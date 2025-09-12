FEMEX, la Feria de San Martín, se celebra hasta el domingo

Hasta el domingo, continúa en liza la FEMEX, la feria que se celebra en el Parque de El Florán, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, y que ejerce como gran escaparate del municipio. Hoy tendrá lugar la inauguración de la feria comercial a las 13.00 horas, aunque echará a andar desde las 11.00. No obstante, FEMEX dispone de varios apartados, no solo enfocados al comercio y la artesanía. Además de visitar los expositores, los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales y deportivas, entre otras, además del certamen de ganado, el domingo. El programa íntegro se puede consultar en la web www.feriasanmartinonline.com.