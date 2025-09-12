Ingenieros y sanitarios se acercan para resolver problemas de salud

Todos los datos médicos de los asturianos que puedan redundar en un envejecimiento más saludable serán almacenados en un mismo recipiente virtual en los próximos meses. ¿Con qué objetivo? Que los investigadores puedan emplearlos para diseñar estrategias o herramientas de mejora de la salud y el bienestar de los mayores.

Este proyecto se convertirá en la primera gran aplicación sanitaria de la región basada en inteligencia artificial (IA). Será el resultado de la colaboración entre la plataforma "Cuélebre", nuevo espacio de datos de salud de Asturias creado por la Consejería de Salud, y el "FINBA Data Trust", una infraestructura diseñada por la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA).

"Nuestra responsabilidad es poner los datos a disposición de los investigadores", explicó ayer a este periódico Faustino Blanco, director de la FINBA, quien añadió que, "sin datos masivos, difícilmente podremos dar soluciones que tengan profundidad suficiente para abarcar riesgos poblacionales".

Lo que prepara la FINBA es el set de datos correspondientes a la población mayor, una temática a la que se otorga prioridad debido a las características sociodemográficas de Asturias. "Si hay que federar más datos, se federan, y ese set de datos se pone en manos de los investigadores para que desarrollen sus hipótesis", indicó Faustino Blanco.

El compromiso de la Fundación para la Investigación Biosanitaria es que el gran espacio de datos FINBA Data Trust esté listo para el 30 de junio de 2026. El valor del dato médico, de ese enciclopédico volumen de información que contienen las historias clínicas de los ciudadanos, es muy elevado. Sin embargo, esa información ha de ser recabada, depurada, homogeneizada y organizada. "Los datos deben ser limpios y bien estructurados", aseveró Faustino Blanco.

Propiciar el trabajo conjunto de profesionales de la investigación –en particular del ámbito de la ingeniería– y de la salud constituye el objetivo de la oficina instalada por el Centro de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Oviedo en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El citado despacho, emplazado en el área de docencia del complejo sanitario ovetense, fue presentado ayer en un acto que contó con la presencia de autoridades, investigadores y profesionales sanitarios.

La consejera de Salud, Conchita Saavedra, subrayó que "tiene todo el sentido que esta oficina esté aquí, en el HUCA, en el lugar donde están los problemas a resolver, para conocer los desafíos a los que nos enfrentamos día a día y que no siempre somos capaces de resolver de la manera más satisfactoria". Según Saavedra, este instrumento de conexión "contribuirá a la creación de nuevo instrumental, equipos y materiales, así como a la mejora de procesos, la optimización de recursos, el diseño de espacios y el uso de la inteligencia artificial".

El Centro de Ingeniería Biomédica es un instituto universitario de investigación que cuenta con una plantilla de más de 30 personas. Entre otras funciones, pretende fomentar sinergias entre las disciplinas de la ingeniería y las ciencias de la vida. La ingeniería biomédica aplica las herramientas y tecnologías propias de la ingeniería a la resolución de problemas de la salud y la medicina, con el objetivo de mejorar la vida de las personas. "Lo que venimos a aportar son las herramientas de la ingeniería para ayudar a otros científicos a hacer realidad proyectos en favor de la mejora de la salud", indicó Víctor González, director del Centro de Ingeniería Biomédica.

Al acto asistieron, entre otros, el director de la FINBA, Faustino Blanco; la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo, Irene Díaz; la gerente del HUCA, Beatriz López; y el decano de la Facultad de Medicina, José Antonio Vega.