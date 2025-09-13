Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clips en forma de pinza para una intervención pionera de válvulas cardiacas en el HUCA

El procedimiento ha permitido colocar los implantes más avanzados a una paciente asturiana con insuficiencia cardíaca grave

Miembros del equipo del área del Corazón del HUCA que realizó la técnica pionera.

Miembros del equipo del área del Corazón del HUCA que realizó la técnica pionera. / LNE

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

Un equipo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha realizado la primera intervención del país para la reparación simultánea transcatéter de las válvulas cardíacas tricúspide y mitral con dispositivos de última generación.

Este procedimiento llevado a cabo el pasado miércoles por profesionales del área de gestión clínica del Corazón ha permitido colocar los implantes más innovadores del mercado a una paciente con insuficiencia cardíaca grave y con ambas válvulas dañadas.

La técnica consiste en colocar unos pequeños clips en forma de pinza en los velos de las válvulas para mejorar su funcionalidad. "Desde entonces, la paciente evoluciona favorablemente", ha subrayado la Consejería de Salud a través de un comunicado público.

Seguridad y eficacia

El dispositivo permite tratar con seguridad y eficacia una cardiopatía que impide el normal funcionamiento de las válvulas mitral (la que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo) y tricúspide (la que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho). Al no cerrarse completamente, las válvulas provocan el retorno de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole, es decir, durante la fase de contracción del corazón en el ciclo cardíaco.

El equipo del HUCA que llevó a cabo el implante estuvo liderado por el director del area del Corazón, Pablo Avanzas, y el doctor Isaac Pascual, coordinador del programa de tratamiento transcatéter mitral y tricúspide. Además, contaron con la colaboración de un grupo de profesionales altamente especializado integrado por Víctor León, cardiólogo especialista en imagen cardíaca; Eliseba Martín, anestesista, y el equipo de enfermería de hemodinámica, integrado por Christian García, Miriam Álvarez y Arancha Rodríguez, así como las supervisoras Cristina Fernández y Ángela Herrero. El HUCA es el primer hospital del país por número de procedimientos de este tipo, con gran diferencia sobre el segundo, con unas 70 reparaciones al año en la válvula y alrededor de 40 en la tricúspide.

Insuficiencias valvulares graves

Los nuevos dispositivos constituyen la evolución de los sistemas de reparación valvular transcatéter con mayor implantación en el mercado. En su nueva versión, que implica un diseño específico para tratar insuficiencias valvulares graves, ofrecen importantes ventajas. Así, permiten sujetar los extremos de los velos de las válvulas mitral y tricúspide, con lo que mejora su cierre para que vuelven a actuar con eficiencia. Los clips van conectados a un sistema de catéteres que facilitan la adaptación a la anatomía de cada paciente.

Para colocar el dispositivo, un cardiólogo intervencionista inserta el sistema a través de un introductor en la vena femoral de la pierna. En el caso de tratamiento de la válvula mitral, se realiza una punción a través del septo interauricular para acceder a ella. El procedimiento es significativamente menos invasivo que una cirugía a corazón abierto, conlleva menos riesgos y el tiempo de recuperación es mínimo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
  2. Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
  3. Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
  4. Resurge la minería del oro en Asturias: Orvana volverá a extraerlo en Carlés tras seis años de inactividad
  5. Barbón culpa a las cabras por la muerte de una senderista de 29 años en el Cares y los ganaderos al fuego
  6. Dupont tiene una pata menos en Asturias: el largo adiós de la multinacional y los temores a la recién llegada Arclin y su fondo de inversión
  7. Indra tendrá hasta 800 empleados en El Tallerón de Gijón, busca terrenos en las Cuencas y sondea una nave en Oviedo
  8. La jornada escolar partida gana adeptos en Asturias, pero la mayoría de centros elige la continua

Clips en forma de pinza para una intervención pionera de válvulas cardiacas en el HUCA

Clips en forma de pinza para una intervención pionera de válvulas cardiacas en el HUCA

La nueva PAC destapa la caja de los truenos en Asturias: las iniciativas que podrían quedarse en el aire

La nueva PAC destapa la caja de los truenos en Asturias: las iniciativas que podrían quedarse en el aire

La carretera a los lagos o los accesos de Sotres a Ándara, los vestigios de cuando los Picos de Europa fueron una mina

La carretera a los lagos o los accesos de Sotres a Ándara, los vestigios de cuando los Picos de Europa fueron una mina

Asturias es una región endiablada, desde exorcismos medievales a cuentos populares y relatos firmados por autores de referencia

Asturias es una región endiablada, desde exorcismos medievales a cuentos populares y relatos firmados por autores de referencia

Ni Llanes ni Ribadesella, este es el pueblo más bonito de Asturias según National Geographic

Ni Llanes ni Ribadesella, este es el pueblo más bonito de Asturias según National Geographic

Rescate a 2.500 metros de altura: trasladado al HUCA tras sufrir una luxación de hombro en el pico Cabrones, en los Picos de Europa

Rescate a 2.500 metros de altura: trasladado al HUCA tras sufrir una luxación de hombro en el pico Cabrones, en los Picos de Europa

Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado: "El PSOE pudo haber intentado en Asturias algo distinto al pacto con IU"

Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado: "El PSOE pudo haber intentado en Asturias algo distinto al pacto con IU"

Diez curiosidades del Camino Primitivo en Asturias que te harán querer recorrerlo al menos una vez en la vida

Diez curiosidades del Camino Primitivo en Asturias que te harán querer recorrerlo al menos una vez en la vida
Tracking Pixel Contents