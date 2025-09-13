Asturias es una región endiablada, desde exorcismos medievales a cuentos populares y relatos firmados por autores de referencia

1. Fragmentu de "Tolos mios nomes úsense como esclamación", el prólogu del editor, Xaime Martínez

Nun fragmentu de "La barca sin pescador", el personaxe de Ricardo, en decatándose de que ta énte’l diablu en persona, esclama ablucáu "¡Demoniu!", a lo que’l diablu respuende: "Tamién. Tolos mios nomes úsense como esclamación". Esta llinia de diálogu, acullá de ser una chancia, apunta a una verdá mui rellevante si pensamos nel demoniu a lo llargo de la historia: que nun tien un nome solu, sinón milenta d’ellos. El diablu ye opuestu a la unidá; a la multiplicidá del so ser (puede llamase Ashmedai, Baal, el Pecáu o’l Diañu Burllón) axúntase una multiplicación del sentíu. Como podrá vese nesti llibru, tampoco nel casu d’Asturies el demoniu nun significa namás una cosa. Significa, seique, la falta d’una interpretación. Si’l Dios ye lo Uno, el demoniu ye lo Otro.

Asina, el nome del diablu asturianu —o meyor habríemos dicir los diablos— ye siempre llexón (Lucas, 8:30). El rabinu Rav Huna, nel Talmud, afirma que "los demonios son más numberosos que nós y arródiennos como un cordal alredor d’un prau. Caún de nós tien mil na mano izquierda y diez mil na derecha".

Almitamos, sicasí, qu’existen dos menes de demonios: el demoniu cultu y el demoniu folk. Alejandro Casona, pela so parte, amiesta a estos un tercer tipu, el demoniu de la pequeña burguesía: "hai ún aristocráticu y sotil, pa tentar a los reis y a los santos. Hai otru, apasionáu y popular, pa usu de los poetes y los campesinos. Yo soi’l diablu de la clase media".

Cuando Ed Simon, nel so "Pandemonium. A visual history of demonology" afirma qu’"a pesar de l’amplia variedá de nomes estraños y rostros más estraños tovía […] los demonios fundamentalmente espresen una verdá básica: que la vida ta frecuentemente determinada pol dolor", lo cierto ye que defín perbién el demoniu cortés que topamos nel rellatu medieval del exorcismo d’Oria la endemoniada, o los diablos cangueses qu’embruxaron a Carlos II, pero non tanto los demonios folkies manipulaos por campesinos, qu’alcuando son quien a embolicar a estos seres coloraos y que bien llueu tiénenlos escolingaos d’una peral y molíos a pedraes, espavoriaos al ver los xenitales femeninos. Como cuntaba Alicia, una señora d’Espinaréu (Piloña), Dios ye bonu, pero’l diablu nun ye malu. El diablu, si ún lu sabe llevar pel ramal, ta pa los probes.

2. "Conxuru escontra’l pesadiel". recitáu por justa lópez luíña (94 años, villapedre-navia). del archivu de la tradición oral d’ambás (xosé antón "ambás" y ramsés ilesies, 2014)

Pesadiel de la mano furada, dieciséis años has rondar la mar salada antes que llegues a mi posada.

3. Fragmentu d’una inscripción contra satán del sieglu viii topada en carriu, villayón (trad. pedro riesco garcía)

[Signum]. "(…) dende’l día en que (…?) recibí les nonias que son necesaries sobre(?) (…) de los paisanos y llabradores, [yo,] el siervu de Dios Cecit(…), invócovos, tolos patriarques, Miguel, Grabiel, Cecitiel, Uriel, Rafael, Ananiel, Mamoniel, que contenéis les nubes nes vueses manes, ¡seya! Seya llibre la villa de nome S(…)cau, onde vive’l siervu de Dios Auriolo (…?) y el so cementeriu, colos sos hermanos o vecinos y con toles sos propiedaes. Séyan espulsaes [scil. les nubes] de la villa y les cases, vayan y marchen pelos montes, donde nin el gallu canta nin la pita cacarea, onde nin arador hai nin sembrador sema, onde nun se siente nome dalgunu. Conxúrote, Satán, pol mesmu Señor nuesu Xesucristu, que te dexó na ciudá de Cirbes, onde nun faigas dañu nin a árbol nin a segadores nin a les viñes nin a los frutales nin a los árboles [scil. non frutales] nin a cualquier cosa que se te ponga per delantre".

