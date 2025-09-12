El mercado del acero en la UE no se recuperará hasta 2026, prevé la patronal Eurofer

El mercado europeo del acero se estancará en 2025 debido a la presión por los aranceles estadounidenses y la baja demanda y solo volverá a crecer en 2026 si se suavizan las tensiones comerciales y mejora la economía global, según las perspectivas de la patronal del sector Eurofer, a la que pertenecen compañías con fuerte peso en Asturias como ArcelorMittal.

"La falta de una solución para el acero en las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, la falta de predictibilidad de la situación geoeconómica global, y la persistente debilidad de la demanda frente a un exceso de capacidad global creciente están presionando al mercado europeo del acero", resumió la organización.

Sus últimas proyecciones reflejan que en 2025 el sector verá "otra recesión" tanto en el consumo de este metal, que caerá un 0,2%, como en los sectores que usan acero, dónde se reducirá un 0,7%. Eurofer retrasa así las previsiones de crecimiento hasta "al menos 2026", para cuando proyecta un repunte del consumo del 3,1 % y de los sectores usuarios del 1,8 %. La organización es pesimista pese a que en el primer trimestre de 2025 el consumo de acero aumentó por segunda vez consecutiva (un 2,2 %, hasta los 33,8 millones de toneladas) puesto que la perspectiva sobre la demanda sigue siendo "muy incierta" y los niveles de consumo siguen "muy por debajo" de los niveles previos a la pandemia.

Las ventas domésticas también se incrementaron, en un 1,4%, y las importaciones se redujeron "ligeramente", un 0,6%. Pero Eurofer advierte de que las importaciones desde terceros países siguen en niveles "históricamente altos", en el 25% este año según las previsiones, dos puntos porcentuales inferiores a las de 2024.

"La incapacidad para lograr un acuerdo sobre acero y la vaguedad de la declaración comercial conjunta de EE UU y la UE va en detrimento de nuestros productores, que siguen sujetos a un arancel del 50% y de facto desconectados de su segundo mercado de exportación", dijo el director general de Eurofer, Axel Eggert. Las empresas europeas, añadió, temen que el desvío de "importaciones baratas" de acero hacia la UE lleve a más cierres de fábricas y despidos. El "último recurso" para atajar este problema, consideró, es la futura salvaguarda comercial que la CE prevé presentar para reforzar la protección del sector acerero ante la competencia de terceros que considera desleal.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, reiteró ayer que propondrán un "nuevo instrumento comercial a largo plazo" para sustituir a la actual salvaguarda, que expira en 2026.