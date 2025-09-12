Barbón achaca los recortes en Seguridad Minera al cierre de explotaciones

El Gobierno del Principado reestructuró hace seis años su Ejecutivo, suprimiendo, entre otras acciones, el servicio específico de Seguridad Minera. La decisión provocó las críticas del sindicato minero SOMA, a pesar de que la entonces directora general de Minería, Belarmina Díaz, asegurase que los cambios no afectarían al “efectivo cumplimiento de las irrenunciables competencias que en materia de seguridad minera”. Sin embargo, las últimas comparecencias de los funcionarios de la dirección general con competencia en minería en la comisión de investigación del accidente de Cerredo hacen dudar de que esto haya sido así.

Si el jueves fueron los jefes de sección de Ordenación Minera e Investigación y Desarrollo quienes advirtieron de cómo les ha afectado el recorte de personal, este viernes fue la actual jefa del servicio de Control Ambiental y exjefa del servicio de Ordenación Minera hasta 2023, Verónica Fabián Álvarez, quien ha explicado que el hecho de que una actividad deje de funcionar no quiere decir que "deje de tener carga de trabajo". "A continuación, después de la extracción, vienen tanto las labores de restauración, como se están llevando a cabo en la actualidad, y los planes de cierre", ha argumentado.

Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha querido ser “prudente” al analizar esta reestructuración, puesto que “desconozco el criterio que se siguió”. No obstante, ha recordado que “en estos años lo que se produjo fue el cierre de la minería del carbón” y que, por tanto, desde el servicio de Inspección se tuvieron en cuenta las explotaciones mineras abiertas a la hora de valorar si redimensionar el servicio era o no necesario. “A mí no me toca, ni mucho menos”, ha puntualizado.

Barbón ha vuelto, además, a mostrar su “máximo respeto” a la investigación, “porque mi compromiso de sangre, ya lo he dicho, es llegar hasta el final y que se sepa la verdad”.

Visita a las instalaciones en 2023

Volviendo a la comisión de investigación de Cerredo, Verónica Fabián contó también durante su comparecencia que en mayo de 2023, casi un año después del accidente de 2022 en el que murió un trabajador y otro perdió una pierna, realizó una visita a las instalaciones junto a un compañero. Según recordó, en ningún momento vio nada fuera de lugar y que no se ajustara a los trabajos de desimpactación que estaban autorizados en la mina, y que en ese momento se estaba realizando en el exterior de la misma.

Asimismo, ha defendido que no requirieron documentación relacionada con la cualificación y certificación de los trabajadores ya que entendió que, si se había autorizado previamente la reanudación de la actividad tras la paralización a resultas del siniestro fue porque se habían cumplido las condiciones requeridas por el servicio de Minas, ya que ella no tramitó el expediente del accidente.

Sobre la transmisión de derechos mineros de la compañía que explotaba la mina antes de Combayl hacia esta empresa, ha indicado que su participación se limitó a recibir la solicitud, comprobar que cumplía los requisitos de trámite y que los derechos mineros figuraban en el catastro a nombre de quienes los presentaban, tras lo cual la remitió al servicio de asesoramiento jurídico de la consejería.

A este respecto, ha negado conocer que estas empresas pertenecían al mismo entramado empresarial o que tuvieran un "vínculo familiar", así como haber tenido nunca contacto con ningún responsable de ellas más allá de los directores facultativos de obras o que alguien en la Consejería le pidiera un tratamiento favorable para las mismas.

Tras Fabián, compareció María Elena Colunga, jefa del servicio de Industria, quien dijo no haber tenido ninguna relación, directa o indirecta, con la mina de Cerredo.