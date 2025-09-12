Otoño caliente en la sanidad asturiana: huelgas y protestas en todas las categorías

El otoño meteorológico tendrá un poco de todo, pero en el ámbito sanitario –asturiano y español– predominarán las temperaturas elevadas, tal y como anunciaron ayer varios sindicatos sanitarios que comparten algunos objetivos mientras defienden otros por separado.

Por una parte, están los médicos, que tienen convocada una jornada de huelga para el próximo 3 de octubre. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) presentaron este jueves un modelo propio de Estatuto Marco que recoge las bases para una "auténtica regulación específica" del colectivo médico y contempla demandas como la voluntariedad de las guardias, una jornada de 35 horas semanales o una clasificación que reconozca sus particularidades.

"Llevamos muchos meses trabajando y negociando con el Ministerio de Sanidad, intentando que se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones y se acepten las aportaciones que hemos hecho para modificar el borrador del Estatuto Marco que quieren aprobar. Sin embargo, hemos comprobado que los contados cambios que se han incorporado siguen sin satisfacer nuestras necesidades", señaló el presidente de CESM, Miguel Lázaro.

De otro lado, las organizaciones sindicales de la mesa de negociación del estatuto marco –SATSE, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde– anunciaron el comienzo de movilizaciones el próximo martes, día 16, porque consideran que el Ministerio de Sanidad no está recogiendo las demandas que llevan reclamando hace casi tres años y que consideran "irrenunciables". Estas organizaciones exigen que el borrador del estatuto marco recoja una mejora salarial, una jornada laboral máxima de 35 horas, el reconocimiento retributivo al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a la jubilación anticipada voluntaria.

En el Principado, el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) está trabajando en un estrategia que tiene dos espacios reivindicativos –uno ante el Ministerio y otro ante la Consejería de Salud del Principado– y que incluye sumarse con una convocatoria de huelga propia para el próximo 3 de octubre. "Esto nos permite tener nuestro comité de huelga y poder discutir nuestros temas con la Consejería", explicó José Antonio Vidal, secretario general del SIMPA. "Va a ser verdaderamente una movilización nacional con una unidad de acción sin precedentes", agregó el doctor Vidal.

Después de algunas divergencias con la CESM, en la que está integrado, el Sindicato Médico de Asturias coincide ahora en demandar al Ministerio "un nuevo estatuto para los médicos" (y no común para todos los profesionales sanitarios, como el vigente).

Dos líneas de acción

