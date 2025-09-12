Cuatro días de música, tradición y emoción para todos los públicos

El mes de septiembre marca un regreso especial en Corvera: sus fiestas grandes, que este año se celebran desde hoy, viernes 12 hasta el lunes 15 y prometen ser una cita inolvidable con una programación diseñada para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más veteranos, pasando por jóvenes, familias y deportistas. Durante cuatro intensos días, el concejo combinará tradición, identidad asturiana y modernidad a través de actividades culturales, musicales, deportivas y gastronómicas que reflejan el espíritu abierto de Corvera y su vocación por el ocio al aire libre.

Un arranque festivo con homenajes y color

Hoy, viernes 12 de septiembre, festivo local, será un día de emociones. Por la tarde, a las 17.30 horas, La Lechera de Cancienes acogerá la gala "Corvera Ejemplar", un entrañable homenaje a vecinos que destacan por su compromiso comunitario. Este año recibirán el reconocimiento Paula Expósito Álvarez, joven promesa literaria; Adolfo Flórez Fernández, referente deportivo; Beatriz Fraga Alfaro, impulsora vecinal en Molleda; y Ángel Jiménez Rodríguez, motor del movimiento scout en el concejo.

Pocas horas después, el protagonismo se trasladará al Parque de Europa, que se llenará de color en una de las citas más esperadas por la juventud y las familias: la folixa de los colores. Música, diversión y participación multitudinaria marcan este evento que celebra ya su sexta edición, con la combinación festiva de la holy party y la tradicional fiesta de la espuma.

Ambiente durante la comida en la calle del pasado año. / Cedida a Lne

Las grandes noches de verbenas y música

Si por algo son reconocidas las fiestas de Corvera es por su escenario nocturno. El prao de la fiesta volverá a ser epicentro de las verbenas con orquestas de primer nivel. La primera tendrá lugar a las 22.30 horas de esta noche y se prolongará hasta la madrugada, con las actuaciones de las orquestas Assia y Fórmula. Mañana, sábado 13 de septiembre, a las diez de la noche comenzará una nueva edición de la discomóvil, cuyo primer pase hará un paréntesis entre las once y las once y media cuando se lanzarán los fuegos artificiales, para volver al escenario en la segunda tanda, de 02.30 hasta las 05.00 horas. Inmediatamente después del fin de los fuegos artificiales, será el turno de la Orquesta Panorama City, que amenizará la noche hasta las 02.30 horas. El domingo 14 de septiembre –día de la multitudinaria comida en la calle-, a las nueve de la noche, actuará la orquesta Magma, hasta las 00.00 horas

Pero la música no se concentrará solo en las orquestas. El Corvera Sound celebrará mañana su edición más ambiciosa, ocupando el anfiteatro del Parque Europa de Las Vegas desde las 18.00 hasta las 2.00 horas. Ocho horas de música urbana, electrónica y reggaetón, con entrada libre y espíritu juvenil, que convertirán a Corvera en referencia musical de la comarca.

El deporte como seña de identidad

La actividad física tendrá un papel protagonista con una treintena de pruebas y eventos deportivos repartidos por todo el concejo. La cita más multitudinaria será la Marcha Cicloturista, programada para mañana a las 11.00 horas. Partirá desde la plaza de Los Maestros de Las Vegas y recorrerá 11,7 kilómetros hasta llegar al campo de fiestas, reuniendo a más de un millar de ciclistas de todas las edades. Un evento que simboliza, mejor que ningún otro, la unión entre deporte, ocio familiar y fiesta para todos y todas.

Día de L’Asturianía: la gran novedad

La agenda de 2025 incorpora una novedad de gran calado cultural: el "Día de L’Asturianía", previsto para mañana. Será una jornada que pondrá en valor la identidad y las tradiciones asturianas con deportes tradicionales, concursos de escanciado, teatro popular y actuaciones musicales. El espíritu asturiano impregnará calles y plazas, demostrando que modernidad y raíces pueden convivir en un mismo festejo.

Fuegos, calle y unión vecinal

El cielo de Corvera volverá a brillar con los fuegos artificiales del mañana, un espectáculo pirotécnico que concentra la emoción de miles de asistentes. El domingo será el turno de la ya mítica comida en la calle, que reúne a familias, vecinos y visitantes en largas mesas compartidas. En ella se celebra no solo la gastronomía, sino también la convivencia y la identidad propia del concejo, reforzando el carácter acogedor que distingue a Corvera.

Las fiestas de Corvera 2025 demuestran que el municipio es capaz de aunar tradición y novedad en un mismo programa. Desde el homenaje a sus vecinos ejemplares, pasando por la cultura asturiana y la música juvenil, hasta el deporte y la gastronomía, todo configura un mosaico festivo que refleja la vitalidad de un concejo en movimiento.

Hasta el 15 de septiembre, Corvera invita a vecinos y visitantes a vivir una experiencia completa de música, color, convivencia y emoción. Unas fiestas pensadas para todos, que prometen dejar grandes recuerdos y volver a situar al concejo como referencia festiva en Asturias.