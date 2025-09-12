Folclore y publicidad astur bajo la égida nazi, así triunfaron los bailes vaqueiros en la Alemania de 1939

Javier Antuña Suárez es coleccionista de música asturiana

El periodista e historiador Ramón Garriga Alemany calificó de crítico -en el primero de sus dos volúmenes dedicados a la "España de Franco"- el verano de 1939 en Centroeuropa. Era la víspera de la Segunda Guerra Mundial y Alemania y sus países limítrofes eran un auténtico polvorín político y militar en el que España aspiraba, dentro del ámbito geoestratégico que se irradiaba, a jugar un papel entre "pasivo cómplice" o "activo protagonista" de las megalómanas e irracionales pretensiones nazis.

La indiscutida ayuda de Adolf Hitler al desenlace de la guerra civil española "favorecía" este escenario plagado de representativos actos en las relaciones hispano-germanas. El icónico encuentro en Hendaya entre el Generalísimo y el Führer es el más conocido, pero no el único, de todo un rosario de ellos -también desencuentros- entre estratégicos y tácticos, dentro de las coordenadas militares y económicas propias de estos episodios pre y propiamente bélicos.

En este contexto, los correspondientes aparatos de propaganda de ambos gobiernos se afanaron en buscar puntos de conexión que les permitieran eliminar cualquier tipo de fricción que perjudicase la deseada convivencia, necesitados como estaban de construir puertas de acceso a una apremiante colaboración. El ocio, vía el folclore, constituía una buena oportunidad, máxime si tenemos en cuenta los aspectos raciales patrios que de este podían explotar los regímenes fascistas españoles y alemán. Presupuesto étnico del que por otra parte hacían gala orgullosamente en su ideario.

El festival folclórico internacional celebrado en 1939 en Hamburgo en el Hanseatenhalle -un imponente espacio de conciertos con capacidad para 40.000 espectadores- fue uno de esos capítulos en los que se buscaba aunar, y enfatizar, en medio de una enfervorecida exaltación nacionalsocialista previa a la Segunda Guerra Mundial, parte de la música tradicional española junto a la de los anfitriones y la de Austria y Checoslovaquia. La delegación integrada por Andalucía, Salamanca, Aragón, Zamora y Asturies, tuvo, si hacemos caso a las crónicas de los periódicos españoles, un sobresaliente éxito entre el público. Especialmente el muestrario de sones y bailes que hasta Hamburgo llevaron los Vaqueiros de Alzada.

Una extensa, lírica, y apasionada crónica publicada en LA NUEVA ESPAÑA el 17 de agosto de 1939, a escasos quince días de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, a cargo del profesor y musicólogo -en labores de corresponsal- Ángel Muñiz Toca, dio detallada cuenta de tal acontecimiento. El recibimiento de un entregado pueblo nazi que les esperaba agitando pañuelos y los brazos en alto -"con el negro de las cruces gamadas que las camisas pardas lucen en sus brazos"-, la enérgica actuación de la representación vaqueira -"los Galo, Berdesco, Feito y Ardura danzan fieramente al son de sus pandeiros"- y el éxito final de su actuación – "recibido con una estruendosa y prolongada ovación"-, le permitía concluir que "¡Asturias triunfa en Hamburgo y en Berlín con un solo pedazo de su sentimiento popular!".

La interesadamente germanofilia cultural cultivada por el régimen franquista en los inmediatos años tras el fin de la guerra civil es una realidad incuestionable. La práctica totalidad de las instituciones públicas y privadas de este ámbito de la sociedad, y sus consiguientes manifestaciones, se plegaron a ello. El 14 de junio de 1939, el recién bautizado como Real, Instituto Jovellanos, clausuraba un curso de lengua alemana presidido por los retratos de Franco, Hitler y Jose Antonio.

La asistencia de los cónsules de Alemania e Italia y la plana mayor de la jerarquía falangista local daba lustre a un acto enmarcado, en palabras del alcalde Paulino Vigón, en la importancia que el conocimiento del idioma teutón tendría para "contribuir a reforzar espiritualmente las relaciones hispano-alemanas".

