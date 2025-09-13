Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diez curiosidades del Camino Primitivo en Asturias que te harán querer recorrerlo al menos una vez en la vida

Esta ruta esconde historia, arte, paisajes de ensueño y hasta leyendas

Diez curiosidades del Camino Primitivo en Asturias que te harán querer recorrerlo al menos una vez en la vida

Lucía Salazar

El Camino Primitivo no es un camino cualquiera: es el primero de todos, el que ideó el rey Alfonso II en el siglo IX. Con salida en Oviedo y un recorrido de más de 170 kilómetros, este trayecto es pura historia, pues marcó el inicio de la ruta jacobea que hoy mueve a millones de personas.

Mapa del Camino Primitivo en Asturias

Mapa del Camino Primitivo en Asturias / Turismo Asturias

El secreto mejor guardado

Quien lo recorre siente que pisa un sendero único: bosques, montañas, aldeas de cuento y monasterios con siglos de misterio. Cada paso es una mezcla de emoción, arte prerrománico y paisajes irrepetibles.

Entre la fe y la leyenda

Dicen los viejos refranes jacobeos: “Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor”. Una frase que recuerda la importancia de detenerse en la Catedral de Oviedo, cuna de reliquias y punto de partida de todo.

Mucho más que religión

El Camino Primitivo también es gastronomía: fabadas, quesos, sidra y dulces que acompañan a los peregrinos etapa tras etapa. Y, sobre todo, son sus gentes: hospitalarias, alegres y siempre dispuestas a compartir conversación y un culín de sidra.

Un camino que transforma

Por sus paisajes, por sus historias y por la calma que transmite, el Camino Primitivo no solo enamora a quienes lo hacen, sino que deja una huella imborrable. Quizá por eso, muchos de los que lo recorren dicen que cada viaje es único y que siempre quieren volver.

