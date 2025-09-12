Los funcionarios de Minas advierten de la falta de personal durante la investigación por la muerte de cinco mineros en Cerredo: "No damos abasto"

"No damos abasto". El jefe de sección de Ordenación Minera, José Manuel Embil, reconoció ayer durante la comisión de investigación del accidente de la minad de Cerredo que los recortes de personal realizados en los últimos años han llevado a que la dirección general de Minería esté "infradotada" para la carga de trabajo que absorbe. El que fuera último jefe del servicio de Seguridad Minera (ahora se ha transformado en una simple sección) destacó que, cuando él estaba al frente, "éramos 22 personas". "Ahora somos 16; de 14 ingenieros pasamos a 11 y el personal administrativo pasó de 8 a 5. El problema no es ese, es que hay un aumento sustancial de determinadas tareas que nunca se hicieron", afirmó.

Unas horas antes que él, David Valiño, jefe de sección de Investigación y Desarrollo Minero, se manifestó en unos términos similares: "Si tú reduces una estructura, no solamente porque haya cambios, sino porque hay una reducción de personal, tanto técnico como administrativo, ¿lo puedes hacer? sí, pero no puedes pretender que se haga exactamente lo mismo que antes". E incidió: "Nosotros como funcionarios tenemos que aceptarlo e intentar hacerlo mejor posible, incluso cubriendo algunas carencias. Intentamos cumplir con nuestro trabajo y hacerlo de la mejor manera, aunque a veces no sea lo óptimo, pero hacemos lo que podemos".

Tanto Embil como Valiño negaron haber tenido relación alguna con la explotación de Degaña. En concreto, el jefe de I+D+i no tuvo conocimiento previo de actas de los agentes del Medio Natural sobre indicios de extracción ilegal y afirmó que la primera noticia sobre estas posibles irregularidades le llegó "tras el accidente, por los medios de comunicación". "Parece que todo el mundo sabía todo, pero nadie denunció nada", recalcó.

El primero en abrir las sesiones durante la jornada de ayer fue el ingeniero técnico de minas Enrique Fidalgo Menéndez, quien aseguró que "jamás" vio movimientos sospechosos o indicios de extracción de carbón en la bocamina conocida como El Mangueiro, próxima a las instalaciones de la empresa pública Tragsa. Tampoco nadie le trasladó nunca sospecha alguna al respecto.

Según recordó durante su intervención, cualquier actividad de saca o transporte de carbón tendría que haberse realizado por esta zona, que se situaba a poco más de cien metros de las oficinas de Tragsa, donde se cambiaba cada vez que realizaba alguna visita a las instalaciones como parte de sus funciones de supervisión del proyecto de restauración ambiental adjudicado a dicha empresa.

Fidalgo visitó por primera vez las instalaciones de Cerredo tras el accidente de 2022, en el que murió un trabajador y otro sufrió la amputación de una pierna. Desde entonces ha acudido más de una treintena de veces. Siempre para controlar la restauración ambiental encargada a Tragsa, nunca para actividades relacionadas con la labor que desarrollaba la empresa Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl), primero, y Blue Solving, después.

La única ocasión en la que presenció movimientos de material procedentes del interior de la mina fue en noviembre de 2024, cuando vio la retirada de chapas de pánzer y otros elementos metálicos.