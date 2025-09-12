El Portal despliega seis días de música, tradición, deporte y convivencia

Villaviciosa ya está preparada para vivir una nueva edición de las Fiestas del Portal, que desde hoy, viernes 12, al miércoles 17 de septiembre, transformarán la villa en un gran escenario festivo en el que tradición, música y deporte se dan la mano. El programa de este año ofrece más de medio centenar de actividades pensadas para todas las edades, consolidando un modelo de celebración que combina lo religioso, lo lúdico, lo deportivo y lo cultural, y que atrae cada año a miles de maliayos y visitantes.

El arranque oficial tendrá lugar esta tarde con el acto inaugural en la Plaza del Ayuntamiento. Allí se presentarán las Reinas y Reyes de las Fiestas y del Festival de la Manzana, así como la Comisión de Fiestas, encargada de coordinar un programa tan amplio. El pregón, que este año pronunciará el equipo femenino del FS Rodiles, supondrá un homenaje al deporte local y al papel de la mujer en la vida social y deportiva de Villaviciosa. La tarde concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales desde el parque de La Ballina. A partir de ahí, la música tomará protagonismo: DJ Vas Bailar abrirá la noche en la carpa de La Oliva y la popular orquesta Olympus pondrá ritmo a la primera verbena.

Una actuación de la pasada edición de las fiestas. / Lne

Mañana, sábado 13, estará marcado por las competiciones deportivas. A las 10.30 horas se disputará el LXXXVII Circuito Ciclista Nacional Nuestra Señora del Portal, memorial Consuelo Busto, una de las pruebas clásicas del ciclismo asturiano. Por la tarde será el turno de la LXXX Regata de Piraguas Ría de Villaviciosa, Gran Premio El Gaitero, que reunirá a palistas de primer nivel en un escenario natural incomparable. Junto a estas citas deportivas habrá actividades familiares y culturales: desfile de gigantes y cabezudos, parque infantil en El Pelambre, fiesta de la espuma, pasacalles de tunas y el XXVII Encuentro de Corales en el Teatro Riera. La jornada concluirá con la actuación de Mina Longo en la Plaza del Ayuntamiento y un macro show musical en El Pelambre.

El domingo 14 llegará el día grande, dedicado a Nuestra Señora del Portal, patrona de Villaviciosa. Desde primera hora se celebrará el tradicional Ramu, que dará paso a la misa solemne en la iglesia parroquial, cantada por la Coral Capilla de la Torre. Después, la procesión llevará la imagen hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde se interpretará y bailará la tradicional Danza del Portal. Este momento, acompañado por bandas de música y grupos folclóricos, constituye uno de los símbolos más profundos de la identidad maliaya, al unir la devoción religiosa con la expresión cultural y popular. Por la tarde, la emoción se trasladará a La Fontanina, donde se celebrará el 50º aniversario del Motocross Nacional, una de las pruebas más veteranas del calendario asturiano. El día se completará con el concierto de la Banda de Música de Villaviciosa, tardeo musical y la verbena con la orquesta Waykas.

Participantes en la presentación de esta edición 2025 de las fiestas. / Carla Vega

El lunes 15 será la jornada dedicada a la infancia y a las familias. A las 11.00 horas se celebrará el concurso de dibujo infantil en el parque Ballina, seguido de un espectáculo itinerante de teatro en la Plaza del Ayuntamiento. Al mediodía llegará uno de los momentos más esperados: la gran comida en la calle, con reparto de bollu preñao, una paellada popular y la animación de charangas y grupos folclóricos. La tarde estará marcada por el Concurso Regional de Sidra Natural, acompañado de música tradicional, que llenará de ambiente las calles y sidrerías de la villa. La jornada culminará con bingo, animación musical y la actuación de La Década Prodigiosa en la carpa de La Oliva.

El martes 16, día de les peñes, Villaviciosa vivirá una de sus citas más animadas. El concurso de tortillas y empanadas en la plaza de Abastos abrirá la jornada, que continuará con deportes rurales, pasacalles y una concentración de peñas que incluirá la entrega de premios con la participación de Leticia Sabater. Por la noche, la verbena y la macrodisco prolongarán la diversión hasta la madrugada.

El miércoles 17, último día de festejos, estará dedicado al conceyu y al mundo rural. La mañana arrancará con el LXVII Concurso-Exposición de Ganado Vacuno en La Barquerina, memorial Daniel Trivín, una de las citas más importantes del sector en la comarca. Al mediodía, la Plaza del Ayuntamiento acogerá un festival de tonada asturiana y un homenaje al gaitero Emilio García Moriyón, natural de Seloriu. La tarde contará con pasacalles y tardeo musical, mientras que la noche tendrá como protagonistas a la orquesta Tekila y a un gran espectáculo de fuegos artificiales en la Barquerina, que pondrá fin a seis intensos días de fiesta.

Ambiente durante la comida en la calle del pasado año. / Lne

Mucho más que el programa central

Las fiestas del Portal de este 2025 no se limitan al programa principal. Durante toda la semana habrá torneos deportivos, como el XLII Torneo de Tenis Nuestra Señora del Portal o las tradicionales "Tardes de Bolos" en el Ateneo. Además, el Tren del Portal volverá a circular con un carácter solidario, ya que lo recaudado se destinará a la asociación Raitana, que trabaja con personas con discapacidad.

La dimensión inclusiva también estará presente en el recinto ferial, que contará con horarios adaptados para personas con sensibilidad auditiva. La comisión de fiestas y el Ayuntamiento han querido remarcar que el Portal es una celebración abierta y accesible, en la que nadie debe quedarse fuera.

La parte espiritual se reforzará con la Novena de la Virgen del Portal, que comenzó el pasado día 5 y concluye mañana, sábado 13, en la iglesia parroquial de Santa María de la Anunciación, combinando rosario, novena y misa.

Misa con la imagen de la Virgen. / Lne

Un referente festivo en Asturias

Con este programa, Villaviciosa reafirma al Portal como una de las fiestas más emblemáticas del calendario asturiano. Se trata de una celebración que, año tras año, logra conjugar lo religioso con lo popular, lo deportivo con lo musical, y lo tradicional con lo contemporáneo. La implicación de la Hermandad, la Comisión de Fiestas, las asociaciones locales y las peñas es clave para mantener vivo un festejo que atrae tanto a maliayos como a visitantes de toda Asturias.

De esta manera, Villaviciosa encara el Portal 2025 con la certeza de que serán seis días intensos de convivencia, cultura, deporte y alegría, con la Danza del Portal como símbolo de identidad y con la hospitalidad maliaya como mejor carta de presentación.