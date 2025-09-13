La Cámara de Comercio de Gijón acerca la digitalización a pymes y autónomos

Ignacio Martín, director de servicios a empresas la Cámara de Comercio de Gijón y coordinador de la OAP-KD y Diego Congil, asesor y principal responsable de la oficina, hacen balance de las actividades llevadas a cabo en el marco del programa y destacan como el Kit Digital acerca soluciones tecnológicas prácticas a pymes y autónomos. Desde 2022, este programa, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, acompaña a las empresas en su proceso de transformación digital, ofreciendo asesoramiento, formación y apoyo en la incorporación de soluciones tecnológicas que mejoren su competitividad.

La última edición de la FIDMA ha sido también la ocasión perfecta para dar un último impulso a la difusión del Kit Digital, cuya convocatoria para el segmento III entra en su fase final. Ignacio Martín ((IM) y Diego Congil (DC), hablan sobre el impacto del programa, el valor que aporta al tejido empresarial y los pasos que aún pueden dar las empresas para no quedarse atrás en su digitalización.

–¿Por qué decidió la Cámara de Comercio de Gijón poner en el año 2022 en marcha una Oficina Acelera Pyme?

–IM: La digitalización ya no es una opción, es una necesidad para la competitividad de cualquier empresa, por pequeña que sea. Desde la Cámara vimos claro que necesitábamos un espacio estable para acompañar a las pymes en este proceso. La OAP-KD nos ha permitido estructurar ese apoyo con un enfoque práctico: Asesoramiento individual, jornadas, talleres y un acompañamiento cercano que conecta la estrategia digital con la realidad de cada negocio.

–¿Qué papel ha jugado la Oficina Acelera Pyme en la difusión del Kit Digital?

–DC: La OAP ha sido clave para que las empresas conocieran esta ayuda y supieran cómo acceder a ella. Desde 2022 hemos llevado a cabo más de 800 asesoramientos, de los cuales más de 300 han estado directamente relacionadas con el Kit Digital. Hablamos de dudas sobre el proceso de solicitud, la elección de agente digitalizador, las soluciones más adecuadas para cada modelo de negocio o incluso cuestiones de subsanación de errores en la tramitación. Sin este acompañamiento, muchas pymes y autónomos se habrían quedado fuera del programa, y nuestro papel ha sido precisamente evitarlo: acercar una convocatoria compleja y técnica al lenguaje y las necesidades reales de cada empresario.

–FIDMA es un gran escaparate para la Cámara. ¿Cómo han aprovechado este espacio para dar a conocer la OAP-KD?

–IM: La Feria es un altavoz único, reúne a cientos de miles de visitantes y casi un millar de empresas expositoras. Para nosotros ha sido la ocasión perfecta de mostrar que la OAP no es solo Kit Digital, sino un abanico de servicios que abarcan desde la sensibilización en ciberseguridad hasta la aplicación práctica de la inteligencia artificial o el marketing digital. En esta edición habilitamos un stand informativo específico de la OAP-KD en días clave como el del joven empresario o el del autónomo, donde atendimos a los interesados. Además, repartimos merchandising y colaboramos estrechamente con entidades como Gijón Impulsa, lo que nos permitió acercar el programa directamente a los emprendedores que contaban con stand permanente gracias a su apoyo.

–¿Qué perfil de empresas se ha interesado más por el Kit Digital?

–DC: Ha habido de todo, más si cabe desde que la quinta convocatoria abrió la ayuda a empresas de hasta 250 trabajadores. Pero, sin duda, el mayor interés ha venido de autónomos y micropymes con menos de tres empleados. Además, gracias a la colaboración con los programas de apoyo al emprendimiento de la propia Cámara, hemos podido informar a proyectos que justo se constituían de esta oportunidad- Esto ha sido clave para que pudieran planificar su inversión inicial teniendo en cuenta que, aunque debían esperar seis meses desde su alta para solicitar la ayuda, podían contar desde el principio con la perspectiva de acceder a la subvención y diseñar su estrategia con mayor seguridad.

«Desde la OAP-KD de la Cámara de Gijón, hemos realizado más de 800 asesoramientos, de cuales más de 300 estaban directamente relacionados con el Kit Digital» Diego Congil

–De cara al futuro, ¿cómo ven la evolución de la OAP-KD en la Cámara?

–DC: En lo inmediato, estamos centrados en animar a las micropymes y autónomos a que soliciten el Kit Digital antes del cierre de la convocatoria del segmento III, previsto para el 31 de octubre. Además, tenemos previsto organizar al menos de aquí hasta final de año 5 jornadas de sensibilización más, en las que abordaremos temáticas como inteligencia artificial, facturación electrónica o marketing digital. Y en septiembre hemos puesto en marcha también una campaña en redes sociales con la publicación de vídeo píldoras formativas orientadas a impulsar la transformación digital.

IM: La Cámara de Comercio de Gijón, ha renovado recientemente el convenio de colaboración que nos permite ejecutar el programa OAP-KD hasta el 31 de marzo de 2026, lo que garantiza que podremos seguir acompañando a las empresas en desafíos cada vez más estratégicos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la sostenibilidad digital. Nuestro objetivo es claro: que ninguna empresa de Gijón, Carreño o Langreo se quede atrás en cuanto a la digitalización.

–Por último. ¿Cómo puede una empresa interesada contactar para informarse o pedir asesoramiento?

DC: Es muy sencillo; basta con concertar una cita previa a través del correo acelerapyme@camaragijon.es o a través del formulario de contacto disponible en nuestra página web www.camaragijon.es/acelera-pyme. Ofrecemos atención tanto presencial como virtual, y ayudamos desde el primer momento: identificando si pueden optar a la ayuda, explicando los pasos y resolviendo cualquier duda. Todavía están a tiempo, pero no deben dejarlo pasar: esta es la última oportunidad.