demuestran que las obras que se han desarrolla y desarrollan en los túneles no han afectado a la circulación por la principal vía de comunicación con la Meseta de la región, ni disuadido a los conductores. La caída del tráfico es de un irrisorio 0,29%.
De hecho, en junio la circulación por el Huerna fue incluso mayor este año. En junio se registraron 10.005 vehículos al día frente a los 9.285 del mismo mes del año pasado. En julio y agosto fue cuando se produjo la caída, lo que coincidió con el inicio y la intensificación de los trabajos. En julio fueron 12.771 diarios, frente a 13.173 en 2024. En agosto, 14.954 frente a 14.953 el año pasado.
Los trabajos para mejorar las condiciones de la autopista han afectado, para disgusto de conductores además del sector turístico, al tiempo que se emplea en el viaje entre Madrid y Asturias. Habitualmente suelen ser unas cuatro horas y media (entre Oviedo y la capital de España), lo que se ha incrementado una media hora debido a los trabajos.
El túnel del Negrón, que separa Asturias de Castilla y León, ha sufrido cortes de un carril en ambos sentidos de la circulación en las principales semanas de las vacaciones.
Las obras, sin fecha oficial de finalización, constan de tres fases: una ya concluida (el 18 de agosto), que afectó a una de las calzadas; y otra, la actual, que se desarrolla en la contraria. En estos momentos, la limitación de velocidad en los túneles está fijada en 50 kilómetros por hora, aunque en la práctica, debido al desarrollo de los trabajos, los coches apenas superan los treinta, lo que retrasa todavía más el viaje. Es habitual que en los pasos subterráneos se formen caravanas.
