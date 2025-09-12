Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado: "Fui a misa a Covadonga tras hablar mucho con el Arzobispo para recuperar la relación; le agradezco su predisposición"

La asistencia de Juan Cofiño a la misa de Covadonga del pasado lunes tras su ausencia el año pasado en protesta por el contenido "político" de las homilías del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha convertido al presidente de la Junta General en el dardo de muchas críticas en sectores de la izquierda. El socialista, que tiene previsto dejar la política cuando finalice esta legislatura, se muestra contrario a algunos acuerdos entre Pedro Sánchez y los independentistas catalanes. Y recela de la presencia de Izquierda Unida en el Gobierno de Adrián Barbón.

-¿Cómo explica su giro en Covadonga?

-La pregunta procede, obviamente. Hace dos años se produjo uno de esos momentos puntuales de excesos del verbo, de adjetivos y de emotividad. Y, aunque no me considero responsable, no estoy especialmente satisfecho de aquella situación porque desembocó en que se cortase una línea de colaboración institucional de mucho tiempo. Hace un año, escribí una carta en la que explicaba mi ausencia en la misa de Covadonga. Una carta que cerraba apelando a consensos, al diálogo y a recuperar la relación. Y eso es lo que he intentado en estos meses, en los que he encontrado eco, así tengo que decirlo, en el Arzobispo. Hemos hablado mucho en este tiempo y nos hemos entendido. Estamos de acuerdo en que hay que recuperar la institucionalidad, más allá de las opiniones de cada cual. Con respecto a las opiniones, es evidente que cada persona va conformando su vida a partir de experiencias de todo tipo, de lecturas… He hablado mucho con el Arzobispo y ambos hemos introducido en la conversación algo que es muy importante: escucharse y establecer matices. Comparto algunas opiniones suyas, discrepo de otras, pero hemos dialogado. Le agradezco esa predisposición.

-¿Le pidió alguien de su partido o del Gobierno regional que asistiera a la misa?

-No, en absoluto. Nadie que crea en la buena relación institucional puede quedarse satisfecho con una situación de crisis, aunque sea pasajera y coyuntural. Por eso, me propuse recuperar la normalidad y ahora estamos en el buen camino. El señor Arzobispo también ha colaborado porque ha entendido esto también. No tiene más misterio.

-¿Qué les dice a quienes critican que vaya a un oficio religioso en calidad de presidente de la Junta?

-Esa opinión va en contra de lo que deben ser las relaciones en una sociedad abierta, inclusiva y cooperadora. Pero voy a empezar por algo más formal. He leído que debido a este asunto algunos han abierto un debate acerca de la confesionalidad o la laicidad del Estado. Un debate legítimo, por supuesto, pero he leído cosas que me extrañan porque se hace una lectura incorrecta de la Constitución del 78, que establece un Estado aconfesional, no un Estado laico. Y las diferencias son notables. La Carta Magna reconoce, incluso, la especial relación con la Iglesia católica. El artículo 16 obliga a los poderes públicos a estar atentos a la religión y a los ciudadanos. Y, por lo tanto, a cooperar con aquellas creencias con eco en la sociedad. Así que, para empezar, la Constitución no afronta el hecho religioso en términos negativos, sino todo lo contrario, invita a la cooperación, neutralidad aparte. Es más, el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias en las que se acuña el término de confesionalidad positiva. Es decir, que la neutralidad no impide que los poderes públicos se aproximen al hecho religioso en términos colaborativos y positivos. Y esto es lo que hay. Mi presencia en Covadonga se corresponde con todo esto. Pero al margen de la formalidad, también traté de minimizar la polarización a la que estamos asistiendo en la vida pública española y asturiana. Desde mi condición de agnóstico, hubo una presencia institucional en la misa por el día de Asturias. Lo haría con cualquier otro credo religioso que tenga eco o audiencia entre asturianos, obviamente. Además, los asturianos tenemos una identidad muy clara que tiene que ver con Covadonga, más allá de creencias porque allí nació nuestro ser como colectivo.

-Que no se muerde la lengua lo había dejado claro en diciembre en su discurso institucional del Día de la Constitución, cuando cargó implícitamente contra el independentismo catalán, aliado de Pedro Sánchez.

