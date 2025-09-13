La carretera a los lagos o los accesos de Sotres a Ándara, los vestigios de cuando los Picos de Europa fueron una mina

Los Picos de Europa rayan lo que se conoce como fuera de serie. Históricamente han sido reconocidos con significativas distinciones. Una parte fue distinguida en 1918 como "Parque Nacional de la Montaña de Covadonga", el primero que se constituyó en España. En 1995 amplió su superficie y pasó a denominarse "Parque Nacional de los Picos de Europa", convirtiéndose en el mayor del país, con 64.660 hectáreas. El 19 de julio de 2003 la UNESCO concedió a los Picos de Europa la denominación de "Reserva de la Biosfera" y, por último, en el año 2015 se amplificó su área protegida. Estas prestigiosas prerrogativas a uno de los parajes más bellos del mundo parecen incongruentes con la intensa actividad minera que se desarrolló en su subsuelo.

El primer ciclo metalúrgico gestado en este contorno data de la Edad del Bronce (mina Milagro, en Onís), pero el apogeo de la acción extractiva llegó mediado el siglo XIX y finalizó muy avanzado el XX. Los metales más beneficiados obtenidos fueron manganeso-hierro en el macizo occidental y zinc-plomo en el central y oriental. En zonas periféricas, o con carácter secundario, se explotaron otras menas minerales.

Sobrepasado con creces el centenar de años, el laboreo minero propició el desarrollo económico en Los Picos de Europa y fue modo de vida de muchos lugareños. Aquellas prácticas han dejado visibles cicatrices en las rocas de la gran montaña, ruinas de casetones, zigzagueantes pistas y caminos, huellas toponímicas, daños medioambientales y un vasto anecdotario humano.

La práctica totalidad de los yacimientos existentes en esta Reserva de la Biosfera y en sus inmediaciones yacen en rocas carbonatadas de edad carbonífera ("Caliza de Montaña" y Formación Picos de Europa), a las que el geólogo francés Adrien Paillette denominó en 1855, con muy buen criterio, "caliza metalífera".

Un proceso que tuvo gran influencia en muchas mineralizaciones es la dolomitización (intercambio de iones de calcio por otros de magnesio) que afectó a las calizas. Las dolomías resultantes muestran coloraciones superficiales pardo-anaranjadas que contrastan con las dominantemente grises propias de las calizas. En este mecanismo geoquímico jugaron un papel trascendental las diversas superficies de discontinuidad del macizo rocoso (estratificación, diaclasas y fallas), favoreciendo el flujo de fluidos magnésicos.

Difícil logística

Las características topográficas del terreno, la climatología desfavorable y al alejamiento de núcleos poblados hicieron muy dificultoso el laboreo. Entre otras obras, fue necesario edificar alojamientos de alta montaña para resguardar a los trabajadores. Las principales instalaciones estaban situadas a pie de mina, destacando las emplazadas en los aledaños del lago Ercina y en las vegas de Áliva y Ándara.

Los mineros soportaron ingentes penalidades para arrancar las materias primas con técnicas bastante primigenias. En ocasiones, las condiciones de las labores subterráneas eran arduas, con espacios muy limitados e incómodos que obligaban a los picadores a trabajar tendidos o en posturas embarazosas.

El transporte del material para salvar una orografía tan intrincada obligó a construir un centenar de kilómetros de viales, muchos de ellos de mampostería―, por donde circulaban carros de bueyes. Unas veces se acondicionaron caminos existentes (algunos eran calzadas romanas), otras hubo que horadar la roca para construirlos, habitualmente con recorridos inverosímiles a través de laderas escabrosas. Los sinuosos trazados, ajustados a las acusadas pendientes, encarecían mucho el acarreo del mineral.

El dinamismo minero en esta espectacular cordillera dejó, entre otros, la carretera a los lagos de Covadonga y los accesos de Sotres a Ándara (por Jitu de Escarandi) y desde el valle del Deva hacia Ándara (por Bejes y Tresviso) y en dirección a Áliva (por Igüedri), salvando enormes desniveles, del orden de 1.700 metros.

Entre los prestigiosos técnicos que trabajaron en este espacio geográfico, descuellan Benigno de Arce Villegas y Agustín de Mazarrasa Quintanilla (las personalidades más significativas y pioneras de la minería en Ándara), el inglés William Mackenzie (quien puso en funcionamiento y dirigió los yacimientos de la Montaña de Covadonga), Manuel Palacios Antón (director y propietario de un grupo minero de Áliva) y Marcial de Olavarría (que rigió las explotaciones de Liordes).

