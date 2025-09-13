Asturias es la tercera comunidad en la que más suben los precios
La vivienda (7%) y los hoteles, cafés y restaurantes (6,1%) registran las mayores alzas, mientras que los alimentos se moderan (2,7%)
Asturias fue en agosto la tercera comunidad autónoma en la que más subieron los precios. El IPC registró un incremento del 3,1%, solo por debajo de Islas Baleares y Comunidad Valenciana (3,2%) y por encima de la media nacional (2,7%), según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. (INE).
La vivienda (7%) y los hoteles, cafés y restaurantes (6,1%) registraron las mayores subidas de precios anuales en Asturias, mientras que en el caso de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas el alza se ha moderado al 2,7%. Más se encarecieron el vestido y el calzado (3,8%) y las bebidas alcohólicas y el tabaco (3,7%).
A nivel nacional, la estabilización de la electricidad y el buen comportamiento de los costes de los alimentos, especialmente el de la fruta fresca, permitieron compensar el pasado mes de agosto la tendencia al alza de los carburantes y consiguieron mantener en el 2,7% el IPC. Es la misma tasa interanual que se había registrado en julio y supone una subida del 2% desde principios de 2025.
El IPC subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, avanzó una décima en relación a julio, hasta el 2,4%, en el mismo cálculo interanual.
El Ministerio de Economía aseguró que con estos datos España "continúa la senda de convergencia al objetivo de inflación del Banco Central Europeo", aunque sigue siete décimas por encima de la previsión marcada por el organismo central, situada en el 2%.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
- Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones
- Resurge la minería del oro en Asturias: Orvana volverá a extraerlo en Carlés tras seis años de inactividad
- Dupont tiene una pata menos en Asturias: el largo adiós de la multinacional y los temores a la recién llegada Arclin y su fondo de inversión
- Un grupo gallego plantea una tercera gran hidráulica de bombeo en Asturias: este es el nuevo proyecto
- Barbón culpa a las cabras por la muerte de una senderista de 29 años en el Cares y los ganaderos al fuego