-Antes de profundizar, hay que celebrar que se haya desinflamado la emoción independentista catalana. Lo hemos visto ayer en la Diada, con una participación muy baja. Y eso es un dato que tenemos que acoger favorablemente. Ahora bien, hay que tener cuidado con las concesiones que se hacen para que eso suceda. No podemos pasarnos de frenada. Y, por lo tanto, esta situación de bilateralidad de las relaciones entre Cataluña y el Estado que estamos viendo no se adecua al Estado federal o cuasi-federal que hemos construido. Es una anomalía. Y las consecuencias que se siguen de esa relación bilateral en términos de descentralización fiscal catalana, de deuda, etcétera… pues no es un buen asunto. Urge corregirlo.

-¿Corregiría la amnistía?

-La amnistía, más allá de lo que ocurra en el Tribunal Constitucional, en la vía judicial, no la veo como el asunto más preocupante. Algunos la han cargado de emotividad. Sin duda es un instrumento jurídicamente polémico, pero no es mala si facilita los consensos. En primer lugar, porque no tiene consecuencias concretas para terceros. A mí lo que me preocupa de verdad es que se rompan los consensos de la Constitución, la única en la historia de España que no es de partido. Soy consciente de que el Estado autonómico necesita correcciones y ajustes, pero no precisamente en esta dirección.

-¿Le preocupan las cesiones del Gobierno central a Cataluña en materia fiscal?

-Me preocupan como ciudadano.

-¿Está negociando Pedro Sánchez con Cataluña de manera bilateral, de espaldas al resto de las autonomías?

-Es evidente que se está dando esa bilateralidad y que no es un buen asunto. Las decisiones hay que tomarlas por consenso en lo que se llama el Consejo de Política Fiscal Financiera, que es el lugar de encuentro para resolver estos asuntos en clave colectiva. Si somos un Estado federal, esto excluye la bilateralidad. No puede ser que el Estado pacte con una comunidad determinada un asunto que luego quiera extender sin preguntar al resto. Es una anomalía que debe corregirse. Estamos transitando de facto por la vía de los hechos hacia un modelo que no es el que nos hemos dado.

-España lleva dos años sin presupuestos. ¿Ve necesario adelantar las elecciones?

-Es una perogrullada, pero convocar elecciones corresponde al presidente del Gobierno. Dicho esto, pasarse varios ejercicios sin presupuesto no es un buen asunto. Esta legislatura nació de una coalición compleja, de una aritmética parlamentaria muy difícil. La conclusión que saco, más allá de la decisión que tome el presidente del Gobierno de convocar o no elecciones, es que debemos volver a algunas claves de la Transición política española, cuando se construyó un modelo político a partir de dos grandes partidos con acuerdos de otras formaciones nacionalistas minoritarias. Pero son los dos grandes partidos los que han producido acuerdos y consensos para sacar esto adelante. Debido a la constante polarización, hemos transitado hacia un modelo de bloques que prácticamente se autoexcluyen. Lo que quisiera de cara al futuro es que al partido que gobierne como mayoritario, sea el PP o sea el PSOE, le liberemos de las ataduras que supone esta política de bloques. Y eso significa consensos y acuerdos. Si el PP llega al Gobierno, lo que me gustaría es que estuviera liberado de un ingrediente radical como Vox. Conviene volver a consensos entre los grandes partidos y facilitar la gobernanza del que tenga más apoyos.

-En su partido, hay quien le tilda de “antisanchista”. ¿Lo es?

-No me gusta hablar en esos términos. No soy muy dado a los “ismos”.

-Se lo pregunto de otra manera: ¿está en contra de la línea política que sigue la dirección federal del PSOE?

