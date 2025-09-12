Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescate a 2.500 metros de altura: trasladado al HUCA tras sufrir una luxación de hombro en el pico Cabrones, en los Picos de Europa

El accidentado, que iba con otra persona, se lesionó en la zona más alta de la arista de los Cabrones a Torrecerredo

Rescate a 2.500 metros de altura: trasladado al HUCA tras sufrir una luxación de hombro en el pico Cabrones, en los Picos de Europa

Rescate a 2.500 metros de altura: trasladado al HUCA tras sufrir una luxación de hombro en el pico Cabrones, en los Picos de Europa

SEPA

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), ha evacuado a un varón que se lesionó mientras se encontraba en el Pico Cabrones en el macizo central de Picos de Europa. El afectado, que ha sido trasladado al Hospital Comarcal de Arriondas, presentaba una luxación de hombro.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 12.42 horas. En la llamada, transferida desde el 112 de Cantabria, se explicó que eran dos personas y una de ellas se había accidentado cuando se encontraban en la zona más alta de la arista que va de los Cabrones a Torrecerredo, a más de 2.500 metros de altura. El afectado no podía continuar con la actividad. De inmediato se movilizó al equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada.

Izado del herido.

Izado del herido. / SEPA

Una vez en la zona, debido al fuerte viento se optó por dejar en la Vega de Urriellu material no necesario para aligerar el peso de la aeronave y así facilitar el trabajo de los rescatadores. A continuación se regresó a la zona y con dos ciclos de grúa se dejó con el afectado al médico-rescatador y a un bombero-rescatador. Tras suministrarle analgesia e inmovilizarle, se procedió a su extracción, con el médico-rescatador, mediante una operación de grúa con la que se les izó a ambos al helicóptero. Esta operación se repitió para sacar del lugar al compañero del afectado y al bombero-rescatador. Una vez estuvieron todos a bordo de la aeronave, se trasladó al compañero ileso al refugio de Urriellu y al afectado se le evacuó al Hospital de Arriondas.

Llegada del herido al helicóptero.

Llegada del herido al helicóptero. / SEPA

El equipo de rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 15.25 horas.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y al 112 de Castilla y León.

TEMAS

  1. Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
  2. Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
  3. Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
  4. Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones
  5. Resurge la minería del oro en Asturias: Orvana volverá a extraerlo en Carlés tras seis años de inactividad
  6. Dupont tiene una pata menos en Asturias: el largo adiós de la multinacional y los temores a la recién llegada Arclin y su fondo de inversión
  7. Un grupo gallego plantea una tercera gran hidráulica de bombeo en Asturias: este es el nuevo proyecto
  8. Barbón culpa a las cabras por la muerte de una senderista de 29 años en el Cares y los ganaderos al fuego

Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado: "Fui a misa a Covadonga tras hablar mucho con el Arzobispo para recuperar la relación; le agradezco su predisposición"

Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado: "Fui a misa a Covadonga tras hablar mucho con el Arzobispo para recuperar la relación; le agradezco su predisposición"

Rescate a 2.500 metros de altura: trasladado al HUCA tras sufrir una luxación de hombro en el pico Cabrones, en los Picos de Europa

Rescate a 2.500 metros de altura: trasladado al HUCA tras sufrir una luxación de hombro en el pico Cabrones, en los Picos de Europa

Folclore y publicidad astur bajo la égida nazi, así triunfaron los bailes vaqueiros en la Alemania de 1939

Folclore y publicidad astur bajo la égida nazi, así triunfaron los bailes vaqueiros en la Alemania de 1939

El ovetense José Manuel Campa dimite como presidente de la Autoridad Bancaria Europea

El ovetense José Manuel Campa dimite como presidente de la Autoridad Bancaria Europea

Barbón achaca los recortes en Seguridad Minera al cierre de explotaciones

Barbón achaca los recortes en Seguridad Minera al cierre de explotaciones

Casi 4.000 médicos asturianos, convocados a hacer huelga el 3 de octubre

Casi 4.000 médicos asturianos, convocados a hacer huelga el 3 de octubre

Alsa resiste al AVE y gana viajeros en los principales corredores de largo recorrido

Alsa resiste al AVE y gana viajeros en los principales corredores de largo recorrido

Asaja-Asturias aborda la futura PAC con el Ministro Planas

Asaja-Asturias aborda la futura PAC con el Ministro Planas
Tracking Pixel Contents