Uno de los mayores divulgadores de la minería de este orógeno geológico fue el ínclito francés conde de Saint-Saud que, además de contribuir a las mediciones altimétricas preliminares y al levantamiento de las primeras topografías de los Picos de Europa, disfrutó de la hospitalidad de las empresas y divulgó en sus escritos un sinnúmero de experiencias y pormenores sobre las labores subterráneas y a cielo abierto en este olimpo natural.

Nuevos nombres

En algunos lugares los nombres vernáculos fueron sustituidos por otros relacionados con la minería, ocasionando duplicaciones en la nomenclatura, con la consiguiente confusión. En el macizo de Ándara, nombres de empresas y técnicos relacionados con las minas rebautizaron las denominaciones tradicionales. Así, en algunos mapas antiguos aparecen topónimos orográficos, algunos de los cuales perduran en el presente: picos de San Benigno (por Cueto de La Junciana) y de Arce (al Grajal de Arriba), recordando al ingeniero de minas Benigno de Arce; pico de Mazarrasa (a la pica del Jou Sin Tierre), en honor de Juan Manuel y Agustín de Mazarrasa, propietarios de la mina homónima; pico Soriano, perpetuando al topógrafo José Soriano; la Rasa de la Inagotable (de la mina Inagotable); pico y Hoyo del Evangelista, evocando a Juan Evangelista, descubridor de la mina homóloga; Torre de Olavarría (a la Torre del Hoyo de Liordes) de Marcial Olavarría, etcétera.

Determinados nombres orográficos se prestan a equívocos. Tal es el caso de la Torre de las Minas de Carbón―en pleno macizo central―, una designación sorprendente dado que en aquel punto no se conocen afloramientos de tal roca orgánica o los picos y pica del Jierru u otros de similar denominación (Canalón o la Horcada del Jierru)―en el macizo oriental, que nada tienen que ver con el metal hierro, sino con la presencia de una gramínea de gran consistencia conocida por los nativos como "jierru" o "jerru".

Repercusión ecologista

Hoy es impensable una acción minera como la del pasado en los Picos de Europa. Son evidentes los daños medioambientales ocasionados por las operaciones mineras. Asombra el número de bocaminas que se abrieron, ―algunas a 2.000 metros de altitud, y convirtieron espacios idílicos en sobrecogedores paisajes extraterrestres. Prueba de ello, son los vestigios existentes en las zonas de Buferrera y Vega de Comeya, los destrozos ocasionados en los puertos de Áliva o la desecación del lago de Ándara por una desafortunada voladura subterránea.

Por la orilla del lago de la Ercina circulaban pequeñas vagonetas y en el poljé de Vega Comeya, una de las áreas más bucólicas, con gran trascendencia geológica, paisajística y ornitológica, se lavaban minerales con apreciables contenidos en mercurio y arsénico. "Carbones La Nueva" construyó en 1957 un lavadero de flotación en Áliva, cuyos estériles aún pueden observarse en el fondo de la vega y forman una monumental escombrera blanquecina impropia de un Parque Nacional por su desmesurado impacto visual.

Minería en el Cornión

Las referencias documentadas más vetustas existentes sobre el manganeso de este macizo, netamente asturiano, corresponden a 1844, con el registro de la concesión "Nuestra Señora de Covadonga". Tras varios intentos utilizando una metodología rudimentaria, la empresa inglesa "The Asturiana Mines, Ltd." adquirió la propiedad del yacimiento en 1893 y comenzó su beneficio formal. El período operativo concluyó en 1979, después de más de 120 años de laboreo.

Los minados más importantes se hallaban en el entorno de los Lagos de Covadonga (mina de Buferrera), cuya explotación principal sorprende por el aspecto peculiar que presenta en la actualidad, con una extraña morfología a base de columnas calcáreas, manifestación de un espléndido karst en pináculos expuesto a la intemperie una vez extraídas las mineralizaciones ferro-manganesíferas y los sedimentos morrénicos glaciares que lo recubría.

