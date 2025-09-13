La Fiscalía resalta la "excelencia" de los informes de las unidades de valoración forense

La Fiscal Delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía del Principado de Asturias, Aránzazu Fernández Gutiérrez, acompañada de la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias, Antonia Martínez Hernández, visitó en la mañana de este viernes las instalaciones de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) de Oviedo, para conocer de primera mano el trabajo de los equipos psicosociales que integran el servicio e intercambiar impresiones para una mayor efectividad del mismo. A la reunión acudieron también los miembros de las Unidades de Gijón y Avilés, además de la coordinadora regional, Ana María Domínguez.

Aránzazu Fernández, designada Fiscal Delegada el pasado mes de marzo y coordinadora de la Sección de Violencia sobre la Mujer de la fiscalía asturiana, se interesó por la carga de trabajo de las unidades y destacó lo detallado y la excelencia de sus informes, fundamentales para sustentar las acusaciones del Ministerio Fiscal en los procedimientos de violencia de género. Los integrantes de los equipos, por su parte, trasladaron a la Fiscal las principales dificultades con las que se enfrentan en su labor diaria para buscar soluciones que contribuyan a una mayor efectividad y, por lo tanto, a una mejora de la Administración de Justicia en la comunidad autónoma.

Las Unidades de Valoración Forense Integral, adscritas al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias y dependientes de la Viceconsejería de Justicia, están integradas por equipos multidisciplinares y se encargan de elaborar dictámenes en los casos de violencia de género.

Entre sus funciones se cuenta la valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas de violencia de género; también la de los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones sufridas por los hijos menores a su cargo; la incidencia, reincidencia y peligrosidad objetiva del agresor, la valoración relativa a los procedimientos civiles que afecten a las víctimas de violencia de género contemplados en la legislación vigente; la realización de pruebas preconstituidas de aquellos menores que han sido expuestos a violencia de género. En la actualidad existen seis UVFI en Asturias, tres en Oviedo, dos en Gijón y una en Avilés.

La demora de los informes de estas unidades han sido un lugar común en los últimos años, aunque se han reducido las esperas con nuevas unidades puestas en marcha y el refuerzo de personal. Aún así sigue habiendo quejas sobre su funcionamiento.