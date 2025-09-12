Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FEMEX, la Feria de San Martín, se celebra hasta el domingo

Uno de los stands en FEMEX, el año pasado.

Hasta el domingo, continúa en liza la FEMEX, la feria que se celebra en el Parque de El Florán, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, y que ejerce como gran escaparate del municipio. Hoy tendrá lugar la inauguración de la feria comercial a las 13.00 horas, aunque echará a andar desde las 11.00. No obstante, FEMEX dispone de varios apartados, no solo enfocados al comercio y la artesanía. Además de visitar los expositores, los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales y deportivas, entre otras, además del certamen de ganado, el domingo. El programa íntegro se puede consultar en la web www.feriasanmartinonline.com.

Los funcionarios de Minas advierten de la falta de personal durante la investigación por la muerte de cinco mineros en Cerredo: "No damos abasto"

Nueva asignatura para los estudiantes asturianos: cultura sidrera (porque la sidra "no es solo alcohol")

Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción

Resurge la minería del oro en Asturias: Orvana volverá a extraerlo en Carlés tras seis años de inactividad

Chemours celebra diez años en Gijón, en los que pasó de 30 a 170 empleos

El funcionario corrupto de carreteras acepta siete años de cárcel

Paniceres pide "ambición" en la guerra contra la burocracia

Barbón culpa a las cabras por la muerte de una senderista de 29 años en el Cares y los ganaderos al fuego

