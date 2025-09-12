Paniceres pide "ambición" en la guerra contra la burocracia

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, reclamó ayer más "ambición" al Principado en la guerra a la burocracia. "El tiempo de respuesta en el mundo económico es fundamental, lo vemos con inversiones con las que competimos. Por eso, necesitamos esa ley de simplificación. También el tema de las ayudas, para las que a veces se tarda años", valoró tras reunirse con Xabel Vegas, diputado de Convocatoria por Asturias-IU.

Paniceres remarcó que muchas de las leyes que se tramitan en la Junta deben tener la orientación de facilitar la actividad económica, "el mayor reto que tiene Asturias". En este sentido, valoró la intención de Indra de tramitar la inversión del Tallerón como "proyecto de interés estratégico". "Que se solicite ese proyecto por la vía PIER para acelerar todo lo que son los permisos, todo lo que sea la tramitación, es fantástico", aseguró. Insistió en que la compañía necesita agilidad y resaltó la importancia de que busque terrenos en las Cuencas, teniendo en cuenta que "no hemos conseguido cumplir con las comarcas con ese tema de reindustrialización". "Aquí tengo que felicitar al presidente y al director de Sekuens. Había una estrategia de Gobierno que está dando sus resultados después de un trabajo de casi cuatro años para poner Asturias en el mapa de la defensa", destacó.

El empresario también aprovechó el encuentro con Vegas –el primero de una ronda que realizará con todos los grupos parlamentarios– para poner sobre la mesa otras normativas de interés para el sector económico, como la ley de Presupuestos, la de Mecenazgo o la ley de Ordenación del Territorio. De esta última, comentó que "es fundamental porque es donde se pinta el futuro económico de la región, que hay que compatibilizar con el cuidado de la naturaleza, el de nuestro entorno, pero también con facilitar la llegada de industria y la implantación de empresas".

Por su parte, el diputado de Convocatoria-IU pidió a Paniceres apoyo a la reducción de la jornada laboral. "Creemos que la reducción de la jornada laboral es una medida imprescindible para repartir mejor el empleo, mejorar la conciliación y garantizar que los avances tecnológicos se traduzcan en más bienestar para la mayoría social", señaló.