-Por formación y por mi opinión acerca de la política, soy más partidario de las organizaciones que de los hiperliderazgos. En lo programático, nadie está al 100% de acuerdo o en desacuerdo con el conjunto. Estoy en un partido desde hace muchísimos años que ha ido evolucionando. En los años 80 y 90 fue un partido donde tenía mucho peso la corriente socialdemócrata, donde me encuentro cómodo. Con el tiempo, ha transitado hacia un partido en el que esta tendencia ha perdido peso en favor, supuestamente, de más izquierda. Me gustaría un partido con más peso del talante socialdemócrata liberal. Pero, en todo caso, el PSOE ha sido un partido muy transversal, muy inclusivo de todas estas tendencias y corrientes, más allá del peso que tenga cada una en cada momento. Desde lo programático, estoy de acuerdo con lo nuclear del programa socialista. Nadie acepta en su totalidad un bloque único. Con respecto a lo interno, a lo orgánico del partido, el PSOE y todos los partidos en España necesitan redefinirse. Por ejemplo, nunca he sido partidario del modelo de primarias, tiene más inconvenientes que ventajas. El gran inconveniente en definitiva es que acuña un hiperliderazgo en detrimento de los órganos internos. Porque si el líder está bendecido por las bases gracias a las primarias, pues sólo responde ante las bases. Y los instrumentos intermedios de debate, de filtro, son muy importantes. El debate interno en todos los partidos se ha empobrecido porque hay una especie de autocensura que afecta a la sociedad en general. Es lo que los postmodernos llaman la cultura de la cancelación. Hay un miedo a significarte, a desviarte, a ejercer. Y esa autocensura es muy mala porque empobrece el debate. Si tú te autocensuras por miedo a que te señalen, al final no aportas.

-¿Por qué no fue en noviembre al congreso de Sevilla que reeligió a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE? ¿Se autocensuró?

-No sentí que aportase nada en ese Congreso. No hay más. Soy hombre de partido.

-Y como hombre de partido, ¿qué le parecen los escándalos en torno a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán? ¿Es creíble que Pedro Sánchez no se enterase de nada?

-Como la mayor parte de los militantes, siento un enorme disgusto. ¿Es posible que un líder conozca o no conozca esas cosas? Pues no lo sé. Es verdad que el presidente de este país tiene muchos instrumentos para enterarse de casi todo, ¿no? Pero todos los presidentes han desarrollado el “síndrome de la Moncloa”. Con el paso de los años alguien en lo más alto del poder tiende a aislarte. Seguramente sea un proceso natural. Le ha ocurrido a todos los presidentes de todos los signos políticos.

-Pero Sánchez ya se rodeaba de Ábalos y Cerdán antes de llegar a la Moncloa.

-No sé qué tipo de relación tenían trabada. Pero ese supuesto desconocimiento de lo que ocurre en ciertos entornos probablemente tenga que ver con esa sensación de aislamiento que se produce cuando uno se maneja en el poder.

-¿Cómo es su relación con Adrián Barbón desde que usted abandonó el Gobierno regional?

-Obviamente, no tenemos la relación intensa que teníamos cuando yo era vicepresidente porque ahora estoy en otra institución. Pero la relación personal es buena, fluida.

-En determinados sectores empresariales y políticos, se dice que el Gobierno regional funcionaba mejor con usted, que había más coordinación y más diálogo con otros actores de la sociedad asturiana. ¿Le han llegado esos comentarios? ¿Es una forma de criticar al actual Ejecutivo?

-Me han llegado y me producen pudor. Cada gobierno es diferente y cada actor es diferente. Yo tengo unas bondades y unos defectos y los que están ahora tienen otros. Sería por mi parte poco delicado enjuiciar estos comentarios. Cada época tiene momentos diferentes con actores diferentes.

-¿Cómo valora la acción del Gobierno regional en estos dos años de legislatura?

-Toda acción de gobierno tiene claros y oscuros, como cualquier actividad humana. Mi visión del Gobierno no es la más objetiva y además tengo una obligada neutralidad como presidente de la Junta. Pero considero que el Gobierno mantiene el pulso y que está enfrentando los problemas con la mejor disposición, de acuerdo a los cánones del programa y de lo que ha sido siempre la presencia del PSOE en esta tarea.

-¿Le gusta la coalición del PSOE con Izquierda Unida? ¿Y el reparto de competencias?

-Por mi posición institucional, prefiero no responder.

-Izquierda Unida ha dicho públicamente que no le gusta su actuación como Vicepresidente.

