Decenas de edificios se quedan sin reformar en Asturias por el retraso de las ayudas

Un total de 28 comunidades de vecinos de Asturias se han quedado sin ayudas de fondos europeos para la rehabilitación de viviendas "por los retrasos del Gobierno regional en la tramitación". Lo han denunciado tanto la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) como el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Asturias, que han reclamado al Principado la resolución "urgente" de las ayudas que aun están pendientes para evitar que más de 18 millones de fondos europeos queden sin ejecutar.

Las ayudas, que persiguen la mejora de la eficiencia energética de los inmuebles, fueron convocadas en noviembre de 2024 con un presupuesto inicial de 16,8 millones de euros que fue ampliado posteriormente hasta los 27,31 millones. Constructores y administradores de fincas apuntaron que se han resuelto hasta la fecha dos tandas de expedientes, con una adjudicación total de 12,48 millones de euros, y que el resto del presupuesto, más de 14,8 millones, sigue sin concederse, a pesar de que han pasado ya diez meses desde su publicación. De los expedientes tramitados, 28 han sido denegados (el 43% del total) porque las obras previstas no podrían finalizar antes del 30 de junio de 2026, plazo máximo establecido por el Real Decreto que regula los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Desde CAC-Asprocon y el Colegio de Administradores de Fincas de Asturias se subrayó que "la única razón por la que estas comunidades de vecinos han perdido las ayudas ha sido el retraso del propio Principado en resolver las solicitudes, ya que, de haberse tramitado en plazo, las obras habrían podido completarse dentro del calendario legal". Además, añadieron que a esa situación se suma que "algunas comunidades que ya tienen ayudas concedidas se verán obligadas a renunciar a ellas por no poder ejecutar las obras a tiempo, lo que podría elevar el importe final no ejecutado hasta los 18,3 millones de euros". Por ello, señalaron que "el perjuicio es doble: pérdida de ayudas y pérdida de inversión ya realizada por las comunidades, que han desembolsado dinero en proyectos, informes técnicos y gestiones administrativas, sin posibilidad de recuperar esos fondos".

Desde la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos declinaron ayer hacer comentarios.

Tanto CAC-Asprocon como el Colegio de Administradores destacaron que los programas de rehabilitación reciben siempre una demanda muy superior a los fondos disponibles, multiplicando por ocho o diez el presupuesto asignado. Por ello, consideran "muy preocupante" que, aun existiendo tantas solicitudes, el Principado "vaya a ser incapaz de gastar el dinero que sí tiene asignado, con el consiguiente riesgo de devolución a la administración central". En ese sentido, añadieron que cada mes de retraso en la tramitación de las resoluciones acerca el riesgo de que Asturias pierda definitivamente los fondos europeos asignados, mientras miles de familias se quedan sin ayudas para acometer actuaciones fundamentales en sus edificios.

CAC-Asprocon y el Colegio Oficial de Administradores de Fincas instaron ayer al Gobierno regional a tomar medidas inmediatas para evitar nuevos expedientes denegados y salvar los fondos pendientes. Exigieron la resolución urgente de las ayudas aún sin tramitar, la publicación de nuevas convocatorias con suficiente antelación y plazos razonables, la agilización del pago de las ayudas ya concedidas y una mayor dotación presupuestaria.

Las dos entidades alertaron de que los retrasos no solo impiden acometer intervenciones clave en los edificios, sino que suponen la pérdida de millones de euros en inversión pública y privada.