El avispón asiático iniciará su declive el próximo año, prevé el Principado

Es la avispa asiática, sin olvidar los incendios, el mayor azote de la apicultura asturiana que ha ido creciendo desde que el primer ejemplar llegó a la región en 2014 y en 2018 la especie se instaló prácticamente por todo el territorio. Después de unos años difíciles y duros, con 2023 como el peor año –no solo se vieron afectadas abejas y colmenas, sino también la viticultura en Cangas del Narcea o el cultivo de arándanos–, los productores de miel puede que estén a punto de ver la luz.

Porque en 2026, según un modelo predictivo pionero, se prevé que los nidos en Asturias vayan a menos. Según los datos más recientes, el avispón asiático "podría estar llegando a su punto de saturación en Asturias" gracias a las medidas de control que se han desarrollado (trampeos para cautivar reinas, eliminación de nidos) y a la limitación de su hábitat.

Es una de las conclusiones del programa "Go Velutina", financiado por la Consejería de Medio Rural (200.000 euros) y en el que participan los productores de Promiel, la empresa pública Serpa y el Centro Tecnológico y Forestal de la Madera (Cetemas). Tras dos años de desarrollo acaban de presentar los resultados de esta innovadora estrategia para combatir la velutina y que –tal y como ya avanzó LA NUEVA ESPAÑA– usa tecnología pionera para hacer mapas actuales y predictivos de la situación de la especie en Asturias, además de utilizar sensores remotos y drones con un sistema de visión especialmente entrenado con inteligencia artificial (IA) para localizar nidos de velutinas que pasen desapercibidos a simple vista o que se encuentren en lugares de riesgo o inaccesibles para la observación humana.

Los mapas predictivos permitirán, por un lado, saber dónde se instalarán los nidos y facilitar su eliminación. Y también ayudar a los apicultores profesionales en el caso de que opten por las trashumancia, es decir, cambiar la localización de sus colmenas en busca de mejores condiciones, tal y como explicó Cova Prendes, de Cetemas.

El traslado se ha convertido en una de las opciones a la que más recurren los apicultores profesionales para huir de la velutina. Según explicó Luis Pérez, presidente de Promiel, las defensas de las colmenas no se han revelado muy eficaces, "lo que empuja a muchos a la trashumancia". No obstante, esto tampoco es una opción a largo plazo. "Los traslados suponen más costes, además de una merma de la producción. Y también hay un coste ambiental al dejar zonas sin colmenares", explica Pérez.

De ahí que el trampeo para eliminar el avispón sea lo más eficaz y los apicultores de Promiel confíen en los beneficios de los mapas predictivos, que permitirán trabajar con antelación para ver en qué territorios es más importante actuar y localizar, gracias a los nuevos sensores, nidos hasta ahora inaccesibles. Begoña López, directora de Agroalimentación, reiteró el compromiso del Principado en la lucha contra la avispa. "Nos preocupa y queremos ayudar porque el objetivo es que Asturias esté libre de velutina, el mayor drama de la apicultura, además del fuego", señaló.