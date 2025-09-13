Asturias es la tercera comunidad en la que más suben los precios

Asturias fue en agosto la tercera comunidad autónoma en la que más subieron los precios. El IPC registró un incremento del 3,1%, solo por debajo de Islas Baleares y Comunidad Valenciana (3,2%) y por encima de la media nacional (2,7%), según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. (INE).

La vivienda (7%) y los hoteles, cafés y restaurantes (6,1%) registraron las mayores subidas de precios anuales en Asturias, mientras que en el caso de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas el alza se ha moderado al 2,7%. Más se encarecieron el vestido y el calzado (3,8%) y las bebidas alcohólicas y el tabaco (3,7%).

A nivel nacional, la estabilización de la electricidad y el buen comportamiento de los costes de los alimentos, especialmente el de la fruta fresca, permitieron compensar el pasado mes de agosto la tendencia al alza de los carburantes y consiguieron mantener en el 2,7% el IPC. Es la misma tasa interanual que se había registrado en julio y supone una subida del 2% desde principios de 2025.

El IPC subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, avanzó una décima en relación a julio, hasta el 2,4%, en el mismo cálculo interanual.

El Ministerio de Economía aseguró que con estos datos España "continúa la senda de convergencia al objetivo de inflación del Banco Central Europeo", aunque sigue siete décimas por encima de la previsión marcada por el organismo central, situada en el 2%.