4. "la zamploña", cuentu tradicional de torazu (cabranes). recoyíu por maría josefa canellada (1978), cuentos populares asturianos

Esti era un rapacín que tenía una madrastra que non lu quería. Tolos día lu mandaba pal monte Sueve a curia’les oveyes, y no-y daba p’almorzar más qu’un pocu de torta secu. Conque con eso’l rapaz andaba siempre pel monte buscando mores y arándanos, porque tenía muncha fame. Mentes tantu, les oveyes, delles perdínse, y otres rompínse alguna pata, porque caínse pelos argayos del monte. La madrastra, cuando golvía’l rapaz pela noche, pegába-y unos palos y mandábalu pa la cama ensin cenar. Un dia llegó al monte, sentóse nun sucu y pónzose a llorar. Entos apaició per elli una muyerina muy vieya que y preguntó por qué lloraba. El rapaz cuntó-ylo tou, y entós la muyerina díxo-y :

—Toma esta zamploña d’alcacer, y cuando se escapen les oveyes non tienes más que tocála y toes vendrán encontra ti. Pero non tienes que dici-y a nadie nada de esto.

El rapaz empenzó a tocar la zamploña:

Toca, zamploña, que vamos pa Roma. Tu comerás pan y yo boroña. Pericu lladrón, castañes en cestu y pan en zurrón.

Les oveyes ponínse toes a bailar alrededor d’elli. Pero non facín más que bailar y non comín nada. Entós la madrastra vio que les oveyes aflacaben cada día un pocu más. Y un día fui tres d’elli pal monte y escondióse nun matu. Dende ellí tuvo apreciendo y violo tou, y fuise pa casa.

Pela noche, pidió-y al rapaz la zamploña, y elli non quixo da-yla. Preguntó-y que qué era y elli non contestó.

Conque la madrastra dixo qu’era cosa de bruxería. Y calentó un calderu d’agua fervollando pa metelu ellí al rapaz y matalu. Pero cuando taben garrando la caldera, el rapaz comencipió a tocar la zamploña y tou l’agua cayó enriba de los que la llevaben, y escaldólos y morrieren.

Entós la madrastra fui buscar al siñor cura, y díxo-y qu’el so rapaz tenía los diablicos en cuerpu. Vieno’l cura y comencipió a cha-y les bendiciones. El rapaz sacó la zamploña y fezo bailar al cura y a la madrastra hasta que non podín más.

El rapaz fuise pa otru pueblu a ser pastor. Pero antes de marchar rompió la zamploña y ellí quedaren bailando. Y paime que tán bailando tovía.

5. Fragmentu de "el demoniu cangués de carlos II", entesacáu la intervención de leandro fernández de moratín (1811) sobre l’inquisitorial auto de fe de logroño (trad. xaime martínez)

El Sr. Rocaberti, inquisidor xeneral, y el padre confesor, aconseyaos del vicariu de Cangas, diben tolos díes a palaciu llueu qu’alborecía, y malapenes esconsoñaba la So Maxestá, facíenlu almorzar con un concu grande d’aceite bendito; poníenlu en pulguina, como la madre lu parió, y, esfregándo-y primero perbién la cabeza col mesmu aceite, unxíen-y depués lo restante del cuerpu como a un atleta, ensin dexar parte nin requexu que nun bendixeren y pringaren y, inda más, alministráben-y de cuando en vez una purga curiosa, en que, arriendes de los dilientes y laxantes que son d’estilu, había inciensu bendito, cachinos d’agnus Dei, güesos de mártires esfariñaos y tierra del santu sepulcru. Bebíase’l rei esti ferviellu con una devoción exemplar y, lo que ye bien almirable, a pesar de toes estes dilixencies, inda nun morriera.

