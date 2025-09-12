Resurge la minería del oro en Asturias: Orvana volverá a extraerlo en Carlés tras seis años de inactividad

OroValle, la filial asturiana de la multinacional canadiense Orvana, volverá a extraer oro en la mina de Carlés, en Salas, tras seis años de inactividad. La compañía ya está preparando la explotación aurífera para retomar la actividad en 2026. Carlés se sumará en la extracción de oro a la mina de El Valle-Boinás, en Belmonte, en un momento en el que metal precioso alcanza precios récord como valor refugio.

OroValle ha contratado a una empresa asturiana de servicios mineros para poner a punto la mina del concejos de Salas, en la que no se realiza extracción de metales desde diciembre de 2019, según precisaron fuentes de la compañía. En la mina de Carlés se han realizando evaluaciones de ventilación, drenajes y mejoras de rampas para poner en marcha las labores de avance y relleno previos a la extracción del metal, que está prevista para principios de 2026. La obtención de los permisos ha retrasado los planes, ya que inicialmente se preveía comenzar la extracción en el último trimestre del año.

La mina de Carlés se sumará a la de El Valle-Boinás, en el concejo de Belmonte, en la que OroValle produjo 10.008 onzas equivalentes de oro en el segundo trimestre del año, lo que supuso un aumento del 19% en comparación con las 8.416 onzas del trimestre anterior. En concreto, en El Valle-Boinás se extrajeron 54.629 toneladas de mineral oxidado y 51.664 toneladas de skarn (rocas que contienen minerales) entre abril y junio.

Una vez que las dos minas estén en explotación en 2026, la de El Valle-Boinás se centrará en la extracción de mineral oxidado y la de Carlés suministrará el material de skarn necesario para la mezcla con la que se obtiene el oro.

Esta reorganización se produce en un momento en el que el precio del oro está alcanzando niveles récord como valor refugio y el que la compañía trata de alinear sus actividades con la estrategia de vida útil de sus minas. No obstante, OroValle también tiene planes para ampliar su radio de acción en Asturias. La compañía tiene actualmente en la región 14 concesiones de explotación y seis permisos de exploración que suman 35.841 hectáreas de terreno en los cinturones auríferos Río Narcea y Navelgas. Los permisos y proyectos se denominan Ortosa-Godán, Quintana, Teito, La Linde, Chugarón, Lidia y Piornal. Además, OroValle tiene en tramitación permisos de investigación en otras 3.024 hectáreas de terrenos.

OroValle pertenece a la multinacional Orvana, que cuenta también con proyectos de minería de oro en Bolivia (mina Don Mario) y Argentina (Taguas).