La doctora María Neira, nombrada embajadora de la sidra: "Es una manera de entender la vida"
El Consejo Regulador celebra la décima edición de la espicha solidaria, u n encuentro que une al sector con la Fundación Sandra Ibarra para apoyar la investigación contra el cáncer
La cultura sidrera volvió a demostrar ayer en el llagar Hermino de Colloto que tradición y solidaridad forman una combinación perfecta. El Consejo Regulador de la Sidra de Asturias celebró la décima edición de la espicha solidaria, un encuentro que une al sector con la Fundación Sandra Ibarra para apoyar la investigación contra el cáncer y dar visibilidad a proyector de vida. Entre los presentes, destacó la doctora María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, que fue nombrada Embajadora de la Sidra de Asturias Solidarias 2025. "Llevaré siempre conmigo estas raíces asturianas y este espíritu de solidaridad. La sidra no es solo una bebida, es una manera de entender la vida: compartir, brindar y estar juntos", aseguró, emocionada, al recibir el reconocimiento.
Además, durante la jornada se destapó una placa conmemorativa y se rindió homenaje a quienes "han hecho posible una década de esta iniciativa", que mezcla la cultura sidrara -ya reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO- con la recaudación de fondos destinados a proyectos de la Fundación Sandra Ibarra. Jorge García, presidente del Consejo Regulador, destacó que "la sidra es identidad, patrimonio y también solidaridad". La propia Sandra Ibarra, agradeció el apoyo de instituciones y empresas y recordó que "los pacientes no pueden esperar": "Cada aportación da vida", sostuvo.