Como colofón, vítores a Generalísimo y al Führer y entonación del Cara al Sol y el himno de Alemania. Este tipo de eventos, en su diferentes vertientes, fueron numerosos y constituyen la muestra palpable del uso de la cultura, incluido por supuesto el folclore, al servicio de la política internacional española en tiempos de zozobra militar y diplomática.

Ahora bien, toda este oropel racializado al que se reconducían en aquella época nuestras tradiciones musicales y, en definitiva, las producciones artísticas de España y de Asturies en particular, no pueden permitirnos obviar los intereses económicos y empresariales que subyacían bajo tal entramado mediático y estético.

Más allá del debate sobre si Hitler utilizó España como banco de pruebas militar antes de a su andanada invasora, lo que no cabe duda es que sí llevó a cabo importantes operaciones mercantiles en pos de abastecerse de materias primas necesarias para su industria armamentística.

Por su parte, el sector de bebidas alcohólicas de Asturies también se vio afectado, o sencillamente fueron cómplices más o menos activos, de la procelosa "conexión" hispano-germano. Un anuncio publicado por el diario "ABC" el 24 de noviembre de 1942, a página completa, de la emblemática marca Anís de La Asturiana lo demuestra. En el podemos ver y leer, bajo el ilustrativo eslogan "Marcha Triunfal", como una bandada de cóndores sobrevuelan la silueta de un castillo sujetando entre sus garras, a modo de bombas, unas botellas de su estimado brebaje, a la par que nos recuerdan que "Tendiendo sus alas enormes al viento los cóndores llegan…". Huelga explayarse en el trasfondo del mensaje de tan siniestro spot. No fue el único, otros de esta compañía de análoga naturaleza "triunfal", aunque con una menor, si cabe, ofensiva carga visual, que no conceptual, aparecieron en dicho rotativo madrileño.

La bebida por excelencia de Asturies, la sidra, también tuvo su cuota de coprotagonismo nazi. Aunque, en este caso, puede que más probablemente por las circunstancias político-militares que se estaban viviendo que por iniciativa propia de la entidad afectada. De todas formas, nada se suele dejar al libre albedrío en el mundo de los medios de comunicación y la publicidad.

De nuevo es el "ABC" -24 de diciembre de 1942- quien bajo una significativa foto a media página de Hitler entregando una de las más altas condecoraciones nazis al general Agustín Muñoz Grandes -máximo responsable de La División Azul- inserta un anuncio de "El Gaitero" con el lema "En todas las fiestas, Sidra Champán El Gaitero". Reconocimiento militar, festejos navideños y sidra asturiana unidos por un funesto designio hitleriano.

Herramienta de propaganda

La música popular se presenta como una atractiva herramienta de propaganda al servicio de los intereses gubernativos, especialmente, aunque no exclusivamente, de aquellos con aspiraciones totalitarias, caso del franquismo. En Asturies así sucedió. La Danza Prima, el Corri Corri, la figura del gaitero, y cómo no, la del intérprete de la Asturianá, entre otras muchas expresiones de nuestro folclore, fueron, con la connivencia activa o pasiva de buen número de sus protagonistas, partícipes de tal maridaje.

Por lo que concierne al mundo empresarial, idénticas aseveraciones se pueden hacer. Si acaso, la cuestión ya netamente crematística, no inexistente en verdad en el ámbito de las afirmaciones sonoras, agudiza aún más esta tesitura.

Enjuiciar con los "ojos" del presente estos hechos históricos sería un grave error. Obviarlos, una falsificación del pasado. Cabe "rescatarlos", identificarlos, contextualizarlos, y evidentemente, realizar un análisis de sus causas y repercusiones. Entre tanto, la historiografía asturiana, sobremanera la musicológica, sigue enredada en maniqueísmos ideológicos, ocultando que algunos de nuestros más insignes representantes del folclore fueron agentes colaboradores directos, repetimos: más o menos voluntarios, del franquismo, y por lo aquí descrito, de la incipiente -y en visos de consolidarse- barbarie nazi. Todo ello por supuesto, y no es ironía macabra, sino cruda realidad, "regado" con algunos de nuestros más preciados licores.