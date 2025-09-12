Barbón culpa a las cabras por la muerte de una senderista de 29 años en el Cares y los ganaderos al fuego

El presidente del Principado, Adrián Barbón, mostró ayer su pésame por el fallecimiento, el miércoles, de una joven alemana de 29 años tras ser alcanzada por una roca desprendida en la ruta del Cares (Cabrales). El jefe del Ejecutivo regional quiso aclarar que el accidente no se produjo en la parte de la ruta afectada por los recientes incendios. "Hay que distinguir el tramo en el que tuvo lugar el terrible accidente. Fue en la parte que se reabrió porque no había sido afectada por los incendios", subrayó.

Respecto a las causas, explicó que aún deben investigarse, aunque apuntó a que existen sospechas de que la caída de la roca está relacionada con el movimiento de cabras en la ladera. "En una ruta como la del Cares es imposible prohibir ni controlar que las cabras estén en los montes, porque además son importantes para otras cuestiones económicas, como la fabricación de queso", destacó.

El Presidente también se refirió a las propuestas de reforzar la seguridad en la zona. "Es imposible vallar toda la montaña, es imposible", recalcó. "No podemos obviar que es una ruta de montaña y, por tanto, tiene peligros que nunca se han ocultado. De hecho, siempre se hacen recomendaciones de máxima precaución y prevención", añadió. Por último, pidió esperar a que se determine la responsabilidad exacta y las causas del desprendimiento. "Me gustaría conocer qué es lo que ha pasado, porque lo primero es dilucidar la responsabilidad para entender qué ocurrió", concluyó.

Los ganaderos de los Picos de Europa no tienen tan claro que el accidente se haya producido por la presencia de cabras. Kaelia Cotera, propietaria de la ganadería de Cambureru, la única de ovejas xaldas de los Picos de Europa, culpó, a través de un vídeo en Instagram, a "la gran seca que hubo, y luego a la lluvia que siguió, lo que quizá hizo caer la piedra". Tampoco se olvidó del incendio registrado en la vertiente asturiana de los Picos, frente "al que el Principado no hizo nada, impidiendo incluso que los helicópteros cargasen agua en los Lagos".

Cotera se mostró indignada por el hecho de que se culpe a las cabras, que "son precisamente las que limpian el monte, que es lo que el Principado no hace". Mostró su estupor por que se apunte a las cabras, cuando hay otros animales en el Cares que pueden provocar la caída de piedras, como jabalíes y rebecos. Y expresó su temor a que se plantee el sacrificio de las cabras de los Picos de Europa, como en 2016 se sacrificó a 90 ejemplares. "Ellas no pueden defenderse", dijo. Sin entrar en las causas del accidente, Xuan Valladares, de Asturias Ganaderas, sí quiso resaltar que "cuantas más cabras, menos combustible en el monte y menos incendios".

El rescate de la joven alemana, que falleció un día después.

Un experto en seguridad en la montaña como José Luis Llamazares, exjefe del GREIM de la Guardia Civil de Mieres y vocal de Seguridad de la Federación de Montaña, quiso resaltar que la "ruta del Cares es hasta cierto punto peligrosa, el riesgo cero en la montaña no existe".

Llamazares indicó que "la masificación de la ruta es importante, y también la inexistencia de controles sobre los rebecos y las cabras. Cuanta más gente pasa por la ruta, más posibilidades hay de que se produzca un herido por caída de piedras". El antiguo miembro del GREIM abogó por un mayor número de guardas, quitar cabras y rebecos y otras medidas". Por ejemplo, "llevar casco no sería una mala idea. Podría evitar lesiones". Es una medida que se aplica en los Dolomitas y los Andes.