Los minerales en la zona de Covadonga son hematites, pirolusita y manganita. Como secundarios, goethita, limonita, pirita, calcopirita, marcasita, cinabrio, jacobsita, hausmannita y romanechita.

En los albores, el producto mineral se bajaba a hombros o con la ayuda de bestias de carga hasta Covadonga, pero a partir de 1906 funcionó un cable aéreo de 7 kilómetros. Luego se conducía en caballerías y, a partir de 1905, en ferrocarril, desde Covadonga a Ribadesella, para ser embarcado rumbo a Francia (en 1861 ya se exportaba al país galo) y con posterioridad a Inglaterra y Bélgica. Una vez mejoradas las infraestructuras viarias el transporte hasta el fondeadero riosellano se realizaba en vehículos de motor.

Dada su situación estratégica, Buferrera fue sumistradora preferente de materiales a los aliados durante la Primera Guerra Mundial. La fase metalúrgica para conseguir ferromanganeso ―material estratégico y crucial para la fabricación de armamento― se realizaba en la localidad de Middlesbrough (en el condado inglés de Yorkshire), donde se encontraba el domicilio social de la compañía explotadora.

Minería en Los Urrieles

Los yacimientos del macizo central han alcanzado renombre internacional por la conocidísima "blenda acaramelada" (esfalerita, como término académico) que contienen, muy cotizada por los coleccionistas al ser de las más prestigiosas del mundo.

Las mineralizaciones eran conocidas, al menos, desde 1578 y están ubicadas primordialmente por las cercanías de Áliva (Cantabria). Las extracciones preliminares, efectuadas por la "Real Compañía Asturiana de Minas", se remontan a 1856, pero el rendimiento no adquirió su punto álgido hasta la mitad del siglo XX, sobresaliendo la mina de Las Mánforas, el cardinal criadero. Se paralizaron definitivamente las labores en el verano de 1989 y culminó la peripecia minera en plenos Picos de Europa.

Los minerales más abundantes en este macizo son: esfalerita y galena. Como accesorios figuran: barita, greenockita, fluorita, tetraedrita, pirita y calcopirita; a ellos hay que añadir otros secundarios, entre los que predominan los carbonatos de cobre: smithsonita, hidrocincita, azurita, malaquita y auricalcocita.

El sistema de explotación fue de tipo subterráneo. En los inicios se realizaba de manera arcaica excavando galerías a distintos niveles, en general sin entibación, intentando seguir el irregular trazado de la mena. Al final, la mina estuvo estructurada en 6 plantas con una diferencia de cota de 135 metros entre las dos extremas.

Minería en Ándara

En el macizo oriental, perteneciente a Cantabria, se explotó zinc, aunque también se encuentran algunos indicios de cobre y bario. La minería duró menos que en Los Urrieles. A pesar de que su provecho, comenzó casi a la par pero finalizó hacia 1929.

Al igual que en Áliva, en la paragénesis primaria dominan blenda acaramelada y galena, pero aquí aparecen muy oxidadas y con presencia de minerales de alteración, de manera que las masas explotadas corresponden, en su mayoría, a lo que en terminología minera se denominan "calaminas" (mezcla de carbonatos de zinc), con la misma tipología de los descritos en el macizo central.

Las explotaciones más significativas se reparten en dos grupos mineros: Mazarrasa y La Providencia. De menor interés, hubo otras explotaciones contiguas a una altitud mayor (minas del Evangelista y Las Arredondas). El mineral de La Providencia se calcinaba en un horno ubicado en el Dobrillo, cerca de Bejes (Cillórigo de Liébana), a unos 8 kilómetros de las minas, cuyas ruinas aún son observables. Con el proceso de tostación se conseguía un sustancial enriquecimiento en la ley y la subsiguiente reducción de peso, lo que abarataba los costes del transporte.

Otros ámbitos

En zonas periféricas a los Picos de Europa se beneficiaron otros minerales repartidos por los diferentes concejos limítrofes: Sajambre (fluor), Amieva (cobre y manganeso), Onís (cobre, carbón, manganeso y hierro), Cabrales (bario, plomo, zinc, cobre, carbón, manganeso, hierro, cobalto y níquel), Peñamellera Alta (zinc, plomo y bario), Peñamellera Baja (bario, zinc, plomo, manganeso, cobre y hierro). O sea, una zona que merece un respeto por su belleza natural, a pesar de estar enriquecida en notables componentes geológicos.