-Lo sé. Pero a eso le resto mucha importancia. Hay una aritmética en el Parlamento con la que se podrían haber intentado otras cosas. Pero el presidente del Gobierno regional ha creído que la mejor opción era un ejecutivo de coalición con el actual reparto de competencias y no tengo nada que decir por respeto institucional. Antes cité la política de bloques. Repito que no me gusta.

-O sea, que echa en falta más acuerdos entre el PP y el PSOE en Asturias.

-El mal de estos tiempos es la polarización. Lo mejor que hemos hecho como país es consecuencia de los consensos, de los acuerdos entre los dos grandes partidos. Citaba antes la propia Constitución, fruto de amplios acuerdos. Están los pactos de la Moncloa, la derrota de ETA, la reacción al golpe de Estado…

-¿Ve fácil llegar a acuerdos con el PP en Asturias?

-El PP es un arcano en Asturias en este momento. No sé hasta qué punto se le imponen las políticas desde Madrid. Pero es urgente llegar a amplios acuerdos en temas importantes. La vivienda, la relación con los jóvenes, el mercado de trabajo, los salarios… Es cierto que hay que felicitarse por el crecimiento del empleo, pero muchas veces es un empleo con una remuneración escasa. Esto genera rechazos y la expresión a ese rechazo la tenemos en el voto radical a formaciones como Vox.

-Algunos grupos le acusan de ser poco flexible cuando modera los debates parlamentarios. ¿Usted cómo se ve?

-He intentado desde el principio una aplicación muy flexible del reglamento en materia de tiempos y en relación a la coherencia del debate con el orden del día. Y he permitido también desvíos varios. Además, he sido excesivamente laxo en temas que tienen que ver con la cortesía parlamentaria. El reglamento nos dice que el presidente debe velar por que el debate se establezca con el respeto a la dignidad de las personas y las instituciones. Y es cierto que a veces se abusa. Se utilizan demasiados adjetivos descalificativos. Visto el estado de las cosas y que estamos a mitad de legislatura, hace unos días hice partícipes a los portavoces de que, a partir de este momento, vamos a hacer una aplicación del reglamento literal. El buen parlamentarismo consiste en argumentar, en utilizar la razón. Y el diccionario español es muy rico en adjetivos, no es necesario saltar la valla de la descortesía.

-Si tuviera que quedarse con una ley aprobada en estos dos años, ¿cuál sería?

-La ley de Proyectos Estratégicos es un buen asunto. Era una norma necesaria y puede tener un impacto muy positivo en la actividad económica. Más allá de los presupuestos, esta ley es la que puede tener un mayor impacto.

-El PSOE sigue hablando de cooficialidad del asturiano. ¿Es viable reformar el Estatuto de Autonomía en esta legislatura? No lo parece.

-No parece, no, aunque la reforma del Estatuto es necesaria más allá del debate de la cooficialidad. Pero se necesitan tres quintos de la Cámara y efectivamente no parece que exista esa mayoría ahora mismo. Es una pena. Hay asuntos que necesitan esa reforma.

-¿Por ejemplo?

-La posibilidad de tener el decreto ley como instrumento jurídico a disposición del Ejecutivo. Es un instrumento muy necesario. También es necesario dotar al Presidente de la facultad de disolver anticipadamente la Cámara ante situaciones de crisis. Pero todo está supeditado a este asunto de la oficialidad. Así que no veo posible abrir ahora ese melón de la reforma.

-Hablemos de los retos de Asturias. ¿Es verdad que la región vive una reindustrialización?

-Este es un asunto recurrente porque Asturias es una región industrial y queremos seguir siéndolo. La economía asturiana afortunadamente es muy diversa. Ahora estamos en una transformación, en un cambio fundamental del sistema energético, que es consustancial a la industria, que históricamente se instala donde tiene energía barata y con seguridad de suministro. Esta es la clave. Con la industria de defensa hay una oportunidad importante. Estados Unidos nos ha soltado. Está cambiando la estrategia mundial en todos los sentidos y Europa tiene que reaccionar porque la OTAN ya no es el paraguas de antes.

-¿Pero le gusta el término reindustrialización?