Mentanto y non, el diablu de Cangas, al que’l vicariu siguía entrugando de cada vegada más, llegó a dici-y que nun cansara en repetir esconxuros, porque nun-y respondería a dereches a nada que-y entrugaren si nun-y lo demandaben na capiella de la Nuesa Señora d’Atocha de Madrid, y esto a fin de que se restituyere la devoción a aquella imaxe santa, que taba mui resfriada nos fieles. Alredor d’ello tengo facer dos alvertencies. Ye la primera qu’aquel demoniu yera un demoniu de bien y perdevotu y con dellos amagos y rellumos de cristianu vieyu; y ye la segunda que les tres monxines endiablaes y el padre vicariu y el padre confesor de la So Maxestá y el señor inquisidor xeneral toos yeren dominicos.

6. fragmentu de "el diañu", de benito canella meana (1879)

—Voi facéte’l so retratu: tien cabeza puntiagúa, los mechos del pelo ralos, con repuelgos de la tiña que tevo cuando rapazu. Ena frente tien dos cuernos, los güeyos contrapuntiaos, unu verde, utru paxizu que remiella fartu gafos. Tien la nariz remangaa, como tarangues los llabios; ye una tenada la boca con dientes de garabatu, y con barbes de castrón que-y pinguen per ende abaxu. La so color del pelleyu ye como caldu de sarru. De los dos llombos-y cuelguen secos y llargos los brazos, y al estremu de los dedos uñes de ferre y milanu, regüeltes y arrefilaes pa facer meyor el ganchu. Les banielles del so pechu encorvaes facen arcu, y sotripáu pa dientro ḥaz una poza’l so bazu. Los cadriles, les rodiyes y dende aquí para baxo son garabitos y zanques como les d’un saltapraos. Esta ye la so frontera: voi dar güelta al utru llau. De la ñuca a les veríes ye un argadiellu cuayáu de güesos que se-y enrieden y dan por remate’l rau, que suena como cacíos cuando los lleven a rastru. ¿Qué te paez del compadre? ¿Qué te paez del mostrariu? —¡Yo non sé, Ñolo del alma. cómo estás para contallo!

7. Fragmentu d’"exorcismu d’una espritada en san salvador", incluyida na narración del treslláu de les reliquies dende xerusalén a uviéu, siguío de los sos milagros (s. XII). traducción de xulio viejo fernández

Al estrueldu d’aquelles voces, salieron los flaires a ver qué yera y averándose a ella, metiéronla en monesteriu. Toos plasmaron de ver tala criatura, ruina y macia y casi col pelo crespo. Mientres, el diañu clamiaba dientro d’ella:

—¡Nun voi dexala, nun voi salir d’ella, nun me voi quitar, que diómela una madre que nun quería enxendrala, porque concibiérala illexítimamente, y contra razón y derechu, lluchando y refugando y quitándose y renegando del home con toles sos fuerces, ensin poder sufrir col duelgu de qu’aquella fora la nueche de la festividá de Santa María! Conque ye mía por xusticia, porque foi concebida d’esta miente viénome dada pola propia madre, y mientres deciséis años fui yo’l de criala, curiala, alimentala, esmoleceme por ella y vistila ¿cómo diba arrenunciar a ella? Non, nun salgo d’ella. Fixi d’ella una reina, púnxi-y corones y diademes, di-y una melena d’oro, adorné-y el cuerpu colos más sotiles vistíos y xoyes y piedres precioses, di-y bon nome, adxudiqué-y gran servidume y punxi al so mandu un abondosu exércitu, y llevéla per tol mundu con gran caballería y parabuxel, di-y de tolo mío y, enriba de too esto, sometí a ella tol mio padrimoniu. ¿Cómo voi perdela?

"Miániques nun salgo d’ella. Aprendí-y toles llingües, llevéla percima de tolos montes y llombes, concedí-y tola gloria del mundu, viaxó comigo más acullá de la mar, áureos palacios pa ella avié, pa ella fixi de caballu y de mensaxeru, instruila nel axedrez y nos xuegos d’azar, entamé pa ella torneos de caballería, aprendí-y xuegos y cantares, aruméla con munchos arumes, vistíla d’amatistes y púrpura, afechéla con munchos colores, conque nun la voi dexar.

