Las Fiestas del Cristo de la Paz continúan hoy en Turón, después de que ayer pronunciara el pregón el músico y profesor Imanol Núñez y se entregara el premio al Turonés del Año a ...

Procesión del Cristo de la Paz, el año pasado.

Las actividades subirán el telón a las 17.00 horas. La primera será el III Torneo de Benjamines en La Barcena. A la vez, en el parque, un DJ ejercerá de animador de la tarde y habrá también coctelería infantil. Media hora después dará comienzo una Holly Party y la Fiesta de la Espuma. Simultáneamente, en la bolera, se estará disputando la final del Torneo de Bolos 52º Aniversario. Lo siguiente será una exhibición de gimnasia rítmica que comenzará alrededor de las 19.00 horas. Después, a las 20.00 horas, se disputará el triangular de fútbol sala XIX Memorial "Luis Fenro". "Fuentes de Duchamp" y "Carlos y el chino" actuarán en La Veguina y La Felguera, respectivamente, a las 20.00 y a las 21.00 horas. Por último, el día bajará el telón de la mano de Dúo Sensación y Dani Parrondo, desde las 23.00 horas.

El Cristo de La Paz inunda Turón de actividades

El sábado echará a andar a las 10.30 horas con la VIII Ruta Ecuestre Valle de Turón. A mediodía habrá pasacalles de gaita y tambor y se disputará también la final del Concurso Gastronómico TuronChef en el Salón de la Salle. "Doble Pletina" actuará en La Felguera, a las 14.00 horas, mientras que "Daga" lo hará antes, en La Veguina, a las 13.00 horas.

Por la tarde, a las 18.00 horas, desde Lago hasta la Cuadriella saldrá el gran desfile de carrozas "Vuelta al pasado". "The Claxon Boys" y "Sin ton ni son" animarán las calles de La Felguera y La Veguina, a las 20.00 y las 21.00 horas, respectivamente. Por la noche, será el turno de "Dúo Reflejos" y la Fiesta Macrodisco Móvil, alrededor de las 23.00 horas, antes de que se lancen los fuegos artificiales.

El domingo será el Día del Cristo. A las 9.30 horas tendrá lugar la salida cicloturista desde el Ateneo. A las 11.00 habrá pasacalles y, a mediodía, comenzará la misa en la Parroquia de San Martín, a la que seguirá la procesión, acompañada por la banda de música AMAN, y la puya del ramu. A las 13.00 horas, José Taboada actuará en La Veguina y "Cantares" lo hará en La Felguera, a las 14.00. Luego, por la tarde, se celebrará la Carrera de Cintas a Caballo desde las 16.00 horas, en el 2º de San José. El bollu se repartirá entre las 18.00 y las 20.30 horas, en el 1º de San José, donde también actuará "Luis y sus teclaos" desde las 19.00. A la misma hora, en Casa Ita, "Música de Sofá". Media hora después se realizará una exhibición de Bailoterapia, en el 1º de San José. Paralelamente, en el Ateneo, se llevará a cabo la conferencia "El Despertar de Turón", en la que intervendrán José Espiño, Pedro Fandos y Sergio Delgado.

Las actividades continuarán el lunes, Día el Niño. A las 12.30 horas, se colocará un "Stolperstein" o "piedra de tropiezo" en homenaje a Rafael Álvarez López, Nicolás Álvarez Morán y Manuel Fernández Fernández, junto al Monumento al Minero Jubilado. Por la tarde, a las 17.30 horas, Verde y Azul impulsarán juegos de madera para los más pequeños en el Ateneo.

El jueves, 18 de septiembre, se representará la obra de teatro "Al cielo o al infierno", cortesía del Grupo de Recitadores de Personas Mayores del Centro de Mieres, en el Salón de la Salle. El viernes, por último, se celebrará el 42º Festival de Masas Corales, organizado por el Coro Minero de Turón, que será en la Iglesia de San Martín. En él, participarán, además del coro anfitrión, el Coro del Centro Social de Personas Mayores de Turón, el Coro Amas de Casa de Turón, el Coro Joven de Gijón y el Coro Minero de Turón.