-Reindustrialización es un término demasiado contundente, parece que partimos de la nada y no es el caso. Estamos en un proceso de cambio de nuestra industria, que se está acomodando a nuevos tiempos y buscando oportunidades. La industria militar aporta mucho empleo bueno. Eso es importante.

-¿Se ha ido demasiado deprisa con la transición energética?

-Sí. Y tengo tanta sensibilidad ecológica como el que más. Pero el que gobierna debe ser prudente. La ruta verde está bien diseñada en cuanto a objetivos, pero no se han medido bien los tiempos. En algunos casos hemos ido demasiado lejos y estamos viendo algunas consecuencias. Se lo he dicho alguna vez a la ahora comisaria europea Teresa Ribera.

-¿Qué papel debe jugar El Musel, que ahora preside Nieves Roqueñí, muy próxima a usted políticamente?

-La ampliación de El Musel fue una inversión millonaria y un acierto. Ahora tenemos que aprovecharla. El Puerto se ha quedado un poco aislado. Necesita conectividad con el entorno, con su área de influencia física. La Variante de Pajares ha sido un enorme dato positivo. Pero tenemos que resolver algunos aspectos relativos al aislamiento del puerto. Tienen que ver con la Zalia, que es su ámbito de influencia más próximo. Ahí está el suelo portuario de futuro. La comunicación de la Zalia con el puerto y la mejora del ferrocarril en relación con las mercancías son asignaturas pendientes.

-¿Hay ponerle freno al turismo por riesgo de masificación? En muchos sectores de la izquierda se dice que sí.

-Es evidente que el turismo no genera los empleos de calidad que generan la industria u otros sectores de la economía. Pero bienvenido sea. Habrá que hacer un trabajo de futuro en favor de la calidad de ese turismo. Pero hay que cuidar la industria. Cuando vienen las crisis cíclicas del sistema capitalista, los territorios que mejor aguantan esos embates son los que tienen una industria sólida y asentada.

-Si el abandono del medio rural es irreversible, ¿por qué no lo dicen? Y, si no lo es, ¿por qué no se soluciona?

-Hay una realidad: las ciudades son atractivas para los jóvenes porque prestan servicios que no tienen las zonas rurales. Y no solo servicios públicos, sino servicios de ocio, que mejoran la calidad de vida. El abandono de las zonas rurales trae consecuencias como los incendios que hemos padecido recientemente. El calentamiento global influye, pero lo verdaderamente relevante es el abandono del medio rural, al margen de los pirómanos, que los hay. El monte se ha convertido en un enorme depósito de combustible porque la actividad humana prácticamente ha desaparecido. Esta es la realidad. Es un efecto inmediato muy visible del despoblamiento.

-O sea, no hay vuelta atrás.

-Difícil tarea porque la gente joven requiere unos estándares de vida que, por mucho que nos empeñemos desde los gobiernos, no vamos a cambiar. Lo más que podemos hacer es llevar a todas las zonas los servicios públicos: la sanidad, la educación, los servicios sociales…

Hay que incentivar la iniciativa privada a través de la vía fiscal en esos territorios. Y fomentar la propia presencia del sector público como un empresario. Ya sé que eso es una cultura en desuso. No estoy hablando de hacer inversiones en sectores económicos que no tengan sentido ni que incurran en pérdidas permanentes. Pero seguramente deberíamos de echarle un vistazo a este asunto porque la iniciativa privada en raras ocasiones va a promover empleo en esas áreas por razones obvias. Y a lo mejor una cierta sustitución del sector público en esos territorios vendría bien.

-En términos políticos, ¿hay Juan Cofiño para rato?

-En términos políticos, no. Dejaré la actividad pública cuando acabe la legislatura porque para entonces tendré ya 70 años. Comencé en esto con 24. Y he estado la mitad de mi vida laboral fuera, en la actividad privada de abogado. Ha sido un largo camino. Llega la hora de parar. No puedo evitar el pensamiento de que ya estoy fuera de tiempo y de que tengo visiones un poco arcaicas. Así que, ante la duda, mejor retirarse para hacer otras cosas, para recuperar facetas de la vida que he tenido relegadas.