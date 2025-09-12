La nueva fábrica de queso de Salas inicia las pruebas de producción

La multinacional láctea holandesa Royal A-ware iniciará la semana que viene las primeras pruebas de producción de queso mozzarella en la fábrica de Salas que adquirió a Danone en 2023. Las profundas obras de transformación de la planta, que han obliga a aplazar varias veces su arranque respecto al calendario inicialmente previsto por la compañía, permiten ya testar el proceso productivo del queso italiano. Con todo, la empresa holandesa estima, como ya avanzó LA NUEVA ESPAÑA, que hasta el próximo enero las instalaciones no estarán plenamente operativas.

El plan de Royal A-ware es que, cuando esté a pleno rendimiento, la factoría cuente con un centenar de trabajadores, esto es, una veintena más de los que tenía con Danone. Según fuentes conocedoras, la compañía ya ha contratado a más de 40, es decir, casi la mitad del total. Muchos de ellos han acudido a Holanda en los últimos meses para recibir formación en la producción industrial de mozzarella de leche de vaca.

La primera fecha que la empresa había establecido como arranque pleno de la nueva planta era el pasado abril. El plazo se pospuso a agosto debido a "una serie de cambios en el proyecto con los que no se contaba inicialmente, como cuestiones relacionadas con el almacenaje", como señalaron los responsable de la compañía en un acto inaugural celebrado en la planta salense en diciembre de 2024.

No obstante, la complejidad de las obras de acondicionamiento de la fábrica ha exigido un nuevo aplazamiento, esta vez para el próximo mes de enero. Es decir, casi un año después de la fecha originalmente planteada.

El pasado 13 de agosto, el director de operaciones en España de Royal A-ware, Ignacio Rivas, admitió durante su pregón de las Fiestas del Bollo de Salas que "una fábrica tan nueva necesita un periodo de testaje y adaptación y nos llevará un tiempo, pero la idea es empezar ya las pruebas en septiembre". "Lo vamos a dar todo para que este proyecto salga adelante. Esta es una empresa muy grande, pero es familiar y Salas es parte de nuestra familia", aseguró Rivas desde el balcón consistorial. En aquel acto festivo, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo (Foro), se mostró convencido de que Royal A-ware "moverá la economía" y dará "una inyección de energía e ilusión para los próximos años".

20.000 toneladas al año

El plan de la compañía holandesa es que, cuando funcione a pleno rendimiento, la fábrica produzca unas 20.000 toneladas anuales de bolas y perlas de mozzarella fresca, ideadas principalmente para su uso en ensaladas, y que se distribuirán en hostelería y en cadenas de supermercados tanto de España como de otros países europeos.

Los trabajos de reforma de la planta –en la que, hasta su cierre en 2022, Danone producía "Danonino" y otros postres de queso– conllevan una inversión total de 100 millones de euros. Para el diseño de la remodelación, Royal A-Ware ha contado con el asesoramiento de la consultora llanerense Impulso.

Según explicó la compañía, la mayoría del personal de la fábrica serán empleados ya afincados en Asturias (algunos de la misma Salas, procedentes de la planta de Danone), o asturianos que retornan a la región para ingresar en el proyecto. Además, parte de la mozzarella se elaborará a partir de leche recogida en ganaderías locales. Se estima una recolección anual de 150 millones de litros.

Royal A-ware es una empresa familiar con más de 3.000 empleos y que acumula 130 años de tradición en el sector lácteo. La firma elabora todo tipo de quesos, lácteos frescos (como suero de leche y yogur líquido), nata, leche en polvo y otros derivados lácteos. También hace queso en porciones, rodajas, cubos, polvo y rallado. Cuenta con 27 instalaciones y sedes en Países Bajos, Bélgica, España y Estados Unidos. Vende 270 millones de kilos de queso al año.

El grupo lleva años en expansión internacional. La fábrica de Salas será su décimo tercer centro de producción y el primero en España, donde ya cuenta con estructural comercial y de distribución.

El pasado 1 de julio, la compañía anunció cambios en su cúpula. El director general, el holandés Jan Anker, y el español Antonio Rodríguez, director financiero, asumieron conjuntamente el cargo de director general, que desde entonces desempeñan de forma compartida.