EDP reforzará sus redes eléctricas en Asturias con 240 millones hasta 2028
El grupo, principal distribuidor energético en la región, confirma la "saturación" de las infraestructuras n"Sería alarmante no actuar", advierte el Principado
La energética portuguesa EDP, cuya sede española está en Oviedo y que goza de una posición dominante en el negocio de la distribución de electricidad de Asturias, prevé reforzar estas infraestructuras con una inversión total de 240 millones de euros en los próximos tres años, a razón de 80 millones por ejercicio. El objetivo fundamental es incrementar la capacidad de conexión eléctrica en la región, actualmente "saturada" y con apenas margen para abastecer nuevos proyectos industriales intensivos en consumo de luz, según admitió ayer a LA NUEVA ESPAÑA Francisco Rodríguez, consejero delegado de E-Redes, filial de distribución de EDP, tras una reunión con el Gobierno del Principado.
El principal motivo del encuentro de EDP con el equipo del viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, fue la presentación de las líneas básicas del programa de inversiones en redes de electricidad de la compañía para el trienio 2026-2028. El plan incluye a las dos filiales de distribución del grupo en España: E-Redes y Viesgo. Las actuaciones cobran especial relevancia tras la publicación esta semana de un informe de las grandes eléctricas con actividad en España –Endesa, Iberdrola, EDP y Naturgy–, realizado a instancias de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que advierte de la saturación de los nudos eléctricos del país: el 83% están ocupados.
Pese a que Asturias es la comunidad autónoma con el menor colapso (del 26%), Rodríguez señaló que "la mayor parte de las redes de la región están saturadas, con la excepción de algunos puntos de conexión de instalaciones hidráulicas situadas en las alas que, en general, no resultan atractivos para proyectos industriales".
El diagnóstico del consejero delegado de E-Redes es idéntico al que ha realizado la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que ha advertido de que la mencionada tasa del 23% es "engañosa" porque no distingue entre nudos centrales y periféricos, y es el centro de la región el que concentra el 70% de la actividad industrial asturiana. "Sin capacidad de red, no se pueden electrificar procesos ni atraer nuevos proyectos estratégicos en hidrógeno, almacenamiento o digitalización", afirmaron desde la patronal.
Cambios en la ley
Tras la reunión con EDP, el viceconsejero de Industria calificó de "imprescindible" el refuerzo de las redes de transporte y distribución de energía, así como "cambios en la normativa que permitan una mejor gestión de las redes". A su juicio, ambas medidas son necesarias para garantizar la descarbonización de la economía y la implantación de proyectos industriales en Asturias.
"No podemos decir que estamos en un momento alarmante en relación con las redes, sino que lo alarmante sería no tomar medidas y que en el futuro viéramos realmente los problemas y el efecto de no haber actuado", aseguró Campo, que también lamentó el rechazo de la mayoría del Congreso, el pasado julio, al llamado decreto antiapagones, que entre otras regulaciones contemplaba medidas para liberar de la red "capacidad secuestrada" y "puntos de acceso ociosos que están ocupados por operadores, pero que no se utilizan", y en los que hay que esperar a que caduque su licencia.
"De cara al futuro, si no se establece una regulación adecuada cuanto antes, estos problemas pueden ir en aumento", advirtió.
El Gobierno eleva un 62% el límite de inversión en líneas y subestaciones
El Gobierno elevará un 62% durante los próximos cinco años el límite a las inversiones en la red eléctrica para habilitar nuevas conexiones a grandes consumidores, como la industria y los centros de datos, según informó ayer la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. El aumento del tope inversor implica un desembolso de 7.700 millones de euros más en las redes de distribución y 3.600 millones más en el caso de transporte.
El anuncio se produjo ayer durante la presentación del plan que deberá seguir Red Eléctrica para desplegar nuevas redes de alta tensión hasta 2030. El operador gestiona las redes de transporte, que conectan los centros de generación (centrales eléctricas) con las subestaciones eléctricas. Hasta ahora, el despliegue de esas nuevas redes se planificaba en función de las nuevas centrales eléctricas que se construían (generación), pero el reciente interés de grandes consumidores por enchufarse a la red ha cambiado las tornas. El objetivo principal del nuevo plan es atender la ingente cantidad de peticiones de conexión de demanda en la red de transporte, que representa el 41% de las solicitudes recibidas, más de 7.000.
La planificación de las redes de alta tensión es necesaria para poner en marcha el siguiente escalón. Y poder diseñar, así, los planes de inversión de las distribuidoras eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), que son las encargadas de llevar la electricidad desde las subestaciones a los centros de consumo (redes de media y baja tensión). Y para poder llevar a cabo todas estas actuaciones, el Ejecutivo ha decidido aumentar el límite de inversión a las redes de forma excepcional durante los próximos cinco años.
