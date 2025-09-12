Denuncia del fiscal por los lobos colgados del cartel de una ruta en Ponga

La Fiscalía Superior de Asturias ha formulado denuncia ante el Tribunal de Instancia de Cangas de Onís por los dos lobos colgados en Ponga, cuya aparición denunció la Coordinadora Ecoloxista. Los hechos se produjeron el 18 de enero de 2025, cuando se hallaron dos ejemplares de esta especie muertos y colgados en el panel informativo de la Ruta de Acernorio. Los ecologistas formularon denuncia por un presunto delito relativo a la protección de la fauna, y otro contra los animales.

Los ecologistas denuncian que no es la primera vez de estas brutales acciones de violencia se producen. "Se ha colgado cabezas de lobo en señales, plazas, piscinas y otros sitios públicos, se ha llevado a cabo matanzas ilegales, furtivismo, envenenamientos, se ha prendido fuego a coches de la guardería ambiental, coacciones y violencia contra las viviendas, cabañas, coches, propiedades o directamente contra las personas que defienden el derecho a la existencia de la fauna natural", denuncia la Coordinadora. "Son actos de violencia que gozan de una alarmante impunidad, falta de persecución, ya que nunca se localiza a los culpables, y hasta justificación por quienes ostentando cargos públicos deberían velar por el interés general nuestro y de la naturaleza y ser ejemplares en defender la imparcialidad y la legalidad, lo que no hace sino avivar la llama de una violencia creciente que es enemigo absoluto del debate que debería caracterizar a una verdadera democracia y de la objetividad y fundamentación científica que debería ejemplarmente guiar el funcionamiento del gobierno y administración pública, añaden los ecologistas.

Además, dicen los ecologistas, el pago de daños debe ser rápido, ajustado a los precios reales, siempre fundamentado en la comprobación genética de la autoría del daño y condicionado a la adopción de medidas protectoras y preventivas de daños". n