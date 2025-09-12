Chemours celebra diez años en Gijón, en los que pasó de 30 a 170 empleos

Chemours celebró ayer en su oficina principal en España, en Gijón, el décimo aniversario de esta empresa que nació como una escisión de DuPont de los negocios de dióxido de titanio, productos fluorados tanto refrigerantes como polímeros. José Olay, responsable de Chemours en España, destacó que en ese tiempo se pasó "de 30 empleados a más de 170 personas en España y nuestra oficina principal está en Asturias, donde tenemos procesos de finanzas, recursos humanos, digital y damos servicio a otras localizaciones del grupo por todo el mundo", esto es, la plantilla se ha multiplicado por cinco. La plantilla cuenta con trabajadores de 21 nacionalidades.

"La empresa sigue confiando en Asturias como una oficina estratégica para la compañía", señaló durante el acto al que acudieron ayer diputados autonómicos, nacionales, la presidenta de FADE, María Calvo y representantes de los gobiernos autonómico y local.

Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria, destacó que "DuPont ha dejado un impacto tremendo en Asturias y ha sido modélica en sus escisiones", poniendo como ejemplo Chemours, que ha multiplicado el empleo y "se ha convertido en un centro de excelencia internacional para la compañía". El portavoz del gobierno local de Gijón, Jesús Martínez Salvador, la calificó de "empresa puntera" y recordó que se asentó en Gijón gracias a que "el Ayuntamiento de Gijón hace 7 años logró recuperar este espacio y abrirlo como una residencia empresarial", un espacio que antes exclusivamente ocupaba la Fundación Laboral de la Construcción.