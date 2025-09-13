La FP da un giro para adaptarse a la demanda laboral de las empresas: estas son las principales novedades

Más especialización y mayor vinculación con las empresas. El curso de la Formación Profesional (FP) arranca el lunes en Asturias con más plazas, dos nuevos ciclos formativos (Electromecánica de maquinaria, y Organización y Control de Obras de Construcción) y tres cursos de especialización en tecnología y gestión quesera, en coordinación de personal en eventos, y en mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos. En total, 12.475 plazas para los primeros cursos de grado básico, medio y superior. Son 170 más que el curso anterior, lo que demuestra la tendencia al alza de esta modalidad de estudios, que cuentan en la región con 110 ciclos presenciales y 10 cursos de especialización.

Este incremento en el número de estudios esta mótica por la demanda de las empresas, que necesitan un relevo generacional que en la región no acaba de producirse. Se trata de adaptar los estudios de FP al mercado laboral, una exigencia desde hace años del sector privado y que ahora da un paso muy relevante.

Una de las novedades, es la aplicación de una FP en régimen intensivo. Es decir, con más horas dentro de las empresas. Será el grado medio de electromecánica de maquinaria, que se impartirá en el IES Sánchez Lastra de Mieres. "Es una formación muy demandada que responde a las necesidades de las industrias locales", celebra el director del centro, Gerardo Domenech. "Con la modalidad intensiva, los estudiantes estarán en contacto con las empresas desde el minuto uno", explica el director al tiempo que comenta la situación que se vivía en años anteriores: "Muchas empresas venían a por estudiantes de otro de nuestros ciclos - el de electromecánica de vehículos – que puede tener similitudes, pero es menos especializado". Una especialización que también está presente en los tres ciclos especializados, que empezarán las clases en octubre. Se trata de una especie de máster para aquellos alumnos que ya se hayan graduado de algún ciclo de FP. Tiene más práctica y se condensa en menos horas, en torno a las 600, lo que equivale a unos 6 meses de formación.

En el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Gijón, esperan "ilusionados" la llegada del Curso en coordinación de personal en eventos. "Es una novedad total que permite continuar con la formación de nuestros alumnos", explica el director, Roberto Suárez. No será la única novedad del centro, que comenzará el lunes con el con un ciclo superior de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos en modalidad virtual. Una oferta formativa que ya ha cubierto 35 plazas. "Al no ser presencial tenemos muchos alumnos de fuera de Asturias ya que es una FP que se imparte en muy pocas comunidades", comenta Suárez.

La FP, que año tras año va ganando estudiantes, se reforzará en Asturias de Oriente a Occidente. El IES Llanes contará con un ciclo de grado medio de Servicios de Restauración. Mientras que, en el occidente, el IES Cangas del Narcea acogerá un ciclo formativo de grado medio para Guía de Medio Natural y Tiempo Libre.

Ambas enseñanzas enfocadas en las necesidades laborales de estas zonas, especialmente turísticas. Otra área que el Principado busca cubrir es el de Educación Infantil. Con la red autonómica de las escuelinas puesta en marcha, la Consejería ha abierto un grado superior de Educación Infantil en el IES Víctor García de la Concha, en Villaviciosa, que nace con 25 plazas ya cubiertas. "Es el primer grado que tenemos en el área de la Educación – los demás son de Salud–, por lo que arrancamos ilusionados", comenta la Jefa de Estudios, Marlén García.

La FP está al alza en todo el país, y en Asturias la ampliación de la oferta formativa y la apuesta por la especialización acercan aún más la FP a las demandas reales del mercado laboral, consolidándola como una vía de inserción profesional directa para los jóvenes asturianos.