El funcionario corrupto de carreteras acepta siete años de cárcel

Al final no habrá juicio por la trama de corrupción en el servicio de Carreteras de la administración cántabra. Los acusados, entre ellos, Miguel Ángel Díaz –al que se atribuye el cobro de mordidas por la adjudicación irregular de contratos a varios empresarios de la región, y que antes de recalar en Cantabri trabajó durante tres años para el Principado–, reconocieron los hechos y llegaron a un acuerdo con el fiscal en la vista celebrada este jueves en el Juzgado número 5 de Santander, cuya titular les había citado de nuevo a declarar.

El ministerio público acordó con las defensas penas para los procesados de hasta siete años y un día de cárcel en el caso del principal encausado, el funcionario cabecilla de la red, que estuvo en prisión provisional durante seis meses y fue apartado de su puesto en la Consejería, donde era jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas. El resto de procesados serán condenados a penas de uno y dos años.

Al jefe de la red se le imputan delitos de fraude en la contratación, cohecho y blanqueo de capitales en concurso con un ilícito de falsedad en documento mercantil, y por los que deberá pagar una multa de más de un millón y medio de euros. Se enfrentaba seis años por cada delito.

Los acusados no han declararon finalmente ante la jueza instructora del caso, destapado en febrero de 2023. La vista para el interrogatorio se ha transformado en un acto de conformidad del escrito, en el que a la hora de fijar las penas se tuvo en cuenta las atenuantes de confesión y reparación del daño, tras reconocer todos los investigados la veracidad de los hechos imputados y consignar las cantidades exigidas por la parte perjudicada, el Gobierno de Cantabria, para reparar en su "integridad" el daño económico causado, cifrado en más de 1,6 millones.

La esposa del funcionario será condenada a un año y un día de prisión y al pago de casi medio millón (478.513 euros) por blanqueo de capitales en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil.

Se han pactado dos años de cárcel por fraude en la contratación y cohecho para el resto de procesados: el apoderado de API Movilidad e IMESAPI, el administrador de CANNOR y La Encina (Centro de Jardinería y Gestión Inmobiliaria), el administrador de RUCECAN y el apoderado y socio de esta última empresa.

También deberán pagar una multa de 1.800 euros y serán inhabilitados para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad social por un plazo total de cuatro años.

Tras una vista anterior, la magistrada sobreseyó la causa respecto de la mercantil Servicios y Obras del Norte (SENOR), de su representante y de un trabajador de API Movilidad, y una de las hijas del matrimonio acusado dejó de ser considerada investigada y figuraba en la causa como partícipe a título lucrativo.