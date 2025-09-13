Diez curiosidades del Camino Primitivo en Asturias que te harán querer recorrerlo al menos una vez en la vida
Esta ruta esconde historia, arte, paisajes de ensueño y hasta leyendas
El Camino Primitivo no es un camino cualquiera: es el primero de todos, el que ideó el rey Alfonso II en el siglo IX. Con salida en Oviedo y un recorrido de más de 170 kilómetros, este trayecto es pura historia, pues marcó el inicio de la ruta jacobea que hoy mueve a millones de personas.
El secreto mejor guardado
Quien lo recorre siente que pisa un sendero único: bosques, montañas, aldeas de cuento y monasterios con siglos de misterio. Cada paso es una mezcla de emoción, arte prerrománico y paisajes irrepetibles.
Entre la fe y la leyenda
Dicen los viejos refranes jacobeos: “Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor”. Una frase que recuerda la importancia de detenerse en la Catedral de Oviedo, cuna de reliquias y punto de partida de todo.
Mucho más que religión
El Camino Primitivo también es gastronomía: fabadas, quesos, sidra y dulces que acompañan a los peregrinos etapa tras etapa. Y, sobre todo, son sus gentes: hospitalarias, alegres y siempre dispuestas a compartir conversación y un culín de sidra.
Un camino que transforma
Por sus paisajes, por sus historias y por la calma que transmite, el Camino Primitivo no solo enamora a quienes lo hacen, sino que deja una huella imborrable. Quizá por eso, muchos de los que lo recorren dicen que cada viaje es único y que siempre quieren volver.
