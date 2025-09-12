Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción

Treinta años después de la aprobación de la ley de Protección del Menor, el Principado ultima la elaboración de la nueva norma de Infancia y Adolescencia que, por primera vez, considera a los menores sujetos de derecho, pone el foco en la prevención de la violencia y refuerza los requisitos para ser familia de acogida; todo a la vez que se adapta la normativa al nuevo escenario social y jurídico. La Consejería de Derechos Sociales presenta estos días el anteproyecto a los grupos parlamentarios, tras un primer proceso de información pública que se saldó con varias propuestas que finalmente fueron incorporada, por lo que será necesario realizar un nuevo proceso de información.

La nueva normativa incorpora la creación de un registro de adoptantes con carácter reservado. Esto permitirá atender las peticiones en orden de llegada y de acuerdo con las necesidades de los menores tutelados por el Principado. La adopción se acordará siempre que no sea posible, o conveniente, devolver al menor a sus progenitores. Además, se tendrá en cuenta el consentimiento del menor, siempre que tenga más de doce años; aunque los niños pequeños también deberán ser escuchados. También crearán otro registro de protección del menor y un tercero de entidades colaboradoras (fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro habilitadas por la Administración para realizar funciones de guarda y mediación).

En lo que respecta al acogimiento familiar, la nueva ley incorpora la formación previa de las familias que quieran formar parte del sistema. Las personas solicitantes deberán tener más de 25 años, no contar con antecedentes penales y disponer de una certificación negativa del registro de delincuentes sexuales y trata de seres humanos. Además, con carácter previo a la solicitud deberán asistir a sesiones informativas.

Estas se complementarán con formación obligatoria. Estas actividades se ofertarán en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud para ejercer las fundiciones propias del acogimiento. También hará falta un informe psicológico y social.

El Principado tendrá un plazo de seis meses desde que reciba la solicitud para dictar una resolución. Las personas que resulten adecuadas para tal fin deberán renovar esta distinción cada tres años. Otra novedad se encuentra en el acogimiento residencial. La legislación actual del Principado establece que no se acordará este modelo para niños menores de seis años. Con la nueva norma se aumenta hasta los diez. Tampoco se acordará respecto a niños y adolescentes con necesidades especiales (particularmente si presentan discapacidad intelectual).

En lo que respecta a los adolescentes con problemas graves de conducta, el Principado contará con los recursos especializados necesarios. Sin embargo, en estos no podrán ingresar menores de trece años ni adolescentes con trastornos de salud mental que precisen atención específica. En esta línea, los niños y adolescentes migrantes no acompañados "tendrán acceso a los distintos servicios y prestaciones independientemente de si situación administrativa". Se tomarán las medidas necesarias para regularizar su situación y proveerles de la documentación correspondiente.

El texto normativo, que se prevé tramitar por vía de urgencia para que esté listo antes de final de año, establece también el reparto y la asunción de las competencias en el ejercicio de las actuaciones de promoción, prevención y de protección de los niños, niñas y adolescentes entre la Administración del Principado y las entidades locales. La principal novedad en este aspecto es la atribución de competencias a los ayuntamientos para llevar a cabo las actuaciones materiales, técnicas y jurídicas en situaciones de riesgo, si bien la declaración continúa atribuida la administración autonómica.

Además, se crea el Consejo Autonómico de Participación Infantil y Adolescente, ya que uno de los objetivos es promover la participación de la infancia y la adolescencia en todos los ámbitos, ya sean públicos o privados. También se establecen sanciones leves y graves.