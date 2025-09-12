El ovetense José Manuel Campa dimite como presidente de la Autoridad Bancaria Europea

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), el economista ovetense José Manuel Campa, ha presentado este viernes su dimisión "por motivos personales" y abandonará el cargo el próximo 31 de enero, según informó la agencia "Bloomberg".

“Por supuesto, la EBA está tomando todas las medidas adecuadas para garantizar una transición fluida hasta que se nombre a un nuevo presidente”, ha indicado la organización bancaria, según la agencia.

La última entrevista que Campa concedió en su cargo al frente de la EBA fue este miércoles en LA NUEVA ESPAÑA, donde, entre otras cuestiones se pronunció sobre la opa de BBVA sobre el Sabadell. " Desde el punto de vista de la Autoridad Bancaria Europea, nos gustaría que haya más mercado europeo y más integración europea. Y esta es una OPA fundamentalmente doméstica respecto a la que no tenemos ninguna responsabilidad directa (...) Si los supervisores, tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España, dicen que está bien planteada la opa sobre el Sabadell, que el proyecto que plantean es bueno, pues si sale adelante, que salga. No tiene por qué ser malo", argumentó Campa, que había ofrecido una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo.

Trayectoria profesional y académica

José Manuel Campa (Oviedo, 61 años) es economista y profesor ordinario en los departamentos de Dirección Financiera y Economía. Es doctor y máster en Economía por la Universidad de Harvard y licenciado en Economía y Derecho por la Universidad de Oviedo.

Entre 2009 y 2011, Campa fue Secretario de Estado de Economía en el Ministerio de Economía y Hacienda de España bajo el gobierno de Zapatero. Y desde 2015 hasta su nombramiento como presidente de la EBA (2019), desempeñó el cargo de Director Global de Asuntos Regulatorios del Grupo Santander.

Especialista en finanzas internacionales y macroeconomía, ha impartido clases en instituciones como Goldman Sachs, Citibank, ABN Amro, BBVA y Santander, así como en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, la Universidad de Harvard y la Universidad de Columbia. También trabajado como consultor para organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Pagos Internacionales de Basilea y la Comisión Europea.

En 2019, Campa fue elegido presidente de la EBA, el organismo regulador europeo, en sustitución de Andrea Enria, y en febrero del año pasado el Consejo Europeo amplió su cargo hasta mayo de 2029. Sin embargo, tras la decisión anunciada este viernes, se mantendrá efectivo en el cargo hasta enero de 2026