Entós los flaires, sintiendo estes coses y otres tales, decatáronse de que yera ún el de falar y otra dende la que se falaba. Como la cansara muncho, nun determináu momentu’l diañu salió d’ella y, con estes, los flaires quitáron-y les ropes que vistía y punxéron-y otres. Aquella vestimienta que trayía de primeres cháronlo a una foguera y de la que lo quemaben sentíense unos llarpíos como de tar amburando unos artos o como ruxen los güevos de los páxaros cuando quemen, y soltaben un fedor criminal.

8. Fagmentu de "demoniacos", de benito jerónimo feijoo, discursu del tomu octavu del teatro crítico y erudito (trad. xaime martínez)

Nesta ciudá d’Uviéu había una probe muyer que facía’l papel de poseyida. Dicíen que falaba cuantu llatín quería, que sabía cuanto pasaba en tol mundu, que xubía d’un vuelu sobre les copelletes de los más altos árboles, etc. Nun yera l’autor d’estes xácares el sacerdote que la esconxuraba davezu, que ciertamente ye un virtuosísimu eclesiásticu; pero, por ser tan bonu, creyía a tal cual embusteru o embustera que dicía tener visto eses coses y, d’otra manera, apreciaba por señes bastantes de diablura les engañifles coles que la muyer asonsañaba tar espiritada. Yo, cotexando especies (porque sentí falar munches vegaes d’esta muyer, y a persones estremaes) fixi xuiciu resueltu de que yera una de les munches embusteres qu’asonsañen tar poseyíes y, nuna ocasión que taba despacio, fixi que’l sacerdote que la exorcizaba la trayere a la mio presencia y a la de munches relixoses d’un conventu de nueso nel que’l capellán yera y ye’l sacerdote; no qu’intervieno tamién el motivu de desengañar a les relixoses que, como cándides, taben mui empericotiaes na posesión, namás que por vela facer visaxes y poles xácares que sentíen. Conducida a la mio presencia, asistiendo tamién dichu sacerdote, con afectada seguranza, embaxo l’apariencia de consolala y d’inspira-y una esperanza firme del remediu, afité’l preliminar de que yo, a cuenta del grande estudiu que tuviera y polos esquisitos llibros que poseyía, sabía unos esconxuros muncho más eficaces que los qu’usaben tolos demás sacerdotes, lo que la muyer creyó fácilmente, como llueu se vio. Entamé, pues, los mios singulares esconxuros, que consistíen, al mou de los que practicó l’obispu d’Angers con Marta Brosier, en versos de Virxilio, Ovidio, Claudiano y otros poetes, articulaos con xeitu ponderativu y voz impetuosa pa que fixeren más fuerte impresión, como n’efectu la fixeron; porque la mio esconxurada escedióse a sigo mesma, asonsañando con más fuercia que nunca’l so enritamientu con esparabanes y espantayaes terribles y quexándose xabazmente del sacerdote, que me l’apurriera pa tantu tormentu suyu. Singularmente al aventa-y la pomposa introducción de la Farsalia de Lucano, "Bella per Hemathios plus quam civilia campos", con dellos versos de los que se siguen, cuasi llegué a pensar que daveres s’espiritaba, o tarrecer que s’espiritare. Obedecía tolo que yo-y ordenaba como-y lo mandare en romance, pero cuando mandaba en llatín (en qu’evitaba les fórmules y voces ordinaries que tienen yá estudiaes los energúmenos finxidos) facíase’l diablu xordu. Apliqué-y la llavecina d’un escritoriu envuelta nun papel, como que yera una insine reliquia. Foron raros los sos estremecimientos y los güelpes que, como una desesperada, dábase, yá escontra les muries, yá escontra’l suelu, y fixéronme a lo primero tarrecer que se mancare; pero llueu decatéme de que lo executaba too con gran tinu, como quien taba bien exercitada nesti xuegu. En fin, enteráu por demás de l’andrómina de la muyerina, despidíla.